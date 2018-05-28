HABER
Sahur:
İftar:
İmsakiye için tıklayın

Bursa'dan doğa harikası mağara çıktı! Eğer keşfedilirse...

FOTO ANALİZ HABERLERİ  | 28.05.2018 08:00 | Son Güncelleme

Bursa'nın Büyükorhan ilçesi Bayındır köyünde bulunan mağara keşfedilmeyi bekliyor.

İçinde bulunan doğal sarkıtlarla görenleri büyüleyen mağara, yeni bir bölgenin turizme kazandırılmasını sağlayabilir.

Bursa'nın Bayındır köyündeki mağara keşfedilmeyi bekliyor

1 / 16

Bursa’da bulunan ve çok az kişi tarafından bilinen doğa harikası mağaranın turizme kazandırılması isteniyor.
2 / 16

Büyükorhan ilçesi Bayındır köyünde bulunan ve içinde milyonlarca yılda oluşmuş doğal sarkıtların bulunduğu mağara içine girenleri kendine hayran bırakıyor.
3 / 16

Doğal güzellikleriyle ön plana çıkan mağara sadece bölge insanı tarafından biliniyor.
4 / 16

Bayındır köylülerinin sık sık girip ziyaret ettiği mağara 1 kilometrelik uzunluğa 10-15 metrelik genişliğe sahip içinde milyonlarca yılda oluşan sarkıtlar mağaraya girenleri kendine hayran bırakıyor.
5 / 16

İçinde sadece yarasaların yaşadığı mağaranın köylüler turizme açılmasını istiyor.
6 / 16

İçine çekilecek elektrik düzeneği ve yola ihtiyacı olan mağara, turizme açılmasıyla birlikte kırsal kesim olan bölgenin kalkınmasına büyük oranda katkı sağlayacak.
7 / 16

Bu doğa harikası mağaranın kendileri ve bölgedeki çok az insan tarafından bilindiğini ve bu mağaranın turizme kazandırılmasını istediklerini ifade eden Bayındır köyü Muhtarı Muharrem Hüsten, şunları söyledi:
8 / 16

“Mağaranın olduğu mevki İnkırın mevki olarak geçer, mağara doğal güzellikleriyle ön palana çıkıyor. İçine girenler kendini kaybedip saatlerce içinden çıkamıyor. Mağaranın yolu yok, olmadığı için görmeye gelenler burayı bulamıyor. "
9 / 16

"Elektrik tesisatı mağaranın yakınından geçmekte mağaraya aydınlatma sağlanırsa burasının çok turist çekeceğine inanıyoruz. Biz mağaranın 700 metre ilerleyebildik."
10 / 16

"Dar bir bölgesi var oradan geçince ne kadar daha ileriye gittiğini bilmiyoruz. Mağaranın 10-15 metre genişliğinde olan yerleri var içinde rahatlıkla gezilebiliyor”
11 / 16

12 / 16

13 / 16

14 / 16

15 / 16

16 / 16

YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Mağara Bursa Bayındır Köyü sarkıt

En Çok Okunan Haberler

AK Parti Hatay Milletvekili adayı Hüseyin Yayman'ın afişindeki hata alay konusu oldu

AK Parti Hatay Milletvekili adayı Hüseyin Yayman'ın afişindeki hata alay konusu oldu

Ünlü oyuncu Ufak Tefek Cinayetler'e veda etti

Ünlü oyuncu Ufak Tefek Cinayetler'e veda etti

Meral Akşener yaptırdığı anket sonuçlarını açıkladı

Meral Akşener yaptırdığı anket sonuçlarını açıkladı

18 yaşındaki Ozan Cinbaş E-Devlet'e girdi, hayatının sürprizini yaşadı

18 yaşındaki Ozan Cinbaş E-Devlet'e girdi, hayatının sürprizini yaşadı

Türkiye - İran maçına damga vurdular

Türkiye - İran maçına damga vurdular

Erdoğan, Gülen'le kaç kez görüştüğünü açıkladı

Erdoğan, Gülen'le kaç kez görüştüğünü açıkladı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Mucizenin böylesi

Mucizenin böylesi

Kehanete inanıp bisikletle aşkını aramaya çıktı

Kehanete inanıp bisikletle aşkını aramaya çıktı

Ankara'yı kuvvetli yağış ve dolu vurdu

Ankara'yı kuvvetli yağış ve dolu vurdu

Savaş gemisinde ilginç anlar

Savaş gemisinde ilginç anlar

Korkutan görüntü! Yüzlerce balık kıyıya vurdu

Korkutan görüntü! Yüzlerce balık kıyıya vurdu

Tüyleri diken diken eden eylem! Tam tamına 4500 çift ayakkabı...

Tüyleri diken diken eden eylem! Tam tamına 4500 çift ayakkabı...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.