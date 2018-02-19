Buraya gitmek cesaret istiyor...

Neden olduğunu öğrenince çok şaşıracaksınız! İşte Poveglia Adası ile ilgili korkunç gerçekler...

'Ölüm Adası' olarak biliniyor!

1 / 29 Avrupa’nın veba hastalığı ile boğuştuğu dönem de adaya gemi ile gelen bazı misafirler, buranın sakinlerine veba bulaştırıyor ve bütün ada hastalıktan dolayı hayatını kaybediyor.

2 / 29 Hastalığın ciddi boyutlara ulaşmasından dolayı ada karantinaya alınıyor ve veba olan bütün insanlar buraya yollanıyor.

3 / 29 O dönemde veba hastalığının çaresi olmadığı için herhangi bir şekilde hasta olduğundan şüphelenilen yaşlı, kadın ve çocuk demeden herkes istisnasız bu adaya gönderiliyor ve ölüme terk ediliyor.

4 / 29 Adaya getirilen hastalara yapılan ise çok korkutucu... Bu kişiler topluca büyük bir ateşte yakılıyor.

5 / 29 Ancak her defasında tekrarlayan bu hastalığın önüne geçmek için vebaya yakalananların yeniden bu adaya gönderilmesi ile yakım işlemi 1630 yılına dek tekrarlanıyor. Toplamda 160 bin insan vahşice katlediliyor.

6 / 29 O dönem ada dışında da yaygın olan veba hastalığı için özel doktorlar ortaya çıkıyor. Bu doktorlara ise Plague Doctor deniyor.

7 / 29 Pek çok korku filmine de esin kaynağı olan bu doktorların kıyafetleri vebadan korunmak için özel olarak tasarlansa da yinede ürkütücü görünüyor.

8 / 29 Söylenenlere göre o dönem veba tedavisi yapan bu doktorların, gaga şeklinde taktıkları bu maskelerinin uç kısımlarına güzel kokular sürülüyor.

9 / 29 Sebebi ise vebayı güzel kokular ile yenebileceklerini düşünüyor olmaları.

10 / 29 Poveglia Adası'nda şuanda bile cesetlere rastlamak mümkün. Adayı ziyaret edenlerin verdiği bilgilere göre adanın her yerinde cesetlere ait kalıntılar bulunuyor.

11 / 29 Avrupa’nın orta yerinde bulunan bu 'Ölüm Adası', aynı zamanda başka bir özelliği ile de biliniyor.

12 / 29 Bu özellik Poveglia Adası'nın o yıllarda akıl hastanesi olarak da kullanılmış olması.

13 / 29 daya 1992 yılında akıl hastanesi inşa edilmiş ve doktorlar, hastalar üzerinde korkunç işkenceler yaparak hastaların ölümüne sebep olmuş.

14 / 29 1992 yılında akıl hastanesine dönüşen Poveglia Adası’nda bir doktor, tüm akıl hastalarına 'tedavi' adı altında bir nevi işkence ile deneyler yapıyor.

15 / 29 ‘Lobotomi' adındaki bu deney psikolojik hastalar üzerinde yapılan, beynin bir kısmının alınmasıyla gerçekleşen bir yöntem olsa da tedaviden çok işkenceye dönüşerek birçok insanın ölmesine neden oluyor.

16 / 29 Doktorun adada bulunan bu çan kulesinde deneyleri yaptığı söyleniyor.

17 / 29 Senelerce bu deneylere devam eden doktor, söylenenlere göre öldürdüğü hastaların hayaletlerini görmeye başlamasıyla tamamen aklını yitiriyor.

18 / 29 Günlerden bir gün ise çan kulesine çıkıyor ve gizemli bir şekilde düşüp ölüyor.

19 / 29 Ancak onu öldüren şeyin çan kulesinden düşmek değil, düştükten sonra toprak içerisinden çıkan sisin onu boğmasıyla olduğu söylentileri de otopsi araştırmaları arasında.

20 / 29 Çoğu kişi onu öldürenin, ölen hastaların hayaletleri olduğunu söylemekte.

21 / 29 Çok gariptir ki, doktorun cesedi de yanıklar içerisinde bulunuyor. Otopsisine göre hâlâ tam olarak nasıl öldüğü bilinmemekte.

22 / 29 Venedikli hiçbir balıkçının Poveglia Adası’na yakın yerlerde balık tutmak tercihleri arasında yer almıyor.

23 / 29 Sebebi ise çok açık; ıssız ve kimsenin gitmeye cesaret edemediği adada halen cesetlerin ortalıkta olması.

24 / 29 Adada son kalan kişiler, “gidin ve asla geri dönmeyin” diyen sesler duyduklarını ifade ediyorlar; ayrıca yine rivayetlere göre, yüzyıllar geçmesine rağmen, adanın yakınında çığlık sesleri ve adada kimse yaşamadığı halde çan sesleri duyulmakta.

25 / 29 Yine de pek çok kişinin ilgisini çeken bu adaya ziyaretler gerçekleştiriliyor.

26 / 29 Hatta 2014 yılında adanın turizme açılması konusu uzun uzun tartışılmıştı.

27 / 29 Çeşitli sitelerde adaya dair görüntüler bulunuyor. Pek çok kişinin çekmiş olduğu video kayıtları korku oyunlarını aratmıyor.

28 / 29 Çeşitli sitelerde adaya dair görüntüler bulunuyor. Pek çok kişinin çekmiş olduğu video kayıtları korku oyunlarını aratmıyor.