Burnundan çıkanı görenler gözlerine inanamadı!

Karısının burnunda hareketli birşey görmesi üzerine soluğu doktorda alan talihsiz adamın görüntüleri sanal alemde büyük yankı uyandırdı.
Bu görüntüleri mideniz kaldırmayabilir
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Çin'in Beihai Halk Hastanesi'nde 10 günü aşkın süredir burnundaki kanama geçmeyen adam, Kulak, Burun,Boğaz doktoru Liu Xiongguang'a gitti.
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Hastanın şikayetleri doğrultusunda muayenesini gerçekleştiren Dr. Liu, 51 yaşındaki adamın burnunda parazit olduğunu tespit etti. Ardındansa operasyona başlandı. Kısa sürede acıdan kurtarılan adamın burnundan oldukça büyük bir parazit çıkarıldı.
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Burnundan çıkan sülüğün canlı ve fazlaca büyük olması görenleri hayrete düşürdü.
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Doktorun yanında çalışan hemşire tarafından telefona kaydedilen anlar, sanal alemde izlenme rekorları kırdı.
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Sivilce patlatıcı doktor yine iş başında!
Sivilce sıkıcı olarak ünlenen doktor Sandra Lee, yaptığı operasyonlarını Youtube kanalına yükleyerek yoğun ilgi görmeye devam ediyor. Saç, deri ve tırnaklarda meydana gelen farklı hastalıklara yaptığı müdahaleleri youtube sayfasından paylaşan doktorun takipçi sayısı şimdiden 2 buçuk milyonu geçmiş durumda. Sebase kist; epidermal kist, epidermoid kist, epitelyal kist, steatom, sebase kist ve yağ kisti gibi isimlerle de bilinir.
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Derinin epidermis adı verilen en dış tabakasında oluşan bir kist türüdür.
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Bu kistler, deride yağ üreten bezlerin tıkanması ve cilt altında keratin denilen maddenin depolanması sonucu oluşmaktadır.
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Kistlerin içi, süzme peynire benzer kıvamda olan yağlı sarı bir madde ile doludur
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Kistler genellikle ağrısız ve hareketlidir. İltihaplanabilir ve enfekte olabilir.
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Kanserle ilgisi yoktur ve kansere dönüşmez.
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En sık görüldüğü yerler baş, boyun, yüz, sırt ve testis torbasıdır.
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Kanserle ilgisi yoktur ve kansere dönüşmez.
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En sık görüldüğü yerler baş, boyun, yüz, sırt ve testis torbasıdır.
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Sebase kistler, bir yağ bezesi büyümesi olan lipomla sıkça karıştırılır.
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Her yaşta görülmektedir. Bununla birlikte 20-40 yaş aralığında daha sık görülmektedir.
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Her yaşta görülmektedir. Bununla birlikte 20-40 yaş aralığında daha sık görülmektedir.
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Epidermal kistin tedavi yöntemlerinde genellikle cerrahi yöntemler tedavi olarak kullanılır. Bu girişimde başarı oranı yüksektir.
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Bölgeye göre cerrahi girişimin uygulama şekli değişmekle birlikte çoğu zaman ayakta işlem şeklinde uygulanır.
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15 dakika gibi bir sürede alınan ucuz maliyetli girişimlerdir. Epidermal kistin inflamatuvar hali olanlar vardir. Antibiyotik tedavisi uygulanır.
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16 yşaından beri omzunda taşıdığı kistten kurtulmaya karar veren kişi soluğu doktorda alıyor.
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Kesik sonrası vücudundan çıkarılan yağ bezesinin boyutu görenleri hayrete düşürürken, işlem sırasında oldukça sakin kalması izleyenlerin dikkatinden kaçmıyor.
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ABD'de çekilen görüntülerde en dikkat çekici kısımsa bezenin süzme peynire benzetilmesi oluyor.
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Doktora neye benzediğini soran hasta, vücudundan çıkan yağı süzme peynire benzetiyor.
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ABD'de de yaşayan Colt Knigge isimli adam hemşirenin müdahalesi sonucu yıllardır başında taşıdığı kistten bir kaç dakika içinde kurtuldu.
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Colt'un karısı Emily ise yaşananları videoya almayı ihmal etmedi.
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Emily, 'Birkaç yıldır başında kist var ve sürekli büyüyor. Yakın arkadaşım susan'a danıştık. Kisti evde çıkartmanın doğru olmadığını söyledi ve bize yardımcı oldu.' dedi.
