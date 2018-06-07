Burnundan çıkanı görenler gözlerine inanamadı!

Karısının burnunda hareketli birşey görmesi üzerine soluğu doktorda alan talihsiz adamın görüntüleri sanal alemde büyük yankı uyandırdı.

Bu görüntüleri mideniz kaldırmayabilir

1 / 121 Çin'in Beihai Halk Hastanesi'nde 10 günü aşkın süredir burnundaki kanama geçmeyen adam, Kulak, Burun,Boğaz doktoru Liu Xiongguang'a gitti.

2 / 121 Hastanın şikayetleri doğrultusunda muayenesini gerçekleştiren Dr. Liu, 51 yaşındaki adamın burnunda parazit olduğunu tespit etti. Ardındansa operasyona başlandı. Kısa sürede acıdan kurtarılan adamın burnundan oldukça büyük bir parazit çıkarıldı.

3 / 121 Burnundan çıkan sülüğün canlı ve fazlaca büyük olması görenleri hayrete düşürdü.

4 / 121 Doktorun yanında çalışan hemşire tarafından telefona kaydedilen anlar, sanal alemde izlenme rekorları kırdı.

5 / 121 Sivilce patlatıcı doktor yine iş başında! Sivilce sıkıcı olarak ünlenen doktor Sandra Lee, yaptığı operasyonlarını Youtube kanalına yükleyerek yoğun ilgi görmeye devam ediyor. Saç, deri ve tırnaklarda meydana gelen farklı hastalıklara yaptığı müdahaleleri youtube sayfasından paylaşan doktorun takipçi sayısı şimdiden 2 buçuk milyonu geçmiş durumda. Sebase kist; epidermal kist, epidermoid kist, epitelyal kist, steatom, sebase kist ve yağ kisti gibi isimlerle de bilinir.

6 / 121 Derinin epidermis adı verilen en dış tabakasında oluşan bir kist türüdür.

7 / 121 Bu kistler, deride yağ üreten bezlerin tıkanması ve cilt altında keratin denilen maddenin depolanması sonucu oluşmaktadır.

8 / 121 Kistlerin içi, süzme peynire benzer kıvamda olan yağlı sarı bir madde ile doludur

9 / 121 Kistler genellikle ağrısız ve hareketlidir. İltihaplanabilir ve enfekte olabilir.

10 / 121 Kanserle ilgisi yoktur ve kansere dönüşmez.

11 / 121 En sık görüldüğü yerler baş, boyun, yüz, sırt ve testis torbasıdır.

12 / 121 Kanserle ilgisi yoktur ve kansere dönüşmez.

13 / 121 En sık görüldüğü yerler baş, boyun, yüz, sırt ve testis torbasıdır.

14 / 121 Sebase kistler, bir yağ bezesi büyümesi olan lipomla sıkça karıştırılır.

15 / 121 Her yaşta görülmektedir. Bununla birlikte 20-40 yaş aralığında daha sık görülmektedir.

16 / 121 Her yaşta görülmektedir. Bununla birlikte 20-40 yaş aralığında daha sık görülmektedir.

17 / 121 Epidermal kistin tedavi yöntemlerinde genellikle cerrahi yöntemler tedavi olarak kullanılır. Bu girişimde başarı oranı yüksektir.

18 / 121 Bölgeye göre cerrahi girişimin uygulama şekli değişmekle birlikte çoğu zaman ayakta işlem şeklinde uygulanır.

19 / 121 15 dakika gibi bir sürede alınan ucuz maliyetli girişimlerdir. Epidermal kistin inflamatuvar hali olanlar vardir. Antibiyotik tedavisi uygulanır.

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25 / 121 16 yşaından beri omzunda taşıdığı kistten kurtulmaya karar veren kişi soluğu doktorda alıyor.

26 / 121 Kesik sonrası vücudundan çıkarılan yağ bezesinin boyutu görenleri hayrete düşürürken, işlem sırasında oldukça sakin kalması izleyenlerin dikkatinden kaçmıyor.

27 / 121 ABD'de çekilen görüntülerde en dikkat çekici kısımsa bezenin süzme peynire benzetilmesi oluyor.

28 / 121 Doktora neye benzediğini soran hasta, vücudundan çıkan yağı süzme peynire benzetiyor.

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30 / 121 ABD'de de yaşayan Colt Knigge isimli adam hemşirenin müdahalesi sonucu yıllardır başında taşıdığı kistten bir kaç dakika içinde kurtuldu.

31 / 121 Colt'un karısı Emily ise yaşananları videoya almayı ihmal etmedi.

32 / 121 Emily, 'Birkaç yıldır başında kist var ve sürekli büyüyor. Yakın arkadaşım susan'a danıştık. Kisti evde çıkartmanın doğru olmadığını söyledi ve bize yardımcı oldu.' dedi.

