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Çamlıca Kulesi Eyfel Kulesi'ni geçti! Çamlıca Kulesinin boyu kaç metre?

FOTO ANALİZ HABERLERİ  | 29.05.2018 09:15 | Son Güncelleme

Çalışmaların sona yaklaştığı Çamlıca Kulesi'nde rekor kırıldı. Anteni monte edilen Çamlıca Kulesi uzunluğu ile Eyfel Kulesi'ni geçti. Peki Çamlıca Kulesinin uzunluğu kaç metre oldu?

Antenin monte edilmesiyle 365 metreye ulaşan Çamlıca Kulesinin yüksekliği Eyfel Kulesi’ni geride bıraktı. İşte Çamlıca Kulesinde çalışmalarda gelinen son nokta...

Çamlıca Kulesi'nde sona yaklaşılıyor

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Çamlıca’da görüntü kirliliği oluşturan vericilerin tek noktada toplanması için 2016 yılında temeli atılan Küçük Çamlıca Kulesi'ndeki çalışmaların son durumu havadan görüntülendi.
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Antenin monte edilmesiyle kulenin yüksekliği 365 metreye ulaştı.
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Kule 365 metreye ulaşmasıyla Paris’in simgesi olan 300 metrelik Eyfel kulesini geçti.
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Kulede işçilerin metrelerce yükseklikte çalışmalarını aralıksız devam ettirdiği görüldü.
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Antenin kırmızı ve beyaz renklerden oluştuğu dikkat çekti.
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İstanbul´un sembolü olması beklenen yeni kule tamamlandığında vatandaşların görebileceği ikinci seyir terası yüksekliği 153 metre (Deniz seviyesinden 371 metre) yüksekliğe çıkılabilecek.
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365 metre yüksekliğe ulaşan kulenin deniz seviyesinden yüksekliği 583 metre oldu.
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