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Colt süreçte en acılı kısmın anestezinin enjekte edildiği an olduğunu söyledi. Fakat bu sayede hiç acı hissetmediği için şikayet edilecek bir durum olmadığını söylüyor.
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Susan ise kist büyük olmadığı için başarılı ve kolay bir operasyon olduğunu söyledi.
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Sosyal medyada Dr. Pimple Popper yani ‘Doktor sivilce sıkıcı’ olarak ünlenen cildiye doktoru Sandra Lee, hastalarının videolarını paylaşıyor. Doktor kendisine gelen hastalara operasyonu videoya çekme izni karşılığında bedavaya cilt temizliği yapıyor. Hastaların büyük bir bölümü de bu teklifi kabul ediyor. Herkesin midesinin kaldıramayacağı bu videoların hayran kitlesi çok büyük. İşte o videolara bir yenisi daha eklendi...
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Kaliforniyalı 'sivilce sıkıcı dermatolog' olarak ünlenen Dr. Sandra Lee'in, 50 yıllık kisti çıkarması YouTube'da 2 milyondan fazla izlendi.
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Yarım saatten fazla süren operasyonu yayınlayan Sandra Lee, yine milyonlarca insanın midesinin bulanmasına neden oldu.
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Bebek yüzünü andıran kiste önce bir çizik atan Lee, daha sonra kisti yavaş yavaş sıkmaya başlıyor.
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Yarım saatten fazla süren operasyonda Lee, gri renkte kokulu bir kisti çıkarmayı başarıyor. Kistin etrafını saran yağları da büyük bir titizlikle çıkaran, aynı titizlikle açılan kesiği dikmeye başlıyor.
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Yayınladığı video hakkında konuşan Lee, ''kist iyi huylu epidermoid kist. 5 yaşından beri hastada buluyormuş ve zaman içinde -50 yıl büyüyerek bu hale gelmiş. Çıkarmak 40 dakikayı buldu'' dedi. 'Kistleriniz için 50 yıl beklemeyin' diyor Lee.
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Dr Sandra Lee'nin, Instagram hesabında 2 milyondan fazla, YouTube kanalında da 3 milyonu aşkın abone bulunuyor.
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Kaliforniya'lı Dermatolog, Cilt Kanseri Uzmanı ve Estetik Cerrahı olan Dr. Sandra Lee'nin İnstagram hesabında paylaştığı videoları izlemek sağlam bir mide gerektiriyor!
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Dr. Sivilce Patlatıcı adıyla ünlenen, Dr. Sandra Lee bu kez bir adamın ensesindeki 400 gramlık, bowling topu ağırlığındaki yağ dokusu tümörünü keserek içini boşalttı.
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400 gramlık tümörü çıkarmadan önce bölgeyi uyuşturan Lee, kitleyi çıkarmasının 10 dakikayı bulduğunu ifade etti.
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Yağ kütlesinin ilk başta kolayca çıkabileceğini düşündüğü söyleyen doktor Lee, yağ dokusunun çok geniş bir alana yayılması nedeniyle cerrahi aletlerini bir kenara koyup yağlı dokuyu elleriyle çıkarmak zorunda kaldı.
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Bunun çok sinir bozucu bir ameliyat olduğunu söyleyen Sandra'nın youtube kanalına yüklediği video, bir milyondan fazla izlendi.
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Kaliforniya'lı Dermatolog, Cilt Kanseri Uzmanı ve Estetik Cerrahı oaln Dr. Sandra Lee'nin İnstagram hesabında paylaştığı videoları izlemek sağlam bir mide gerektiriyor!
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Lipomalar cildin altında yetişen yumuşak, yağlı topaklardır. Zararsızdırlar ve genellikle küçük ve ağrısız kalabilirler. Lipomlar kanserli değildir (benign) ve yağ hücrelerinin aşırı büyümesinden kaynaklanmaktadır.
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Yağ hücrelerinin olduğu yerde vücudun herhangi bir yerinde yetişebilirler ancak genellikle omuz, boyun, göğüs, kollar, sırtlar, kalçalar ve uyluklarda görülürler.Bazen, lipomlar vücutta daha derine inebilir, bu nedenle onları göremez veya hissedemezsiniz. Lipom eksizyonu adı verilen bir işlemle ameliyatla çıkartılabilirler.
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Sivilce sıkıcı olarak ünlenen doktor Sandra Lee, yaptığı operasyonlarını Youtube kanalına yükleyerek yoğun ilgi görmeye devam ediyor. Saç, deri ve tırnaklarda meydana gelen farklı hastalıklara yaptığı müdahaleleri youtube sayfasından paylaşan doktorun takipçi sayısı şimdiden 2 buçuk milyonu geçmiş durumda.
