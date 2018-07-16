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Burası Afrika değil Giresun!

FOTO ANALİZ HABERLERİ  | 16.07.2018 10:26 | Son Güncelleme

Doğaya yerleştirilen fotokapanlar sayesinde ormandaki vahşi yaşamın izleri an be an kayda geçiyor.

Burası Afrika değil Giresun!

Afrika'da görmeye alışkın olduğumuz tehlikeli hayvanlar bu kez ülkemizde ortaya çıktı. Bakın fotokapana hangi hayvanlar yakalandı...

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Anahtar Kelimeler:
fotokapan vahşi yaşam

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