Burayı tanıyabildiniz mi?

İşte kiminin hafızasında silik olarak yer alan, kimininse film sahnelerinden görmeye alışkın olduğu Ankara'nın 1900'lü yıllardaki hali...
1900'lü yıllarda Ankara bakın nasılmış
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Kızılay Güvenpark dolmuş durakları, 1970'li yıllar...
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Kocatepe'den Kızılay Devlet Mahallesi'ne bakış... 1940'lı yıllar...
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Kuğulu Park, Sene 1979...
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Karakusunlar Köyü'nde kurulan Ankara Fen Lisesi ve çevresi, 1960'lı Yıllar...
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1940'lı yıllarda Sıhhiye'den Kızılay yönüne bakış... Sağda Sıhhiye Orduevi...
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Kızılay Genel Müdürlük binasının farklı bir açıdan fotoğrafı... Sene 1953...
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1950'li yıllarda Ayaş...
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Bugünkü Batıkent Ergazi Mahallesi sınırları içerisinde yer alan Ergazi Köyü, Sene 1956...
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Kavaklıdere, Sene 1976... Polonya Büyükelçiliği'nin önünden yürüyen bir aile...
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Emek 8. Cadde'de Galeri Sabri... 1970'li yıllar... (Saim Tokaçoğlu arşivinden)
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Kavaklıdere, Sene 1933... Elektrik direğinin bulunduğu nokta bugünkü Tahtan-İran Caddelerinin kesişimi...
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Gazi Çiftliği'nden Yenimahalle yönüne bakış, Sene 1954...
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İstasyon Caddesi, Gençlik Parkı, Opera Binası ve İstanbul Caddesi, 1960'lı yılların başı...
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Bir bayram gününde Çankaya Köşkü, Sene 1976...
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Sıhhiye Zafer Meydanı, Sene 1971...
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Ulus Meydanı ve çevresi, Sene 1953...
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Rüzgarlı civarlarından Ankara Kalesi'ne bakış... Sene 1930...
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Kızılay, Yapı Kredi binası inşaatı... Sene 1968...
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Ulus Meydanı, Sene 1986...
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Opera Meydanı, 1950'li yıllar...
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Ankara Numune Hastanesi inşaatı... 1880'li yıllar...
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Kızılay Set Kafeterya'da seyir dürbünüyle etrafa bakılan zamanlardan bir kare... 1970'li yıllar...
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Tahminen hipodrom mevkiinden çekilmiş bir fotoğraf... Fonda Ankara Kalesi, Sene 1898...
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1930'lu Yıllardan harika bir kare... Çoğunluğu kızlardan oluşan Ziraat Enstitüsü öğrencileri Gazi Çiftliği'nde at binerlerken...
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Gençlik Parkı, Sene 1976...
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1960'lı yılların Ankara'sından şıklığıyla dikkat çeken bir otobüs biletçisi...
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1960'lı yıllardan bir Kızılay manzarası ve yağmura hazırlıksız yakalanan Ankaralılar...
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Cumhuriyetin ilk yıllarında Etimesgut İlkokulu... Bugün bu arazide Etimesgut Devlet Hastanesi yer alıyor...
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Sıhhiye, 27 Mayıs 1960...
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Etlik Garajı, Sene 1955...
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