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Kaliforniya merkezli dermatolog, altı ay boyunca hastanın kaşının altında büyüyen kötü, enfekte olmuş topağı çıkarmak için bu kez bayağı bir zorlandı. Hasta, epidermoid kist olarak bilinen ve ıslak cilt hücrelerinden oluşan sevimsiz bir kistten mustaripti.
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Sandra Lee olarak da bilinen doktor, bu kez bir adamın kaşındaki kisti önce kesip sonra sıkarak çıkardı
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İzlerken bazılarınızın içini geçirecek cinsten görüntülere konu olan videoları, Dr. Lee'nin Youtube kanalında anbean izleyebiliyorsunuz.
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Bu anlar bir milyondan fazla kişi tarafından izlendi
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Kocasının dört yıldır yanağında bulunan kisti sıkmaya karar veren Khristina Powell, yaptığı hareketle sosyal medyada en çok konuşulanlar arasına girdi. 3 dakika boyunca sivilceyi sıkan Powell'e 'yılın karısı' ödülü sana verilmeli yorumları yapıldı.
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28 yaşındaki eşini 4 yıldır yüzünde bulunan kistten kurtarmaya karar veren Khristina Powell isimli kadının çektiği görüntüler sanal alemde izlenme rekoru kırdı.
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Hızla yayılan videoda Powell eşinin yanağındaki kiste küçük bir çizik attıktan sonra sert şekilde sıkmaya başlıyor. Canı acıdığı her halinden belli olan adam bu acıya dayanmaya çalışırken, yanağından çıkanlar ise hem eşini hem videoyu izleyenleri hayrete düşürdü. Rekor kıran bu karelere, ''inanılır gibi değil, böyle iğrençlik olamaz'' yorumları yapıldı.
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Oldukça acı çektiği belli olan adam, tüm bunların sonunda eşine teşekkür ederek, bittiğinde oldukça rahatladığını ifade etti.
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Bu anları izleyen İngiliz dermatolog Lisa Bickerstaffe, olası enfeksiyonlardan kaçınmak için böyle lekelerle uğraşırken her zaman bir doktor veya dermatologtan yardım alınması gerektiğini ifade etti.
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Sosyal medyada Dr. Pimple Popper yani ‘Doktor sivilce sıkıcı’ olarak ünlenen cildiye doktoru Sandra Lee, hastalarının videolarını paylaşıyor.
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Hastalarının büyük bir bölümü de bu teklifi mutlulukla kabul ediyor.
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Birçokları için mide bulandırıcı olabilecek bu videoların büyük bir de hayran kitlesi mevcut.
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4-5 ay önce hesabı ilk açtığı zamanlarda birden artan takipçi sayısını "patlayıcı" bir etki olarak tarif eden Dr. Lee, herkesin bu videoların hayranı olmadığını ancak izleyenler videoyu sevmese bile arkadaşlarını etiketledikleri için şanslı olduğunu söylüyor.
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Sayfanın hayranları, Dr. Lee'nin düzenli müşterilerini siyah noktalarından tanıyabilecek kadar sıkı takip ediyorlarmış!
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Hastaların arasında "rhinophyma" adlı rahatsızlıktan muzdarip kişiler de bulunuyor.
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Bu hastalık; burundaki derinin incelmesi ve üretilen yağ miktarının artmasıyla oluşan siyah noktalara sebep oluyor.
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Dr. Lee'nin hastaları sadece sivilce ve siyah noktaları için gelmiyor.
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Kist temizleme oprerasyonu da yapan doktorun "o" videolarını rahatsız olabileceğiniz düşüncesiyle vermiyoruz ancak merak edenler, videoları "drpimplepopper" isimli hesaptan izleyebilirler.
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Takipçileri videoları, rahatlatıcı olarak nitelendiriyor! Doktor da videoları, "günaydın, iyi haftasonları" gibi etiketlerle sevenleriyle buluşturuyor.
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Youtube üzerinden sivilce sıkmanın kendine ait bir "entüstiri"si olduğunu internetten öğrenen doktor bunun üzerine kendi videolarını paylaşmaya başlamış.
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Sayfanın hayranları videolar için, "harika, mükemmel, izlemek için sabırsızlanıyorum" gibi yorumlar yapıyor.
