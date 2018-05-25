Canan Karatay açıkladı: Ramazanda o içeceği tüketiyorsanız...

Ramazanda oruç tutanların tüketilen besinler sebebiyle baş ağrısından kurtulamayacağını söyleyen Canan Karatay, özellikle gazlı içecekler konusunda uyarıda bulundu. İşte Canan Karatay'dan oruç zamanının daha kolay geçmesini sağlayacak öneriler.

Ramazan'da gazlı içecek tüketiyorsanız...

1 / 17 İç Hastalıkları ve Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Canan Karatay Ramazan ayında oruç tutacak isimler için önemli tavsiyeler verdi. Sahurda ve iftarda tüketilmesi gereken yiyecekler, uzak durulması gereken besinler ve çok daha fazla tavsiyede bulundu.

2 / 17 'Karatay prensiplerinde vücut günde 2 öğün beslenmeye odaklanmıştır.

3 / 17 Sahurda 2-3 tane yumurta, peynir, soğuk köfte tüketilmelidir ama ekmeksiz.

4 / 17 Ramazan pidesi çıkacak, pide köy tereyağıyla veya zeytinyağıyla beraber tüketilebilir.

5 / 17 Şekersiz çay, süt, ayran bol bol türetilebilir.

6 / 17 Susuzluk baş ağrısı ve halsizlik yapar.

7 / 17 İftardan ve sahurdan sonra kelle paça çorbası veya tarhana çorbası tüketilebilir.

8 / 17 Ramazanda şekerli, gazlı içecekleri sofraya almayın. Ağzınıza koymayın. Çok susatır ve baş ağrısı yapar.'

9 / 17 Canan Karatay, daha önceki açıklamasında da baş ağrısını önlemek için su içilmesi gerektiğini söylemişi.

10 / 17 Ramazan ayında suyun tek başına yetersiz kalacağını söyleyen Canan Karatay, tuz tüketiminin da önemini vurgulamıştı.

11 / 17 Canan Karatay, son yaptığı açıklamasında yine tuzun insan sağlığı için önemine değinerek şunları kaydetti:

12 / 17 "Kristal kaya tuzu tüketilebilir çok sağlıklıdır. Vücudumuzun yüzde 60'ı sudur, hücrelerimizin yüzde 60'ı sudur ama bu su tuzlu sudur. Hakiki tuzlu sudur, mineralle doludur.

13 / 17 Kaya tuzu da yüzde 30 oranında sodyum içerir, onun için sağlıklıdır. Onun yanında rafine olmadığı için sağlıklıdır.

14 / 17 Kayalardan ve 2 ila 7 bin yıllık mağaralardan elde edildiği için de hava, çevre kirlenmesine maruz kalmamıştır.

15 / 17 Rafine olmadığı için sağlıklı elementlerinden ayrılmamıştır. Bildiğimiz sofra tuzu endüstri için üretilmiştir.

16 / 17 Fabrikalarda her türlü endüstride bunu kullanıyoruz. Endüstrinin kullandığı sofra tuzunu insan vücudu kullanamıyor ondan hastalanıyoruz.