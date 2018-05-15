Canlı yayında nesli tükenen hayvanları yiyordu! Ünlü Youtuber tutuklandı

Ah Lin Tuch'un yayınladığı videolar sosyal medyada büyük tepki toplamıştı.

Nesli tükenmekte olan hayvanları avlayıp yiyen Youtuber tutuklandı

1 / 19 Nesli tükenmekte olan hayvanları yakalayıp, pişiren kadın, Youtube'da bu videolarını yayınlayarak sosyal medyayı birbirine kattı!

2 / 19 Youtuberlık yaparak para kazanan Ah Lin Tuch ve kocası, kanalında çektiği vahşet dolu videolarla sosyal medyayı sarstı.

3 / 19 Tuch, hayatta kalma amacıyla yaptığını belirttiği videolarda, nesli tükenmekte olan hayvanları bir güzel yakalayıp, öldürdükten sonra afiyetle yedi.

4 / 19 İzleyiciler, bu yaşananlara duyarsız kalmadı. Nesli tükenen hayvan türlerini yediklerini fark eden izleyiciler, öfke dolu yorumlar paylaşıp, tepki gösterdi.

5 / 19 Ülkenin çevre bakanlığı derhal duruma el attı ve Tuch ve kocası gözaltına alındı.

6 / 19 Videolarda hayatta kalmak için avlandıklarını söyleyen çift, hayvanları 'yerel bir pazardan' satın aldıklarını ve daha sonra pişirdiklerini iddia etti.

7 / 19 Tuch şöyle dedi: Kullandığımız hayvanların veya kuşların ne tür olduklarını ve bunların yaban hayat üzerindeki etkilerini bile bilmiyorum. Hatamı kabul ediyorum. Üzgünüm...

8 / 19 Hükümet, çiftin pişirdiği görülen yaban hayvanlarının kaynaklarını araştırıyor.

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