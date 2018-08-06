Burası ne Ege, ne Akdeniz ama bayram tatili için şimdiden yüzde 100 doldu!

Rezervasyonların yüzde 100'e ulaştığı Edremit Körfezi'nde 130 bin yazlık ve 30 bine yakın yatak kapasitesi bulunuyor.

Edremit Körfezi bayram tatilinde yüzde 100 doldu!

1 / 18 Yıllık 3 milyon gecelemeyle iç turizmde ilk sırada bulunan Edremit Körfezi'ndeki tesislerde 9 günlük bayram tatili için rezervasyonlar yüzde 100'e yaklaştı.

2 / 18 30 bine yakın yatak kapasitesi ve 130 bin ikinci konutun (yazlık) bulunduğu Edremit Körfezi'ndeki konaklama tesislerinde, bayram tatiline az bir süre kala neredeyse yer kalmadı.

3 / 18 Ayvalık, Cunda Adası, Gömeç, Ören, Altınoluk, Zeytinli, Güre, Akçay, Küçükkuyu gibi Kuzey Ege'nin gözde turizm merkezlerinin bulunduğu, 145 kilometre sahil bandına sahip körfez, genellikle iç turizme hizmet sunuyor.

4 / 18 Kazdağı Otelcileri Derneği (KAZOD) Yönetim Kurulu Üyesi ve Ed-Bel Limited Şirketi Genel Müdürü İbrahim Yakın, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kurban Bayramı tatilinin 9 güne çıkarılmasının hem bölge turizmine hem de esnafa büyük katkı sağlayacağını söyledi.

5 / 18 Yakın, körfezdeki otellerde ağustos ayı ile birlikte ciddi bir hareketlilik yaşandığını vurgulayarak, "Bölgedeki otellerde doluluk oranları şimdiden yüzde 100 seviyelerine yaklaştı. Bayram tatiline gelecek vatandaşlarımızın bir an önce yerlerini ayırtmalarını öneriyorum. Edremit Körfezi iç turizmde şu anda otelleriyle, diğer eğlence yerleriyle bir numara gibi görünüyor." diye konuştu.

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