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Bursa'daki yangının izleri havadan görüntülendi

FOTO ANALİZ HABERLERİ  | 12.08.2018 15:20 | Son Güncelleme

Bursa'nın Mudanya ilçesinde, ormanlık alanda çıkan ve şiddetli rüzgar nedeniyle büyüyerek 15-20 hektar alanda etkili olan yangında zarar gören alan havadan görüntülendi.

Bursa'nın Mudanya ilçesinde, ormanlık alanda çıkan ve şiddetli rüzgar nedeniyle büyüyerek 15-20 hektar alanda etkili olan yangında zarar gören alan havadan görüntülendi.

Bursa'daki yangının bıraktığı tahribat görüntülendi

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Bursa-Mudanya Karayolu Çağrışan mevkisindeki çamlık alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangın itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla kontrol altına alınmıştı.
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Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı, Mudanya orman yangınıyla ilgili soruşturma başlattı.
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"YOL KENARINA ATILAN İZMARİTİN VEYA..."

"YOL KENARINA ATILAN İZMARİTİN VEYA..."
Bursa Orman Bölge Müdürü Yalçın Akın, dün Mudanya ilçesindeki ormanlık alanda çıkan ve şiddetli rüzgar nedeniyle büyüyerek 15-20 hektar alanda etkili olan orman yangınına ilişkin, "Yangının yol kenarına atılan izmaritin veya yanıcı bir maddenin otları tutuşturmasından kaynaklandığını tahmin ediyoruz" dedi.
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Akın, dün öğle saatlerinde çıkan yangına 6 helikopter, 1 uçak, 11 dozer, 2 eskontör, 1 kepçe, 15 arazöz, 7 ilk müdahale aracı, 6 ve 12 tonluk 12 su tankeriyle müdahale ettiklerini anımsattı.
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Orman Bölge Müdürlüğü dışında Bursa Büyükşehir Belediyesi, Karayolları ve DSİ gibi çok sayıda kurumdan ekiplerin de çalışmalara katıldığını belirten Akın, yangının tamamen kontrol altına alındığını ve soğutma çalışmalarının sürdüğünü kaydetti.
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Yangının, 15-20 hektar alanda etkili olduğunu dile getiren Akın, şunları kaydetti:
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"Yangının, yol kenarına atılan izmaritin veya yanıcı bir maddenin otları tutuşturmasından kaynaklandığını tahmin ediyoruz. Otların tutuşmasıyla ormana sıçrayan yangın, ağaçların kozalakları, tohumları ve kabuklarının patlamasıyla yayıldı. Yangın bölgesinde temizlik ve soğutma çalışması devam ediyor. Burayı sonbaharda tekrar ağaçlandıracağız. Bunun için arazi hazırlığı yapıyoruz."
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Akın, yangında bir sabotaj ihtimali görmediklerini de sözlerine ekledi.
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