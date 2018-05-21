Canan Karatay açıkladı: Oruç tutarken başınız ağrıyorsa...

Peki oruç tutarken baş ağrısını engellemek için ne yapmak gerekir? Canan Karatay anlattı...

Canan Karatay’dan oruç tutacaklara özel 9 tavsiye

1 / 21 Prof.Dr. Canan Karatay Ramazan ayında oruç tutacak kişilere 9 önemli tavsiyede bulundu. Oruç tutarken zorlanıyorsanız Canan Karatay’ın tavsiyelerine kulak vermelisiniz. İşte o tavsiyeler…

2 / 21 İç Hastalıkları ve Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Canan Karatay Ramazan ayında oruç tutacak isimler için önemli tavsiyeler verdi. Sahurda ve iftarda tüketilmesi gereken yiyecekler, uzak durulması gereken besinler ve çok daha fazla tavsiyede bulundu.

3 / 21 'Paça çorbası, işkembe, kelle paça çorbaları bol bol yenebilir.'

4 / 21 'Köy tereyağında 2-3 yumurta sarısı ile birlikte yendiği zaman oruç tutanlar dinç kalır.'

5 / 21 'Bol bol kemik suyu içsinler. İçerlerse tüm günü dinç geçirirler.'

6 / 21 'Sahur kahvaltı demek. Kahvaltıyı çok iyi yapmalı. Yumurtası, tereyağı, zeytini, fındığı fıstığı, çayı ile mutlaka yapılması lazım.'

7 / 21 'Ama çay şekersiz olacak, kahve, süt içildiği zaman şekersiz olacak'

8 / 21 'Bol su içilecek. Hatta Ramazan'dan önce vücudu hazırlamak lazım. Onun için vücudun suya çok ihtiyacı var'

9 / 21 İFTARA DOĞRU BAŞINIZ AĞRIYORSA... 'İftara doğru başın ağrımasının sebebi susuzluktur. Susuzluk baş ağrısı yapar.'

10 / 21 'Ama su tek başına değil. Su, tuz ile birlikte olması lazım. İnsan vücuduna su ve tuz girmesi lazım.'

11 / 21 'Pide Ramazan'ın bulunmaz objelerinden biri. Yapılırken ince ve yaş maya ile yapılması lazım.

12 / 21 Ben istediğim kadar tüketmeyin deyim, tabii ki tüketilecek.

13 / 21 İftarda ve sahurda ince bir Ramazan pidesi, ikiye ayrılacak.

14 / 21 Bunun yarısına bol tereyağı sürülecek ve o şekilde tüketilecek. Tereyağsız olmaz!'

15 / 21 CANAN EFENDİGİL KARATAY KİMDİR? 1943 yılında Elazığ’da doğdu. 1961 yılında Üsküdar Amerikan Kız Lisesi, 1967 yılında İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden mezun oldu.

16 / 21 1972 yılında İstanbul Üniversitesi Tedavi Kliniği’nde iç hastalıkları uzmanlık eğitimini tamamladı. İngiliz hükümeti bursu ile Liverpool Regional Cardiac Center’da kardiyoloji alanında uzmanlık eğitimine başladı. 1974-1976 yılları arasında İstanbul Üniversitesi Tedavi Kliniği’nde baş asistan olarak çalıştı.

17 / 21 Canan Karatay Bu sırada Türkiye’de bir kardiyolog olarak (cerrahi yardım almaksızın) bir ilki gerçekleştirdi. Kalıcı ve geçici kalp pili implantasyonu tekniğini başarıyla uyguladı. Koroner Yoğun Bakım’da ‘Vena Subklavya Ponksiyon’ tekniğini yerleştirdi.

18 / 21 1976-1978 yılları arasında, Güney Afrika Cape Town Üniversitesi Groote Schuur Hastanesi’nde, dünyada ilk kez kalp nakli ameliyatını gerçekleştirmiş olan Christian Barnarnd’ın ekibinde çalıştı. Doçentlik tezini kalp nakli yapılmış hastalar üzerinde gerçekleştirdi. 1979 yılında doçent oldu.

19 / 21 İstanbul Üniversitesi Kardiyoloji Enstitüsü’nde, Cape Town’da eğitimini görmüş olduğu (şu anda ülkemizde yaygın bir şekilde uygulanmakta olan) ‘femoral arter’ yolu kullanılarak yapılan koroner anjiyografi tekniğini (Judgkin tekniği) yine ilk kez ülkemizde uyguladı ve bu uygulamayı ülkemize yerleştirdi. 1987-1995 yılları arasında State University of New York Health Science’de kalp hastalıkları alanlarında araştırmalar yaptı.

20 / 21 1995-1997 yılları arasında Gaziantep ve İstanbul’daki birçok özel hastanede, ‘koroner yoğun bakım’ ve ‘koroner anjiyografi laboratuvarları’nı kurdu. 1997-2002 yılları arasında Yeditepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, 2002-2006 yılları arasında da Kadir Has Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde öğretim üyesi olarak görev yaptı.