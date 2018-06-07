'Buz ülkesi İzlanda' Türkiye'ye ilham olacak

İzlanda'nın bu başarısından etkilenen TESTUD da Türkiye'deki termal turizmini canlandırmak için kolları sıvadı ve konu ile ilgili çalışmalar başlattı.

Türkiye, İzlanda'dan ilham aldı! İşte yeni proje

1 / 19 Termal Sağlık ve Turizm Derneği (TESTUD) Başkanı Yavuz Yılık, "buz ülkesi" İzlanda'nın Türk termallerine ilham olacağını belirtti.

2 / 19 Yılık, yaptığı yazılı açıklamada, termal turizm yetkililerinin, nüfusunun 10 katına yakın termal turist çekmeyi başaran İzlanda'yı mercek altına aldığını ifade etti.

3 / 19 Turizmcilerin, buzul ülkesinden esinlenerek Türkiye'de de termal turist sayısını artırmak için çalışmalar yaptığını aktaran Yılık, termal turizmin değerini bilen ülkelerin turizm sektöründe altın çağını yaşadığını ve kazançlarına kazanç kattığını vurguladı.

4 / 19 Ülkelerin termal turizm alanında yaptıkları tanıtım çalışmalarının meyvesini toplamaya başladığını belirten Yılık, geçen yıl Almanya ve Macaristan'ın 10 milyon, Rusya'nın 8 milyon, Fransa'nın yaklaşık 700 bin ve Japonya'nın sadece Beppu şehrinde 12-13 milyon yabancı turisti termal tesislerinde ağırladığına dikkati çekti.

5 / 19 Yılık, 334 bin nüfuslu küçük buzul ülkesi İzlanda'nın ise 3 milyon turisti kaplıca sularına çekerek termal turizmde ciddi başarıya imza attığını ve Türkiye'ye ilham kaynağı olduğuna işaret ederek, şunları kaydetti:

6 / 19 "İzlanda bu başarısını 2012 yılı itibarıyla başlattığı turizm tanıtım faaliyetlerine borçlu. Nitelikli turizm çalışmalarının sonucunda 2008'de büyük finans krizi yaşayan ve bankaları kapatmak zorunda kalan ülkenin ekonomisi, turizmde yaşanan ciddi patlamayla rahat nefes aldı diyebiliriz.

7 / 19 Termal su potansiyeli açısından dünyada ilk 5 ülke arasında yer alarak, İzlanda'yı oldukça geride bırakan Türkiye'de ise termal turist sayısı on binlerle ifade ediliyor. Yani elimizdeki potansiyelin hakkını tam anlamıyla veremiyoruz. Bu doğrultuda İzlanda’nın stratejisini örnek alarak, eylül itibarıyla yoğun bir kampanya süreci başlatacağız.

8 / 19 Güncel tanıtım çalışmaları ve doğru yatırım teşviklerinin sonucunda, ülkemizi termal turizmde dünya ülkeleriyle rekabet gücüne ulaştırarak termal turizm hacmimizi ciddi oranda genişleteceğiz. Kazanacağımız bu ivmeyle ülkemizde kaplıca sularını yılın 12 ayı canlı tutmak istiyoruz. TESTUD olarak sektörün nabzını tutmaya, önerilerde bulunmaya ve durmadan çalışmaya devam edeceğiz"

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