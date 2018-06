Burnundan çıkanı görenler gözlerine inanamadı!

Her yaşta görülmektedir. Bununla birlikte 20-40 yaş aralığında daha sık görülmektedir.

Her yaşta görülmektedir. Bununla birlikte 20-40 yaş aralığında daha sık görülmektedir.

Colt süreçte en acılı kısmın anestezinin enjekte edildiği an olduğunu söyledi. Fakat bu sayede hiç acı hissetmediği için şikayet edilecek bir durum olmadığını söylüyor.

Hızla yayılan videoda Powell eşinin yanağındaki kiste küçük bir çizik attıktan sonra sert şekilde sıkmaya başlıyor. Canı acıdığı her halinden belli olan adam bu acıya dayanmaya çalışırken, yanağından çıkanlar ise hem eşini hem videoyu izleyenleri hayrete düşürdü. Rekor kıran bu karelere, ''inanılır gibi değil, böyle iğrençlik olamaz'' yorumları yapıldı.

Bu anları izleyen İngiliz dermatolog Lisa Bickerstaffe, olası enfeksiyonlardan kaçınmak için böyle lekelerle uğraşırken her zaman bir doktor veya dermatologtan yardım alınması gerektiğini ifade etti.

114 / 121

Dünyadaki en saygın tıp dergilerinden biri olan The New England Journal of Medicine'de yayımlanan bu vakada 6 haftalık şişme ve ülser öyküsünün yanı sıra hastanın burnunda da kanın, kan damarlarının dışına çıkmasına bağlı olarak kabuklanma meydana geldi. Genç kadının burnundaki ülserden alınan parça biyopsiye gönderildi.