Burası Doğu'nun Ihlara Vadisi

Şehir merkezine 50 kilometre uzaklıktaki Diyadin ilçesinin kent merkezinde yer alan kanyon, kış aylarında olduğu gibi yaz aylarında da onlarca güzelliği ziyaretçilerine sunuyor.

Diyadin Kanyonu meraklılarını bekliyor

1 / 13 "Doğu'nun Ihlara Vadisi" olarak da adlandırılan Diyadin Kanyonu, bitki örtüsü, akarsuları, şelaleleri, sarp kayalıkları ve bu kayalıkların üzerine kurulan yerleşim alanlarıyla ilgi çekiyor.

2 / 13 Doğal güzellikleri, sunduğu manzaralar ve doğal yapısıyla bölgenin ilgi odağı haline gelen kanyon, fotoğraf ve doğaseverlerin yanı sıra doğa sporcularını da bölgeye davet ediyor.

3 / 13 Ağrı Kültür ve Turizm Müdür Vekili Erkan Kösedağ, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Diyadin Kanyonu'nun bölge için ender zenginliklerden biri olduğunu söyledi.

4 / 13 Yörede birçok kanyon bulunduğunu fakat Diyadin Kanyonu'nun farklı özelliklere sahip olduğunu belirten Kösedağ, "Diyadin Kanyonu, eşi çok da görülmemiş bir kanyon.

5 / 13 Özellikle doğaseverlerin ilgi odağı halinde. Hem yüksekliği hem de vadinin genişliğiyle harika denilebilecek doğal bir yapı, görülmesi gereken bir yer." dedi.

6 / 13 Kösedağ, kanyonun özellikle doğaseverlerin ve doğa sporcularının ilgi odağı haline gelebilecek şartları barındırdığını aktararak, şöyle devam etti:

7 / 13 "Burası içinden nehir geçen ender kanyonlardan biri. Zaten kanyonun genişliğine baktığınız zaman birçok farklılık var. Doğaseverlerin trekking yürüyüşü yapabilecekleri enteresan bir alan. Aynı zamanda fotoğrafçıların da ilgisini çekebilecek doğal bir güzelliğe sahip. Bölgeye gelip de turizm faaliyetinde bulunan turist ve doğaseverlerin bu kanyonu mutlaka görmelerini ve bu doğal güzelliği yaşamalarını öneriyoruz."

8 / 13 Kanyonu gezmek için Iğdır'dan gelen doğa sporcusu Zeki Mikyas da bölgenin doğa sporları için oldukça uygun şartları taşıdığını anlatarak, şunları kaydetti:

9 / 13 "Kanyona gelerek bir nevi keşifte bulunduk. Çok güzel bir doğası var, yüksek kayalıkları, akarsu ve yeşilliği ilgi çekici. Bu alanda kanyon yürüyüşü yapılabilir. Islak yürüyüş, trekking ve kamp için burada yeterince uygun şartlar mevcut. Yakın zamanda grup halinde bu alana gelerek güzel etkinliklere imza atmayı hedefliyoruz."

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