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Çamurdan yaptıkları şaşırttı

FOTO ANALİZ HABERLERİ  | 29.05.2018 07:52 | Son Güncelleme

Youtube'da Primitive Tools adıyla yayın yapan ikili yine ilginç işlere imza attı.

Ormanda hayatta kalmanın yollarını gösteren ikili çamur ve ağaç dallarını kullandılar.

Çamur ve ağaçla yaptıkları şaşırttı

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İşte o çalışmadan kareler.
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Anahtar Kelimeler:
çamur AĞAÇ orman

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