33 / 121 Colt süreçte en acılı kısmın anestezinin enjekte edildiği an olduğunu söyledi. Fakat bu sayede hiç acı hissetmediği için şikayet edilecek bir durum olmadığını söylüyor.

34 / 121 Susan ise kist büyük olmadığı için başarılı ve kolay bir operasyon olduğunu söyledi.

35 / 121 Sosyal medyada Dr. Pimple Popper yani ‘Doktor sivilce sıkıcı’ olarak ünlenen cildiye doktoru Sandra Lee, hastalarının videolarını paylaşıyor. Doktor kendisine gelen hastalara operasyonu videoya çekme izni karşılığında bedavaya cilt temizliği yapıyor. Hastaların büyük bir bölümü de bu teklifi kabul ediyor. Herkesin midesinin kaldıramayacağı bu videoların hayran kitlesi çok büyük. İşte o videolara bir yenisi daha eklendi...

36 / 121 Kaliforniyalı 'sivilce sıkıcı dermatolog' olarak ünlenen Dr. Sandra Lee'in, 50 yıllık kisti çıkarması YouTube'da 2 milyondan fazla izlendi.

37 / 121 Yarım saatten fazla süren operasyonu yayınlayan Sandra Lee, yine milyonlarca insanın midesinin bulanmasına neden oldu.

38 / 121 Bebek yüzünü andıran kiste önce bir çizik atan Lee, daha sonra kisti yavaş yavaş sıkmaya başlıyor.

39 / 121 Yarım saatten fazla süren operasyonda Lee, gri renkte kokulu bir kisti çıkarmayı başarıyor. Kistin etrafını saran yağları da büyük bir titizlikle çıkaran, aynı titizlikle açılan kesiği dikmeye başlıyor.

40 / 121 Yayınladığı video hakkında konuşan Lee, ''kist iyi huylu epidermoid kist. 5 yaşından beri hastada buluyormuş ve zaman içinde -50 yıl büyüyerek bu hale gelmiş. Çıkarmak 40 dakikayı buldu'' dedi. 'Kistleriniz için 50 yıl beklemeyin' diyor Lee.

41 / 121 Dr Sandra Lee'nin, Instagram hesabında 2 milyondan fazla, YouTube kanalında da 3 milyonu aşkın abone bulunuyor.

42 / 121 Kaliforniya'lı Dermatolog, Cilt Kanseri Uzmanı ve Estetik Cerrahı olan Dr. Sandra Lee'nin İnstagram hesabında paylaştığı videoları izlemek sağlam bir mide gerektiriyor!

43 / 121 Dr. Sivilce Patlatıcı adıyla ünlenen, Dr. Sandra Lee bu kez bir adamın ensesindeki 400 gramlık, bowling topu ağırlığındaki yağ dokusu tümörünü keserek içini boşalttı.

44 / 121 400 gramlık tümörü çıkarmadan önce bölgeyi uyuşturan Lee, kitleyi çıkarmasının 10 dakikayı bulduğunu ifade etti.

45 / 121 Yağ kütlesinin ilk başta kolayca çıkabileceğini düşündüğü söyleyen doktor Lee, yağ dokusunun çok geniş bir alana yayılması nedeniyle cerrahi aletlerini bir kenara koyup yağlı dokuyu elleriyle çıkarmak zorunda kaldı.

46 / 121 Bunun çok sinir bozucu bir ameliyat olduğunu söyleyen Sandra'nın youtube kanalına yüklediği video, bir milyondan fazla izlendi.

47 / 121 Kaliforniya'lı Dermatolog, Cilt Kanseri Uzmanı ve Estetik Cerrahı oaln Dr. Sandra Lee'nin İnstagram hesabında paylaştığı videoları izlemek sağlam bir mide gerektiriyor!

48 / 121 Lipomalar cildin altında yetişen yumuşak, yağlı topaklardır. Zararsızdırlar ve genellikle küçük ve ağrısız kalabilirler. Lipomlar kanserli değildir (benign) ve yağ hücrelerinin aşırı büyümesinden kaynaklanmaktadır.

49 / 121 Yağ hücrelerinin olduğu yerde vücudun herhangi bir yerinde yetişebilirler ancak genellikle omuz, boyun, göğüs, kollar, sırtlar, kalçalar ve uyluklarda görülürler.Bazen, lipomlar vücutta daha derine inebilir, bu nedenle onları göremez veya hissedemezsiniz. Lipom eksizyonu adı verilen bir işlemle ameliyatla çıkartılabilirler.

