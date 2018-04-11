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Canlı yayında burnunu çıkardı

FOTO ANALİZ HABERLERİ  | 11.04.2018 01:00 | Son Güncelleme

İngiltere’de yayınlanan sabah programı This Morning’de akıllara durgunluk verecek bir olay yaşandı.

Yaşananlar, izleyiciler tarafından “Bari önceden uyarsaydı” yorumlarına neden oldu.

İzleyenler gözlerine inanamadı

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Worcestershire kontluğuna bağlı Redditch bölgesinde yaşayan Jayne Hardman, 2012 yılında 88 kilogramlık köpeğinin saldırısına uğradıktan sonra burnunda komplikasyon oluştu.
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Yüzünde kanama ve şişlikler oluşan Hardman, bu olaydan sonra birçok doktorla görüştü.
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48 yaşındaki iki çocuk annesi Hardman, bu olaydan sonra kanda ortaya çıkan bir bağışıklık hastalığına yakalandı ve burnu, yüzünden düşmeye başladı.
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Hardman bir gün yolda yürürken burnu yüzünden düşmüş ve çevredekilerin korku dolu bakışlarına maruz kalmış.
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Bir süre kemoterapi tedavisi gören Hardman’ın ‘yeni burnu’, yüzüne magnetlerle monte edilmiş.
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Programda başından geçen bu ilginç olayı anlatan Hardman, izleyicilerin şaşkın bakışları arasında burnunu bir anda çıkardı.
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Yaşananlar, izleyiciler tarafından “Bari önceden uyarsaydı” yorumlarına neden oldu.
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Tıpta, ‘granülomatozis’ olarak bilinen rahatsızlık, kemoterapiyle tedavi edilmediği takdirde ölümle sonuçlanabiliyor.
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