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Takipçilerinden en sık aldığı soru ise, bu ekipmanları nasıl temin edebilecekleri olan doktor, kullandığı aletlerin internet üzerinden de alınabileceğini söylerken, "Sıcak bir duş sonrası, aletleri çok bastırmadan temizlemeye özen gösterin, yoksa kalıcı kızarıklıklara sebep olabilirsiniz! diyerek bu kişileri uyarmayı da ihmal etmiyor.
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Kolundaki kisti, bıçakla kesip temizlemeye başladı, görüntüleri herkesi şoke etti...
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Daily Mail'de yer alan habere göre; kolundaki kisti sıkmadan önce, bıçağıyla kolunu kesen adamın videosu için izleyicilere bir uyarı yapıldı: Kahvaltınızı yapmadan önce bu videoyu sakın izlemeyin!
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Kolundaki kisti yok etmek için bıçakla koluna bir kesik atan adam, dokunun altından beyaz bir kistle karşılaştı.
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Ancak kolun alt kısımlarında kalsifikasyon (kireçlenme) söz konusu olduğu için kisti çıkarmakta bir hayli zorlanıyor.
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Sonunda ise antiseptik mendil ile yarayı temizlemeye başlıyor.
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Kolundaki kisti çıkarmaya çalışan arkadaşlarını kameraya çeken arkadaşlarından bir tanesi; "Kolundan çıkanlar adeta lazanyaya benziyor. Bir daha lazanyaya bakabileceğimi sanmıyorum" dediler.
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Uzmanlar ise evde yapılan bu tip müdahalelerin yanlış olduğunun altını çizip, bir uzmandan yardım almakta yarar olduğunu söylüyor.
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İşte mide bulandıran o görüntüler...
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California'da ünlü sivilce sıkıcı olarak bilinen Dermatolog Dr. Sandra Lee'ye bu defa öyle bir hasta gitti ki...
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Kolundaki kist adeta bir yumurta büyüklüğünde olan hasta nihayet doktora gitmeye karar verdi.
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Kolundaki kiste müdahale eden Dermatolog Dr. Sandra Lee, hastanın kistini şöyle tanımladı:
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"Haşlanmış bir yumurta düşünün, derin deri altında ve yavaş yavaş çürüyen... Sonra o yumurtayı dışarıya iten başka nesneler. Uzun süre içerisinde bu hale gelen kist aynı zamanda kokulu."
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Ankilozan spondilit (omurgada hareket kısıtlılığına neden olan iltihaplı bir romatizma hastalığı) nedeniyle kullandığı ilacın ardından 37 yaşındaki kadının burnu çürümeye başladı.
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Dünyadaki en saygın tıp dergilerinden biri olan The New England Journal of Medicine'de yayımlanan bu vakada 6 haftalık şişme ve ülser öyküsünün yanı sıra hastanın burnunda da kanın, kan damarlarının dışına çıkmasına bağlı olarak kabuklanma meydana geldi. Genç kadının burnundaki ülserden alınan parça biyopsiye gönderildi.
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Üç haftalık bir tedavinin ardından ise kısmi iyileşme meydana geldi. Beş hafta sonra yapılan incelemede, kadının burnundaki çürümeye neden olan şeyin mycobacterium marinum (balıkların tüberküloz etkeni. İnsanlara bulaşması durumunda tüberkülozun deri formuna yol açar) olduğu tespit edildi.
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Hastanın ankilozan spondilit hastalığı için kullandığı ilaçlar tamamen kesildi ve yerine başka ilaçlar reçete edildi. Yedi ay süren çeşitli tedavilerin ardından, hastanın burnundaki yara tedavi edildi.
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Burundaki çürümeye yol açan iki organizmanın suda bulunduğuna dikkat çeken uzmanlar, hastanın bu organizmaları nereden kaptığını bilmediklerini ancak hastanın, hastaneye başvurmadan iki ay önce burun spreyi kullandığını ve düzenli olarak termal kaplıcaları ziyaret ettiğini söylediler.
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Adana'da hastaneye götürülen 7 yaşındaki bir çocuğun kulağından 14 sinek larvası çıkartıldı.
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Alınan bilgiye göre, merkez Yüreğir ilçesi Akdeniz Mahallesi'nde ikamet eden 7 yaşındaki Mehmet Elma, kulağından rahatsızlanması üzerine yakınları tarafından Adana Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürüldü.
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Doktorlar çocuğun kulağında "at sineği" tarafından bırakılan larvalar olduğunu tespit etti. İlk müdahalede kulağından 13 larva çıkartılan Elma, daha sonra ameliyata alındı. Buradaki müdahalede de çocuğun kulağının arka bölümlerine gizlenmiş 1 larva daha çıkartıldı.
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