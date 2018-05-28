Bursa'dan doğa harikası mağara çıktı! Eğer keşfedilirse...

İçinde bulunan doğal sarkıtlarla görenleri büyüleyen mağara, yeni bir bölgenin turizme kazandırılmasını sağlayabilir.

Bursa'nın Bayındır köyündeki mağara keşfedilmeyi bekliyor

1 / 16 Bursa’da bulunan ve çok az kişi tarafından bilinen doğa harikası mağaranın turizme kazandırılması isteniyor.

2 / 16 Büyükorhan ilçesi Bayındır köyünde bulunan ve içinde milyonlarca yılda oluşmuş doğal sarkıtların bulunduğu mağara içine girenleri kendine hayran bırakıyor.

3 / 16 Doğal güzellikleriyle ön plana çıkan mağara sadece bölge insanı tarafından biliniyor.

4 / 16 Bayındır köylülerinin sık sık girip ziyaret ettiği mağara 1 kilometrelik uzunluğa 10-15 metrelik genişliğe sahip içinde milyonlarca yılda oluşan sarkıtlar mağaraya girenleri kendine hayran bırakıyor.

5 / 16 İçinde sadece yarasaların yaşadığı mağaranın köylüler turizme açılmasını istiyor.

6 / 16 İçine çekilecek elektrik düzeneği ve yola ihtiyacı olan mağara, turizme açılmasıyla birlikte kırsal kesim olan bölgenin kalkınmasına büyük oranda katkı sağlayacak.

7 / 16 Bu doğa harikası mağaranın kendileri ve bölgedeki çok az insan tarafından bilindiğini ve bu mağaranın turizme kazandırılmasını istediklerini ifade eden Bayındır köyü Muhtarı Muharrem Hüsten, şunları söyledi:

8 / 16 “Mağaranın olduğu mevki İnkırın mevki olarak geçer, mağara doğal güzellikleriyle ön palana çıkıyor. İçine girenler kendini kaybedip saatlerce içinden çıkamıyor. Mağaranın yolu yok, olmadığı için görmeye gelenler burayı bulamıyor. "

9 / 16 "Elektrik tesisatı mağaranın yakınından geçmekte mağaraya aydınlatma sağlanırsa burasının çok turist çekeceğine inanıyoruz. Biz mağaranın 700 metre ilerleyebildik."

10 / 16 "Dar bir bölgesi var oradan geçince ne kadar daha ileriye gittiğini bilmiyoruz. Mağaranın 10-15 metre genişliğinde olan yerleri var içinde rahatlıkla gezilebiliyor”

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