50 / 121 Sivilce sıkıcı olarak ünlenen doktor Sandra Lee, yaptığı operasyonlarını Youtube kanalına yükleyerek yoğun ilgi görmeye devam ediyor. Saç, deri ve tırnaklarda meydana gelen farklı hastalıklara yaptığı müdahaleleri youtube sayfasından paylaşan doktorun takipçi sayısı şimdiden 2 buçuk milyonu geçmiş durumda.

51 / 121 Kaliforniya merkezli dermatolog, altı ay boyunca hastanın kaşının altında büyüyen kötü, enfekte olmuş topağı çıkarmak için bu kez bayağı bir zorlandı. Hasta, epidermoid kist olarak bilinen ve ıslak cilt hücrelerinden oluşan sevimsiz bir kistten mustaripti.

52 / 121 Sandra Lee olarak da bilinen doktor, bu kez bir adamın kaşındaki kisti önce kesip sonra sıkarak çıkardı

53 / 121 İzlerken bazılarınızın içini geçirecek cinsten görüntülere konu olan videoları, Dr. Lee'nin Youtube kanalında anbean izleyebiliyorsunuz.

54 / 121 Bu anlar bir milyondan fazla kişi tarafından izlendi

55 / 121 Kocasının dört yıldır yanağında bulunan kisti sıkmaya karar veren Khristina Powell, yaptığı hareketle sosyal medyada en çok konuşulanlar arasına girdi. 3 dakika boyunca sivilceyi sıkan Powell'e 'yılın karısı' ödülü sana verilmeli yorumları yapıldı.

56 / 121 28 yaşındaki eşini 4 yıldır yüzünde bulunan kistten kurtarmaya karar veren Khristina Powell isimli kadının çektiği görüntüler sanal alemde izlenme rekoru kırdı.

57 / 121 Hızla yayılan videoda Powell eşinin yanağındaki kiste küçük bir çizik attıktan sonra sert şekilde sıkmaya başlıyor. Canı acıdığı her halinden belli olan adam bu acıya dayanmaya çalışırken, yanağından çıkanlar ise hem eşini hem videoyu izleyenleri hayrete düşürdü. Rekor kıran bu karelere, ''inanılır gibi değil, böyle iğrençlik olamaz'' yorumları yapıldı.

58 / 121 Oldukça acı çektiği belli olan adam, tüm bunların sonunda eşine teşekkür ederek, bittiğinde oldukça rahatladığını ifade etti.

59 / 121 Bu anları izleyen İngiliz dermatolog Lisa Bickerstaffe, olası enfeksiyonlardan kaçınmak için böyle lekelerle uğraşırken her zaman bir doktor veya dermatologtan yardım alınması gerektiğini ifade etti.

60 / 121 Sosyal medyada Dr. Pimple Popper yani ‘Doktor sivilce sıkıcı’ olarak ünlenen cildiye doktoru Sandra Lee, hastalarının videolarını paylaşıyor.

61 / 121 Hastalarının büyük bir bölümü de bu teklifi mutlulukla kabul ediyor.

62 / 121 Birçokları için mide bulandırıcı olabilecek bu videoların büyük bir de hayran kitlesi mevcut.

63 / 121 4-5 ay önce hesabı ilk açtığı zamanlarda birden artan takipçi sayısını "patlayıcı" bir etki olarak tarif eden Dr. Lee, herkesin bu videoların hayranı olmadığını ancak izleyenler videoyu sevmese bile arkadaşlarını etiketledikleri için şanslı olduğunu söylüyor.

64 / 121 Sayfanın hayranları, Dr. Lee'nin düzenli müşterilerini siyah noktalarından tanıyabilecek kadar sıkı takip ediyorlarmış!

65 / 121 Hastaların arasında "rhinophyma" adlı rahatsızlıktan muzdarip kişiler de bulunuyor.

66 / 121 Bu hastalık; burundaki derinin incelmesi ve üretilen yağ miktarının artmasıyla oluşan siyah noktalara sebep oluyor.

67 / 121 Dr. Lee'nin hastaları sadece sivilce ve siyah noktaları için gelmiyor.

68 / 121 Kist temizleme oprerasyonu da yapan doktorun "o" videolarını rahatsız olabileceğiniz düşüncesiyle vermiyoruz ancak merak edenler, videoları "drpimplepopper" isimli hesaptan izleyebilirler.

69 / 121 Takipçileri videoları, rahatlatıcı olarak nitelendiriyor! Doktor da videoları, "günaydın, iyi haftasonları" gibi etiketlerle sevenleriyle buluşturuyor.

70 / 121 Youtube üzerinden sivilce sıkmanın kendine ait bir "entüstiri"si olduğunu internetten öğrenen doktor bunun üzerine kendi videolarını paylaşmaya başlamış.

