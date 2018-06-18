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Cambridge Üniversitesi öğrencileri sınavların bitişini böyle kutladı

FOTO ANALİZ HABERLERİ  | 18.06.2018 10:18 | Son Güncelleme

Sınavların bitimini üşüyerek ve ıslanarak kutlamakta kararlı olan Cambridge Üniversitesi öğrencileri, derme çatma gemileriyle nehirden karşıya geçmeye çalıştı.

Çoğunun yolculuğunu buz gibi suyun içinde bitirmek zorunda kaldığı eğlence, izleyenleri gülümsetti.

Cambridge Üniversitesi öğrencileri okulun bitmesini böyle kutladı

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Cambridge Üniversitesi öğrencileri sınavların bitimini ilginç bir kutlamayla taçlandırdı.
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18 dereceyi gören hava sıcaklığına aldırış etmeden karton gemiler yaparak nehirden karşıya geçmeye çalıştı.
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Derme çatma sandallarını hazırlamak için bolca mukavva ve yapıştırıcı kullanan gençler, kürek olarak da ya ahşap parçalarla ya da okuldan buldukları 'ıslak zemin' yazılı uyarı tabelalarıyla işini gördü.
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İşte gençlerin pek çoğunun suyun içinde biten yolculuklarından eğlenceli kareler...
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Anahtar Kelimeler:
eğlence Cambridge Üniversitesi öğrenci

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