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Canlı yayında nesli tükenen hayvanları yiyordu! Ünlü Youtuber tutuklandı

FOTO ANALİZ HABERLERİ  | 15.05.2018 14:43 | Son Güncelleme

Youtube'ta videolarını yayınlayan ve sosyal medyada yaptığı canlı yayınlar sırasında nesli tükenmekte olan hayvanları avlayan Ah Lin Tuch, tutuklandı.

Ah Lin Tuch'un yayınladığı videolar sosyal medyada büyük tepki toplamıştı.

Nesli tükenmekte olan hayvanları avlayıp yiyen Youtuber tutuklandı

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Nesli tükenmekte olan hayvanları yakalayıp, pişiren kadın, Youtube'da bu videolarını yayınlayarak sosyal medyayı birbirine kattı!
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Youtuberlık yaparak para kazanan Ah Lin Tuch ve kocası, kanalında çektiği vahşet dolu videolarla sosyal medyayı sarstı.
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Tuch, hayatta kalma amacıyla yaptığını belirttiği videolarda, nesli tükenmekte olan hayvanları bir güzel yakalayıp, öldürdükten sonra afiyetle yedi.
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İzleyiciler, bu yaşananlara duyarsız kalmadı. Nesli tükenen hayvan türlerini yediklerini fark eden izleyiciler, öfke dolu yorumlar paylaşıp, tepki gösterdi.
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Ülkenin çevre bakanlığı derhal duruma el attı ve Tuch ve kocası gözaltına alındı.
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Videolarda hayatta kalmak için avlandıklarını söyleyen çift, hayvanları 'yerel bir pazardan' satın aldıklarını ve daha sonra pişirdiklerini iddia etti.
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Tuch şöyle dedi: Kullandığımız hayvanların veya kuşların ne tür olduklarını ve bunların yaban hayat üzerindeki etkilerini bile bilmiyorum. Hatamı kabul ediyorum. Üzgünüm...
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Hükümet, çiftin pişirdiği görülen yaban hayvanlarının kaynaklarını araştırıyor.
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Ah Lin Tuch Hayvan ölüm yemek

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