Burayı tanıyabildiniz mi?

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FOTO ANALİZ HABERLERİ  | 10.05.2018 08:05 | Son Güncelleme

Zamanın durmadan aktığı günlerden arta kalan siyah beyaz fotoğraflar yaşanan tüm değişimleri gözler önüne seriyor.

İşte kiminin hafızasında silik olarak yer alan, kimininse film sahnelerinden görmeye alışkın olduğu Ankara'nın 1900'lü yıllardaki hali...

1900'lü yıllarda Ankara bakın nasılmış

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Kızılay Güvenpark dolmuş durakları, 1970'li yıllar...
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Kocatepe'den Kızılay Devlet Mahallesi'ne bakış... 1940'lı yıllar...
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Kuğulu Park, Sene 1979...
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Karakusunlar Köyü'nde kurulan Ankara Fen Lisesi ve çevresi, 1960'lı Yıllar...
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1940'lı yıllarda Sıhhiye'den Kızılay yönüne bakış... Sağda Sıhhiye Orduevi...
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Kızılay Genel Müdürlük binasının farklı bir açıdan fotoğrafı... Sene 1953...
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1950'li yıllarda Ayaş...
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Bugünkü Batıkent Ergazi Mahallesi sınırları içerisinde yer alan Ergazi Köyü, Sene 1956...
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Kavaklıdere, Sene 1976... Polonya Büyükelçiliği'nin önünden yürüyen bir aile...
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Emek 8. Cadde'de Galeri Sabri... 1970'li yıllar... (Saim Tokaçoğlu arşivinden)
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Kavaklıdere, Sene 1933... Elektrik direğinin bulunduğu nokta bugünkü Tahtan-İran Caddelerinin kesişimi...
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Gazi Çiftliği'nden Yenimahalle yönüne bakış, Sene 1954...
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İstasyon Caddesi, Gençlik Parkı, Opera Binası ve İstanbul Caddesi, 1960'lı yılların başı...
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Bir bayram gününde Çankaya Köşkü, Sene 1976...
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Sıhhiye Zafer Meydanı, Sene 1971...
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Ulus Meydanı ve çevresi, Sene 1953...
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Rüzgarlı civarlarından Ankara Kalesi'ne bakış... Sene 1930...
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Kızılay, Yapı Kredi binası inşaatı... Sene 1968...
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Ulus Meydanı, Sene 1986...
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Opera Meydanı, 1950'li yıllar...
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Ankara Numune Hastanesi inşaatı... 1880'li yıllar...
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Kızılay Set Kafeterya'da seyir dürbünüyle etrafa bakılan zamanlardan bir kare... 1970'li yıllar...
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Tahminen hipodrom mevkiinden çekilmiş bir fotoğraf... Fonda Ankara Kalesi, Sene 1898...
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1930'lu Yıllardan harika bir kare... Çoğunluğu kızlardan oluşan Ziraat Enstitüsü öğrencileri Gazi Çiftliği'nde at binerlerken...
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Gençlik Parkı, Sene 1976...
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1960'lı yılların Ankara'sından şıklığıyla dikkat çeken bir otobüs biletçisi...
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1960'lı yıllardan bir Kızılay manzarası ve yağmura hazırlıksız yakalanan Ankaralılar...
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Cumhuriyetin ilk yıllarında Etimesgut İlkokulu... Bugün bu arazide Etimesgut Devlet Hastanesi yer alıyor...
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Sıhhiye, 27 Mayıs 1960...
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Etlik Garajı, Sene 1955...
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