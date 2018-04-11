Canlı yayında burnunu çıkardı

Yaşananlar, izleyiciler tarafından “Bari önceden uyarsaydı” yorumlarına neden oldu.

İzleyenler gözlerine inanamadı

1 / 9 Worcestershire kontluğuna bağlı Redditch bölgesinde yaşayan Jayne Hardman, 2012 yılında 88 kilogramlık köpeğinin saldırısına uğradıktan sonra burnunda komplikasyon oluştu.

2 / 9 Yüzünde kanama ve şişlikler oluşan Hardman, bu olaydan sonra birçok doktorla görüştü.

3 / 9 48 yaşındaki iki çocuk annesi Hardman, bu olaydan sonra kanda ortaya çıkan bir bağışıklık hastalığına yakalandı ve burnu, yüzünden düşmeye başladı.

4 / 9 Hardman bir gün yolda yürürken burnu yüzünden düşmüş ve çevredekilerin korku dolu bakışlarına maruz kalmış.

5 / 9 Bir süre kemoterapi tedavisi gören Hardman’ın ‘yeni burnu’, yüzüne magnetlerle monte edilmiş.

6 / 9 Programda başından geçen bu ilginç olayı anlatan Hardman, izleyicilerin şaşkın bakışları arasında burnunu bir anda çıkardı.

7 / 9 Yaşananlar, izleyiciler tarafından “Bari önceden uyarsaydı” yorumlarına neden oldu.

8 / 9 Tıpta, ‘granülomatozis’ olarak bilinen rahatsızlık, kemoterapiyle tedavi edilmediği takdirde ölümle sonuçlanabiliyor.