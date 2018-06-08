Canan Karatay ezber bozdu: Kilo vermek istiyorsanız...

Peki söyledikleriyle ezber bozan Canan Karatay kilo vermek isteyenler için neler öneriyor?

Canan Karatay'dan kilo vermek isteyenlere uyarı

1 / 21 Canan Karatay'dan kilo vermek isteyenlere sevindirici bir haber geldi. Karatay'ın bu önerilerine dikkat ederseniz uyurken bile kilo verebilirsiniz.

2 / 21 SAAT ARALIĞI GECE VAKTİDİR Kilo vermek için yemeklerinize dikkat ediyor fakat tartıda bir oynama olmuyorsa dikkat etmeniz gereken birkaç konu daha var.

3 / 21 Vücudumuzda bulunan yağ yakıcı hormon (leptin)'in harekete geçtiği saat aralığı gece vaktidir.

4 / 21 Siz uyurken bu hormonun aktif olması demek yağ yakımınızın son sürat devam etmesi anlamına gelmektedir.

5 / 21 GECE 2/6 ARASI... İşte bu hormonun düzgün ve aktif bir şekilde salgılanabilmesi için yemek yeme sürelerine ve saatlerine dikkat etmek gerekiyor.

6 / 21 Gece 2/6 arası leptinin salgılanabilmesi için akşam 8'den sonra yemek işini bitirmiş olmanız gerekiyor.

7 / 21 İKİ MADDE KANSER HÜCRELERİNİ BESLEMEKTE... "Şekersiz" olarak adlandırılan tatlandırıcıları Canan Hoca önermiyor. Canan Hoca'ya göre aspartam olarak bilinen E-951 kodlu katkı maddesinin zehirden bir farkı yok.

8 / 21 Bu katkı maddesi vücuda girdiği zaman hareket etmek gerekmektedir ve aynı zamanda bu madde hücrelerinizde alkole dönüşmektedir.

9 / 21 Yani bu maddenin glukoz şurubundan hiçbir farkı yok. Aynı özelliklere sahip iki madde kanser hücrelerini beslemekte...

10 / 21 D VİTAMİNİ EKSİKSE... Vücudunuzda D vitamini eksikse zayıflamanız çok zor. Bu sebeple yaz vakti muhakkak güneşten faydalanın.

11 / 21 Kış vakti ise dışarıdan D vitamini takviyesi alabilirsiniz. Bu süreçte bol bol tüketmeniz gereken yiyecekler; süt, balık, yumurta, tereyağı, yulaf ezmesi.

12 / 21 Vücudunuz D vitamini yönünden zayıfsa hormonlar düzgün üretilmez ve ayrıca kemikler güçsüz kalır.

13 / 21 SIK SIK ŞEKER TÜKETİMİ... Paketli gıdalar ne yazık ki doğurganlığı azaltan ürünler arasında yer alıyor.

14 / 21 Sık sık şeker tüketimi, paketli gıdaların tüketimi kansere ve kısırlığa davetiye çıkarıyor.

15 / 21 Sağlıklı bir birey olmak ve sağlıklı nesiller istiyorsanız paketli ürünlerden muhakkak uzak durmalısınız.

16 / 21 BAYRAM ÖNCESİ ŞEKER UYARISI İç Hastalıkları ve kardiyoloji uzmanı Prof. Dr. Canan Karatay, Ramazan Bayramı'nda şeker tüketimiyle ilgili uyarılar yaparken, yaz meyveleri için de bir tavsiyede bulundu: Meyveyi kurtlu bulursanız yiyin.

17 / 21 Önümüz Ramazan Bayramı namı diğer “Şeker Bayramı”. Bir yandan tatiller de başladı. Kendimizi nasıl tutacağız? Şimdiden herkese hayırlı bayramlar diliyorum. Şeker yemeyin diyorum çünkü hepsinde sağlığı mahfeden mısır şurubu var. Sağlığı mahfeden mısır şurubu şekeri. Beyaz şekerden 7 kat daha fazla hücrelerimizi bozuyor. Yani 7 kat daha toksik. Karaciğerimizi yağlandırıyor. Eğer kiloluysanız, tansiyonunuz varsa, eğer şeker hastasıysanız ‘şekersizdir' adı altında sunulan hiçbir şeyi yememeniz lazım. Bizde tabii ki ikram çok önemli. Ama ayıp oluyor ikram ediyorlar diye de almak olmaz. Herkes kendi sağlığını düşünmek zorunda. Ramazan Bayramı'nda şeker yerine fındık fıstık ikram etsinler. Kuru incir, kuru kayısı, çekirdekli üzüm en sağlıklı şeyler. Çocuklara da bunları versinler şeker dağıtmak yerine. Şeker en tatlı zehirdir. Bayramımızı zehir etmeyelim.

18 / 21 Bayramın olmazsa olmazı baklava yer miydiniz? Ben bayramdan bayrama 1 dilim baklava yerim. O da bulabilirsem tabii…

19 / 21 'EN SAĞLIKLI MEYVE KURTLU ELMA, ZEYTİNDİR' Yazın meyve çeşitliliği artıyor. Karpuz peynirle öğün geçirenler oluyor.. Meyvesiz yapamayanlara ne diyorsunuz?

20 / 21 Ben karpuz diyeti falan bilmem kardeşim. Ama karpuz, kavun trigliserid dediğimiz tehlikeli yağları yükseltiyor, kanınızda ürik asidi yükseltiyor. Hastaların durumuna göre konuşuyorum. Ama tabii ki kurtlu elma yiyin diyorum. Tarım zehirleriyle yıkanmış meyvelere dokunmayın diyorum. Kavun, karpuz sıvı şekerdir. Şekeriniz varsa, gut hastasıysanız, daha da yükseltiyor ve karaciğerinizi, göbeğinizi, gırtlağınızı her yerinizi yağlandırıyorsunuz. En sağlıklı meyve kurtlu elma, zeytindir.