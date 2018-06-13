Buraya korkudan kimse yaklaşamıyor! İşte Rusya'nın en vahşi yeri...

Yamyamlar, seri katiller ve kanlı teröristlerle dolu bu cezaevinde bulunanlar yaklaşık 3500 kişinin ölümünden sorumlu tutuluyor.

İşte Rusya'nın en vahşi yeri

1 / 19 Rusya'nın Kazakistan sınırında konuşlu 'siyah yunus' cezaevinin koşulları 'insana korku salıyor'. Aralarında yamyamlar, seri katiller ve kanlı teröristlerin de olduğu, belki de dünyanın en azılı 700 suçlusuna ev sahipliği yapıyor.

2 / 19 Adını, binanın girişinde bulunan ve mahkumlar tarafından inşa edilen siyah yunus heykelinden alan bu cezaevi, Rusya'nın Kazakistan sınırında bulunuyor.

3 / 19 ORTALAMA 5 CİNAYET Buradaki mahkumların, bilinen ve henüz kanıtlanamayan suçları göz önüne alındığında yaklaşık 3.500 kişinin ölümüne sebep olduklarını görüyoruz.Bu da tutuklu başına en az beş cinayet anlamına geliyor.

4 / 19 1973 doğumlu Nikolayev, Vladimir Putin'in önceki dönem kabinesinde yer alan bir milletvekiliydi.

5 / 19 Ünlü Rus mafyasına dahil olduğu söylenen Nikolayev, aynı zamanda belediye başkanlığı da yapmış zengin bir iş adamıydı. Nikolayev, bir 'yamyam'

6 / 19 Hapishane içerisinde güvenlik o kadar ileri bir düzeyde ki, binada mahkum sayısından daha çok gardiyan buluyor (900 adet).

7 / 19 Bu gardiyanlar ise yıllardır, her 15 dakikada bir hücreleri kontrol ediyorlar.

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