Buraya gitmek cesaret istiyor...

Neden olduğunu öğrenince çok şaşıracaksınız! İşte Poveglia Adası ile ilgili korkunç gerçekler...
'Ölüm Adası' olarak biliniyor!
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Avrupa’nın veba hastalığı ile boğuştuğu dönem de adaya gemi ile gelen bazı misafirler, buranın sakinlerine veba bulaştırıyor ve bütün ada hastalıktan dolayı hayatını kaybediyor.
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Hastalığın ciddi boyutlara ulaşmasından dolayı ada karantinaya alınıyor ve veba olan bütün insanlar buraya yollanıyor.
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O dönemde veba hastalığının çaresi olmadığı için herhangi bir şekilde hasta olduğundan şüphelenilen yaşlı, kadın ve çocuk demeden herkes istisnasız bu adaya gönderiliyor ve ölüme terk ediliyor.
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Adaya getirilen hastalara yapılan ise çok korkutucu... Bu kişiler topluca büyük bir ateşte yakılıyor.
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Ancak her defasında tekrarlayan bu hastalığın önüne geçmek için vebaya yakalananların yeniden bu adaya gönderilmesi ile yakım işlemi 1630 yılına dek tekrarlanıyor. Toplamda 160 bin insan vahşice katlediliyor.
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O dönem ada dışında da yaygın olan veba hastalığı için özel doktorlar ortaya çıkıyor. Bu doktorlara ise Plague Doctor deniyor.
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Pek çok korku filmine de esin kaynağı olan bu doktorların kıyafetleri vebadan korunmak için özel olarak tasarlansa da yinede ürkütücü görünüyor.
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Söylenenlere göre o dönem veba tedavisi yapan bu doktorların, gaga şeklinde taktıkları bu maskelerinin uç kısımlarına güzel kokular sürülüyor.
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Sebebi ise vebayı güzel kokular ile yenebileceklerini düşünüyor olmaları.
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Poveglia Adası'nda şuanda bile cesetlere rastlamak mümkün. Adayı ziyaret edenlerin verdiği bilgilere göre adanın her yerinde cesetlere ait kalıntılar bulunuyor.
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Avrupa’nın orta yerinde bulunan bu 'Ölüm Adası', aynı zamanda başka bir özelliği ile de biliniyor.
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Bu özellik Poveglia Adası'nın o yıllarda akıl hastanesi olarak da kullanılmış olması.
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daya 1992 yılında akıl hastanesi inşa edilmiş ve doktorlar, hastalar üzerinde korkunç işkenceler yaparak hastaların ölümüne sebep olmuş.
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1992 yılında akıl hastanesine dönüşen Poveglia Adası’nda bir doktor, tüm akıl hastalarına 'tedavi' adı altında bir nevi işkence ile deneyler yapıyor.
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‘Lobotomi' adındaki bu deney psikolojik hastalar üzerinde yapılan, beynin bir kısmının alınmasıyla gerçekleşen bir yöntem olsa da tedaviden çok işkenceye dönüşerek birçok insanın ölmesine neden oluyor.
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Doktorun adada bulunan bu çan kulesinde deneyleri yaptığı söyleniyor.
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Senelerce bu deneylere devam eden doktor, söylenenlere göre öldürdüğü hastaların hayaletlerini görmeye başlamasıyla tamamen aklını yitiriyor.
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Günlerden bir gün ise çan kulesine çıkıyor ve gizemli bir şekilde düşüp ölüyor.
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Ancak onu öldüren şeyin çan kulesinden düşmek değil, düştükten sonra toprak içerisinden çıkan sisin onu boğmasıyla olduğu söylentileri de otopsi araştırmaları arasında.
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Çoğu kişi onu öldürenin, ölen hastaların hayaletleri olduğunu söylemekte.
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Çok gariptir ki, doktorun cesedi de yanıklar içerisinde bulunuyor. Otopsisine göre hâlâ tam olarak nasıl öldüğü bilinmemekte.
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Venedikli hiçbir balıkçının Poveglia Adası’na yakın yerlerde balık tutmak tercihleri arasında yer almıyor.
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Sebebi ise çok açık; ıssız ve kimsenin gitmeye cesaret edemediği adada halen cesetlerin ortalıkta olması.
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Adada son kalan kişiler, “gidin ve asla geri dönmeyin” diyen sesler duyduklarını ifade ediyorlar; ayrıca yine rivayetlere göre, yüzyıllar geçmesine rağmen, adanın yakınında çığlık sesleri ve adada kimse yaşamadığı halde çan sesleri duyulmakta.
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Yine de pek çok kişinin ilgisini çeken bu adaya ziyaretler gerçekleştiriliyor.
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Hatta 2014 yılında adanın turizme açılması konusu uzun uzun tartışılmıştı.
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Çeşitli sitelerde adaya dair görüntüler bulunuyor. Pek çok kişinin çekmiş olduğu video kayıtları korku oyunlarını aratmıyor.
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Çeşitli sitelerde adaya dair görüntüler bulunuyor. Pek çok kişinin çekmiş olduğu video kayıtları korku oyunlarını aratmıyor.
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