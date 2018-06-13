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Buraya korkudan kimse yaklaşamıyor! İşte Rusya'nın en vahşi yeri...

FOTO ANALİZ HABERLERİ  | 13.06.2018 14:30 | Son Güncelleme

Rusya'nın Kazakistan sınırında bulunan cezaevine kimse korkudan yaklaşamıyor. Sebebi ise burada tutulan mahkumların ülkenin en azılı katillerinden oluşması.

Yamyamlar, seri katiller ve kanlı teröristlerle dolu bu cezaevinde bulunanlar yaklaşık 3500 kişinin ölümünden sorumlu tutuluyor.

İşte Rusya'nın en vahşi yeri

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Rusya'nın Kazakistan sınırında konuşlu 'siyah yunus' cezaevinin koşulları 'insana korku salıyor'. Aralarında yamyamlar, seri katiller ve kanlı teröristlerin de olduğu, belki de dünyanın en azılı 700 suçlusuna ev sahipliği yapıyor.
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Adını, binanın girişinde bulunan ve mahkumlar tarafından inşa edilen siyah yunus heykelinden alan bu cezaevi, Rusya'nın Kazakistan sınırında bulunuyor.
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ORTALAMA 5 CİNAYET

ORTALAMA 5 CİNAYET
Buradaki mahkumların, bilinen ve henüz kanıtlanamayan suçları göz önüne alındığında yaklaşık 3.500 kişinin ölümüne sebep olduklarını görüyoruz.Bu da tutuklu başına en az beş cinayet anlamına geliyor.
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1973 doğumlu Nikolayev, Vladimir Putin'in önceki dönem kabinesinde yer alan bir milletvekiliydi.
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Ünlü Rus mafyasına dahil olduğu söylenen Nikolayev, aynı zamanda belediye başkanlığı da yapmış zengin bir iş adamıydı. Nikolayev, bir 'yamyam'
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Hapishane içerisinde güvenlik o kadar ileri bir düzeyde ki, binada mahkum sayısından daha çok gardiyan buluyor (900 adet).
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Bu gardiyanlar ise yıllardır, her 15 dakikada bir hücreleri kontrol ediyorlar.
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Rusya kazakistan

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