71 / 121 Sayfanın hayranları videolar için, "harika, mükemmel, izlemek için sabırsızlanıyorum" gibi yorumlar yapıyor.

72 / 121 Takipçilerinden en sık aldığı soru ise, bu ekipmanları nasıl temin edebilecekleri olan doktor, kullandığı aletlerin internet üzerinden de alınabileceğini söylerken, "Sıcak bir duş sonrası, aletleri çok bastırmadan temizlemeye özen gösterin, yoksa kalıcı kızarıklıklara sebep olabilirsiniz! diyerek bu kişileri uyarmayı da ihmal etmiyor.

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74 / 121 Kolundaki kisti, bıçakla kesip temizlemeye başladı, görüntüleri herkesi şoke etti...

75 / 121 Daily Mail'de yer alan habere göre; kolundaki kisti sıkmadan önce, bıçağıyla kolunu kesen adamın videosu için izleyicilere bir uyarı yapıldı: Kahvaltınızı yapmadan önce bu videoyu sakın izlemeyin!

76 / 121 Kolundaki kisti yok etmek için bıçakla koluna bir kesik atan adam, dokunun altından beyaz bir kistle karşılaştı.

77 / 121 Ancak kolun alt kısımlarında kalsifikasyon (kireçlenme) söz konusu olduğu için kisti çıkarmakta bir hayli zorlanıyor.

78 / 121 Sonunda ise antiseptik mendil ile yarayı temizlemeye başlıyor.

79 / 121 Kolundaki kisti çıkarmaya çalışan arkadaşlarını kameraya çeken arkadaşlarından bir tanesi; "Kolundan çıkanlar adeta lazanyaya benziyor. Bir daha lazanyaya bakabileceğimi sanmıyorum" dediler.

80 / 121 Uzmanlar ise evde yapılan bu tip müdahalelerin yanlış olduğunun altını çizip, bir uzmandan yardım almakta yarar olduğunu söylüyor.

81 / 121 İşte mide bulandıran o görüntüler...

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100 / 121 California'da ünlü sivilce sıkıcı olarak bilinen Dermatolog Dr. Sandra Lee'ye bu defa öyle bir hasta gitti ki...

101 / 121 Kolundaki kist adeta bir yumurta büyüklüğünde olan hasta nihayet doktora gitmeye karar verdi.

102 / 121 Kolundaki kiste müdahale eden Dermatolog Dr. Sandra Lee, hastanın kistini şöyle tanımladı:

103 / 121 "Haşlanmış bir yumurta düşünün, derin deri altında ve yavaş yavaş çürüyen... Sonra o yumurtayı dışarıya iten başka nesneler. Uzun süre içerisinde bu hale gelen kist aynı zamanda kokulu."

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113 / 121 Ankilozan spondilit (omurgada hareket kısıtlılığına neden olan iltihaplı bir romatizma hastalığı) nedeniyle kullandığı ilacın ardından 37 yaşındaki kadının burnu çürümeye başladı.

114 / 121 Dünyadaki en saygın tıp dergilerinden biri olan The New England Journal of Medicine'de yayımlanan bu vakada 6 haftalık şişme ve ülser öyküsünün yanı sıra hastanın burnunda da kanın, kan damarlarının dışına çıkmasına bağlı olarak kabuklanma meydana geldi. Genç kadının burnundaki ülserden alınan parça biyopsiye gönderildi.

115 / 121 Üç haftalık bir tedavinin ardından ise kısmi iyileşme meydana geldi. Beş hafta sonra yapılan incelemede, kadının burnundaki çürümeye neden olan şeyin mycobacterium marinum (balıkların tüberküloz etkeni. İnsanlara bulaşması durumunda tüberkülozun deri formuna yol açar) olduğu tespit edildi.

116 / 121 Hastanın ankilozan spondilit hastalığı için kullandığı ilaçlar tamamen kesildi ve yerine başka ilaçlar reçete edildi. Yedi ay süren çeşitli tedavilerin ardından, hastanın burnundaki yara tedavi edildi.

117 / 121 Burundaki çürümeye yol açan iki organizmanın suda bulunduğuna dikkat çeken uzmanlar, hastanın bu organizmaları nereden kaptığını bilmediklerini ancak hastanın, hastaneye başvurmadan iki ay önce burun spreyi kullandığını ve düzenli olarak termal kaplıcaları ziyaret ettiğini söylediler.

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119 / 121 Adana'da hastaneye götürülen 7 yaşındaki bir çocuğun kulağından 14 sinek larvası çıkartıldı.

120 / 121 Alınan bilgiye göre, merkez Yüreğir ilçesi Akdeniz Mahallesi'nde ikamet eden 7 yaşındaki Mehmet Elma, kulağından rahatsızlanması üzerine yakınları tarafından Adana Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürüldü.