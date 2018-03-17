Çanakkale Savaşı'ndan daha önce hiç görmediğiniz kareler

George Grantham Bain adlı Amerikalı fotoğrafçının arşivinden çıkan bu fotoğraflar Çanakkale Savaşı'nın daha önce hiç görmediğiniz anlarına tanıklık etmenizi sağlayacak.

Çanakkale Savaşı'nın görünmeyen yüzü

1 / 49 ABD Kongre Kütüphanesi'nde yer alan George Grantham Bain adlı Amerikalı fotoğrafçının arşivindeki 39 bin 744 fotoğrafın ikinci bölümünde Çanakkale Savaşı'nın yanısıra Osmanlı coğrafyasına ilişkin çarpıcı fotoğraflar yer alıyor...

2 / 49 Çanakkale'deki Türk birliklerine ilişkin fotoğrafların yer aldığı arşivde Osmanlı'nın cephe oluşturup savaştığı başka ülkeler de var.

3 / 49 Arşivde Libya'da, İtalyan askerlerinin cepheleri ve yığınak çalışmaları da yer alıyor.

4 / 49 Arşivdeki fotoğraflarda askeri birliklerin yanı sıra günlük yaşamdan görüntüler de var.

5 / 49 İşte o fotoğraflar...

6 / 49

7 / 49

8 / 49

9 / 49

10 / 49

11 / 49

12 / 49

13 / 49

14 / 49

15 / 49

16 / 49 TSK'DAN ÇANAKKALE ARŞİVİ Çanakkale Zaferi`nin yıldönümünde Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından paylaşılan fotoğraflar tarihe tanıklık etmenizi sağlayacak. Anafartalar Grup Komutanı Albay Mustafa Kemal Bu öyle alelâde bir taarruz değil, herkesin başarılı olmak veya ölmek azmiyle harekete hazır olduğu taarruzdur. Hattâ ben komutanlara şifahen verdiğim emirlerde şunu ilâve etmişimdir: - "Size ben taarruz emretmiyorum, ölmeyi emrediyorum. Biz ölünceye kadar geçecek zaman zarfında, yerimize başka kuvvetler ve komutanlar geçebilir."

17 / 49 Gönüllü Bombacı "Henüz 13 yaşında bir küçük delikanlı... Fotoğrafın üzerinde bir not... "Gönüllü Bombacı" Başka bir bilgi düşülmemiş... Duruşuyla, kararlığıyla, gözlerinden okunan özgüveniyle "Gönüllü Bombacı"... Ne yapmıştı da ona bu sıfatı layık görmüşlerdi?"

18 / 49 Kahraman Mehmet Çavuş "Sağ kolumu kaybettim. Zararı yok. Sol kolum var. Onunla da pekâlâ iş görebilirim. Beni üzen ve yeniden birliğime katılarak, düşmanla çarpışmama engel olan şey, yaramın henüz kapanmamış olmasıdır. Hastahaneden çıkıp, harbe iştirak edemediğim için beni mazur görünüz. Affediniz komutanım." Mehmet Çavuş'un hastaneden yazdığı mektuptan-

19 / 49 Seyit Onbaşı Türklerin vatan sevgisiyle dolu olan göğüsleri lanetli ihtiraslara karşı daima demirden bir duvar gibi yükselecektir. Mustafa Kemal ATATÜRK

20 / 49 Siperlerde Düşman Gözetleyen Mehmetçikler "Çanakkale Muharebeleri, bir hayat müdafaasıdır. Çanakkale Muharebelerinin sonunda ya kanlı bir ölüm yahut şanlı bir yaşamak vardır. Yaşamak, ancak bu muharebeleri kazanmakla mümkün olacaktı. Türkler, Çanakkale’yi yaşamak için müdafaa ettiler."

21 / 49 Arıburnu'nda 19 ncu Tümen Komutanı Yarbay Mustafa Kemal, Esat Paşa ve diğer komutanlar "O kahramanlar, başlarında fedakâr subayları olduğu halde, durdurulamayan saldırılarıyla ilk düşman hattını bire kadar boğdular. Bundan başka önlerine rastlayan, yardıma gelen bütün düşman birliklerini perişan ettiler. Mustafa Kemal ATATÜRK

22 / 49 Çanakkale civarında eğlence yapan birlik "Sizin gibi şehitleri olan bir milletin evlâdıyız. İnanınız, tâ içimizden duyarak size söylüyoruz. Sizin muzaffer şehitliklerinizi, esir bir vatanın toprakları kuşatmayacaktır.”

23 / 49 Cephe Gerisinde Ekmeklerini Paylaşan Mehmetçikler Müjde mert ve asil Türk! Müjde çok zulüm görmüş büyük ve sevgili vatan! Artık diriliyorsun.”

24 / 49 57'nci Alay Komutanı Yarbay Hüseyin Avni Bey

25 / 49 57 nci Alay 1 nci Tabur Komutanı Binbaşı Zeki Bey "27nci ve 57nci Alayların komutanlarının, subaylarının ve askerlerinin kahramanlıkları sayesinde o siperler içinde bulunan düşman kâmilen yok edildi. Bombalarla parça parça oldular. Siperler elimize geçtiği zaman içerileri düşman cesetleriyle doluydu. O, müthiş bir şeydi"

26 / 49 Çanakkale muharebe sahası gerisinde istirahat eden birlik ".............Türk askerinin savaş ve dövüş hususunda haiz bulunduğu vasıfların başlangıçta lâyıkıyle takdir edilmemiş olması, İngilizler için felâket olmuştur........Türk askerinin ne yaman muharip olduğunu, İngilizler, ancak dövüştükten sonra anlamışlardır."

27 / 49 Arıburnun’da Ele Geçirilen Düşman Siperlerindeki Ganimet Yığını Kahraman, sabırlı askerlerimiz bütün bu yangınlara bomba infilaklarına göğüs geriyorlar, imrenilecek bir azimle yerlerini koruyorlar ve düşmana karşılık veriyorlardı.

28 / 49 Çanakkale'de Bir Subay Grubu Birçok milletlerin askerlerini bir araya getiriniz. Hangilerinin Türk olduklarını size hemen söyleyeyim. Renkleriyle, elbiseleriyle değil, hareketleri ve tavırlarıyla belli olurlar.

29 / 49 Çanakkale'de Atlı Topçu Subayları "Ey Türk oğlu! Bu öksüz, mazlum vatanı kurtarmak için şehit olan asker! Altın destanı tarihlere yeniden işledin."

30 / 49 Çanakkale'de Ereğlili Madencilerin Kampı "Milletimde bugünkü zaferi müjdeleyen hassayı görmüş olmak. Bütün bahtiyarlığım işte bundan ibarettir." Mustafa Kemal ATATÜRK

31 / 49 7 nci Tümen Karargâhı Abdurrahman Bayırı'nda düşmanın çekilmesini müteakip sahili ve düşman siperlerini seyrederken "Çanakkale Muharebeleri neleri gerçekleştirdi? Bugünü kurtardı. Maziye kahramanlığını ve büyüklüğünü iade etti.Vatanımızı, bizim için sonsuz vatan yaptı" Mustafa Kemal ATATÜRK

32 / 49 Çanakkale'deki Bir Tabyadan Genel Görünüm Zira bu yer, en fedâkar bir milletin Kahramanlık, şeref, namus kalesidir; Burada her ses, o ilâhi hürriyetin Asırlara bizi söyler gür nağmesidir!...

33 / 49 Çanakkale’de siperlerde düşman bekleyen askerlerimiz Aziz Şehitlerimiz, Ruhlarımızı, hatıralarınızın güzelliği, ulviliği içinde yıkadık, yükselttik. Biz de sizi işittik ve yemin ediyoruz. Sizden aldıklarımızı, memlekete karşı son vazifelerimizi yaparak ödeyeceğiz... Size minnettarız, size borçluyuz.

34 / 49 Atlı Bir Kumanda Heyeti Çanakkale Muharebeleri tarihimiz için bir şereftir. Bunun sayesinde Balkan Muharebesinin lekesini silerek dünyanın gözünde askerlik haysiyeti kurtarılmıştır.

35 / 49 Çanakkale'de 18'lik bir top

36 / 49 Çanakkale'de atlarına su veren süvariler

37 / 49 Çanakkale Seddülbahir’de çıkarma iskelesi "Avrupa’da hiçbir asker yoktur ki – bu ifademin altını çiziyorum – savunmada Türklerle karşılaştırılabilsin. Örnek olarak Çanakkale. Orada bizim gemilerimizin ateşleriyle büyük kayıplara uğrayan birlikler, Türk birliklerinin dışında birileri olsaydı, yerlerinde kalamazlardı. Halbuki Türkler, bütün muharebe süresince yerlerinden ayrılmadılar."

38 / 49 Çanakkale Seddülbahir’de düşman çıkarma iskelesi Düşman, Türk’ün ezici, yıpratıcı, yok edici ateş ve darbeleri altında hayallerini denize gömerek, yenilmiş, yıpranmış, gururu kırılmış bir çöküntü içinde savaş alanından çekilmiştir.

39 / 49

40 / 49

41 / 49

42 / 49

43 / 49

44 / 49

45 / 49

46 / 49

47 / 49

48 / 49