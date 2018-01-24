Buradaki insanlar yerin altında yaşıyor!

Son Güncelleme 8 saat önce FOTO ANALİZ HABERLERİ | 24.01.2018 11:45 |8 saat önce

Burası 2 milyondan fazla insana ev sahipliği yapan yer altında gizlenen bir Çin köyü. Buradaki konutlar 6 kuşaktır yer altında gizleniyor.

Kapsül evlerden sonra gözler şimdi de orada

1 / 75 Çin'in Henan eyaletindeki Sanmenxia şehrinde yaklaşık 10 bin yer altı evinin ve 100'den fazla avlunun bulunduğu tahmin ediliyor.

2 / 75 Bu büyüleyici köyün 3 binden fazla kişiye ev sahipliği yaptığı düşünülüyor.

3 / 75 Turistler tarafından ziyaretçi akınına uğrayan yerlatı köyü, avlunun kışın sıcak yazınsa soğuk tutulmak için yeraltına inşaa edildiği söyleniyor.

4 / 75 Halkın da yakında bu benzersiz mimariyi inceleyebileceği düşünülüyor. Easy Tour China uzmanları karmaşık tüneller barındıran bu yapıların büyük tarihi, bilimsel ve sanat değeri taşıdığını düşünüyor.

5 / 75 7 metrelik bir yeraltı mağara evinin yaratılması için 3 yıl gibi bir süre boyunca çaba harcandığı tahmin ediliyor.

6 / 75 Shanxian Kasabasındaki Renma ve Miaoshang köylerinde bulunan evler 200 yılı aşkın süredir hayatta kalmayı başarmış.

7 / 75 Bu yapılaşma oldukça basit gibi gelse de, köy sakinlerine modern batı evlerinin bütün olanaklarını sunmaktadır.

8 / 75 Avluların ayrı banyo, oturma odası, yatak odası ve hayvan kulübeleri bulunuyor.

9 / 75 Çoğu ev farklı sıcaklıklara kadar ısınan 7 sobalı özel bir mutfağa sahiptir. Bu da yemek yapan kişinin aynı anda farklı yemekler yapabilmesini sağlar.

10 / 75 Çin mitolojisinde efsanevi yönetici 'Büyük Yu'nun köyün taşkınlardan korunabilmesi için 3 kez sihirli bir balta yardımıyla dağ kestiği söyleniyor.

11 / 75 Yerel yönetimler tarafından koruma altına alınan geleneksel çukur avluları yavaş yavaş turistik mekanlar haline dönüştürülüyor.

12 / 75 Avluların korunması için iş merkezleri de o bölgeye 10 bin metre geride konumlandırılıyor.

13 / 75 Benzersiz evlerin bu yılın ilerleyen zamanlarında ziyaretçilere açılması bekleniyor.

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36 / 75 KAPSÜL EVLERDE YAŞAM Tokyo nüfusunu düşünürseniz bu binanın nasıl bir düşünce ile tasarlandığını da tahmin edebilirsiniz.

37 / 75 Kapsül yapı içindeki her bir modül takılabiliyor ve gerektiğinde değiştirilebiliyor.

38 / 75 Bina sürdürülebilir ve geri dönüştürülebilir mimari için bir prototip olarak gösteriliyor.

39 / 75 Tokyo’nun Ginza bölgesinde yer alan toplam 140 kapsülden ve 14 kattan oluşan bina, merkezi bir çekirdeğin çevresinde çeşitli açılarla istifleniyor ve döndürülebiliyor.

40 / 75 Kurokawa tarafından tasarlanan bu enteresan yapıdaki her kapsül 4x2.5 metre ölçülerinde bulunuyor. Bu da bir kişinin rahatça yaşaması için yeterli alanı ve konforu sunuyor.

41 / 75 İç mekânda dairesel bir pencere, yerleşik bir yatak ve banyo yer alıyor. Bu küçük mekânın içinde bir TV, radyo ve çalar saat ile tüm ihtiyaçlar karşılanabiliyor.

42 / 75 Kapsüllerin tüm parçaları Shiga Caddesi’ndeki bir fabrikada üretilmiş ve kamyonlarla taşınmış. Kapsüller bir vinçle kaldırılarak nakliye konteynerlerine yüklenmiş, daha sonra yine bir vinç vasıtasıyla içeriye sokularak beton çekirdek şaftına bağlanmış.

43 / 75 Tokyo’daki apartmanlar ve yüksek katlı binalar kendine özgü olarak tasarlanmış bir şekilde karşınıza çıkıyor.

44 / 75 Uyarlanabilir, büyüyen ve değiştirilebilir bina tasarımları ile bilinen Kurokawa, metabolizma mimarisi hareketinin de en önemli temsilcisi olarak gösteriliyor.

45 / 75 Nakagin Kapsül Kulesi de bunun bir örneği olarak tanınıyor. Bu fikirler ilk kez 1960’da, Dünya Tasarım Konferansı’nda ortaya çıktı. Dinamik şehir ve kültürlerarası yönlerden dolayı önem taşıyan bu tarz metabolist yapılar bilim adamları, mimar ve tasarımcıların da dikkatini çekiyor.

46 / 75 Doğal malzemelerden yapılmış Japon kentlerinin geçici ve öngörülemeyen ömürleri oluyor. Bu akımın mimari anlamda örneği Nakagin Kapsül Kulesi’nde görülebiliyor. Kule sadece dört aylık bir tasarım sürecine sahip.

47 / 75 Normalden daha kısa bir sürede yapıldığı için tasarımın bazı yapısal sorunları var.

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50 / 75 Hong Kong'da dünyanın en küçük apartman daireleri Yüz binlerce insan çok katlı apartmanların tuvalet büyüklüğündeki dairelerde üst üste yaşıyor.

51 / 75 Alt gelir grubunun yaşadığı evlerde, mutfak, yatak odası, oturma odası bir arada bulunuyor.

52 / 75 Nüfusun yoğun, kiraların yüksek olduğu Hong Kong'da, daha çok yaşlı ve işsiz alt gelir grubu aileler bu evlerde yaşıyor.

53 / 75 Ranzaların yerleştirildiği dairelerde duvarlara yerleştirilen raflarda ise yemekten kıyafete kadar her türlü ihtiyaç için malzemeler yer alıyor.

54 / 75 1104 kilometrelik alanda tam 7 milyon kişi hayat mücadelesi veriyor.

55 / 75 1980'li yıllarda uluslararası bir finans merkezi olan Hong Kong, dünyanın en büyük 10 ekonomisinden biri haline geldi. 1997 yılında Çin hakimiyetine giren Hong Kong'da zenginlerle fakirler arasında inanılmaz bir uçurum var.

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60 / 75 Çin dünyanın en kalabalık ülkesi, nüfus 1 milyar 330 milyon.

61 / 75 Başkent Pekin ise, en kalabalık kent. Pekin'de 22 milyondan fazla kişi yaşıyor.

62 / 75 Küresel krize karşın Çin ekonomisi hızla büyüyor, ama halkın refah seviyesine bu büyüme yansımıyor.

63 / 75 Barınacak yer bulmak zor. Özellikle de geliri dar olan yeni mezunlar için.

64 / 75 Çözüm kapsül evlerde bulundu.

65 / 75 Kalabalık başkent Pekin'de kapsül evler ortaya çıktı.

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