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Buraya gitmek cesaret istiyor...

FOTO ANALİZ HABERLERİ  | 19.02.2018 08:31 | Son Güncelleme

İtalya’da bulunan Poveglia Adası küçük bir alan kaplıyor olmasına rağmen oldukça ürkütücü bir geçmişe sahip. Poveglia, 'Ölüm Adası' olarak da biliniyor.

Neden olduğunu öğrenince çok şaşıracaksınız! İşte Poveglia Adası ile ilgili korkunç gerçekler...

'Ölüm Adası' olarak biliniyor!

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Avrupa’nın veba hastalığı ile boğuştuğu dönem de adaya gemi ile gelen bazı misafirler, buranın sakinlerine veba bulaştırıyor ve bütün ada hastalıktan dolayı hayatını kaybediyor.
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Hastalığın ciddi boyutlara ulaşmasından dolayı ada karantinaya alınıyor ve veba olan bütün insanlar buraya yollanıyor.
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O dönemde veba hastalığının çaresi olmadığı için herhangi bir şekilde hasta olduğundan şüphelenilen yaşlı, kadın ve çocuk demeden herkes istisnasız bu adaya gönderiliyor ve ölüme terk ediliyor.
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Adaya getirilen hastalara yapılan ise çok korkutucu... Bu kişiler topluca büyük bir ateşte yakılıyor.
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Ancak her defasında tekrarlayan bu hastalığın önüne geçmek için vebaya yakalananların yeniden bu adaya gönderilmesi ile yakım işlemi 1630 yılına dek tekrarlanıyor. Toplamda 160 bin insan vahşice katlediliyor.
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O dönem ada dışında da yaygın olan veba hastalığı için özel doktorlar ortaya çıkıyor. Bu doktorlara ise Plague Doctor deniyor.
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Pek çok korku filmine de esin kaynağı olan bu doktorların kıyafetleri vebadan korunmak için özel olarak tasarlansa da yinede ürkütücü görünüyor.
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Söylenenlere göre o dönem veba tedavisi yapan bu doktorların, gaga şeklinde taktıkları bu maskelerinin uç kısımlarına güzel kokular sürülüyor.
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Sebebi ise vebayı güzel kokular ile yenebileceklerini düşünüyor olmaları.
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Poveglia Adası'nda şuanda bile cesetlere rastlamak mümkün. Adayı ziyaret edenlerin verdiği bilgilere göre adanın her yerinde cesetlere ait kalıntılar bulunuyor.
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Avrupa’nın orta yerinde bulunan bu 'Ölüm Adası', aynı zamanda başka bir özelliği ile de biliniyor.
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Bu özellik Poveglia Adası'nın o yıllarda akıl hastanesi olarak da kullanılmış olması.
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daya 1992 yılında akıl hastanesi inşa edilmiş ve doktorlar, hastalar üzerinde korkunç işkenceler yaparak hastaların ölümüne sebep olmuş.
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1992 yılında akıl hastanesine dönüşen Poveglia Adası’nda bir doktor, tüm akıl hastalarına 'tedavi' adı altında bir nevi işkence ile deneyler yapıyor.
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‘Lobotomi' adındaki bu deney psikolojik hastalar üzerinde yapılan, beynin bir kısmının alınmasıyla gerçekleşen bir yöntem olsa da tedaviden çok işkenceye dönüşerek birçok insanın ölmesine neden oluyor.
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Doktorun adada bulunan bu çan kulesinde deneyleri yaptığı söyleniyor.
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Senelerce bu deneylere devam eden doktor, söylenenlere göre öldürdüğü hastaların hayaletlerini görmeye başlamasıyla tamamen aklını yitiriyor.
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Günlerden bir gün ise çan kulesine çıkıyor ve gizemli bir şekilde düşüp ölüyor.
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Ancak onu öldüren şeyin çan kulesinden düşmek değil, düştükten sonra toprak içerisinden çıkan sisin onu boğmasıyla olduğu söylentileri de otopsi araştırmaları arasında.
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Çoğu kişi onu öldürenin, ölen hastaların hayaletleri olduğunu söylemekte.
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Çok gariptir ki, doktorun cesedi de yanıklar içerisinde bulunuyor. Otopsisine göre hâlâ tam olarak nasıl öldüğü bilinmemekte.
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Venedikli hiçbir balıkçının Poveglia Adası’na yakın yerlerde balık tutmak tercihleri arasında yer almıyor.
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Sebebi ise çok açık; ıssız ve kimsenin gitmeye cesaret edemediği adada halen cesetlerin ortalıkta olması.
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Adada son kalan kişiler, “gidin ve asla geri dönmeyin” diyen sesler duyduklarını ifade ediyorlar; ayrıca yine rivayetlere göre, yüzyıllar geçmesine rağmen, adanın yakınında çığlık sesleri ve adada kimse yaşamadığı halde çan sesleri duyulmakta.
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Yine de pek çok kişinin ilgisini çeken bu adaya ziyaretler gerçekleştiriliyor.
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Hatta 2014 yılında adanın turizme açılması konusu uzun uzun tartışılmıştı.
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Çeşitli sitelerde adaya dair görüntüler bulunuyor. Pek çok kişinin çekmiş olduğu video kayıtları korku oyunlarını aratmıyor.
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Çeşitli sitelerde adaya dair görüntüler bulunuyor. Pek çok kişinin çekmiş olduğu video kayıtları korku oyunlarını aratmıyor.
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Anahtar Kelimeler:
ölüm adası Poveglia Adası İtalya

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