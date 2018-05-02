Canlı yayında şoke eden anlar! Bir anda soyunmaya başladı

Canlı yayın yapan bir genç kız, yayın esnasında soyunmaya başladı. Bir anda üzerindekileri çıkan kız yayına bu şekilde devam etti.
Genç kız canlı yayında soyundu
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Dünyanın en büyük oyun yayıncılığı platformu olan Twitch'te sular bir türlü durulmuyor. Bu kez bir yayıncının partisi ve ortaya çıkan uygunsuz manzaralar yasak getirdi.
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Bile_Dani canlı yayınlarla oyunseverlerin karşısına çıkan bir yayıncı. Ancak Dani'nin hesabı kapatılmış durumda; sebebi ise yanında kızlarla aşırı alkollü bir yayın yapmak.
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Twitch'te alkol kullanan yayıncılar var, ama bu durum cidden biraz aşırı. Elbette böyle bir yayın yapılabilir, bu noktada sıkıntı yok. Sıkıntı alkolün etkisiyle Twitch topluluk kurallarına aykırı hareketler yapıldığında başlıyor.
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Bu minik kaza yayının 20. dakikası civarında yaşanıyor ve Bile_Dani'nin de etkisiyle kızlardan biri uygunsuz hareketler yapmaya başlıyor.
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Ancak bu olay tek değil. Daha önce de canlı yayında soyunmaya başlayan genç oyuncu görenleri şaşkına çevirmişti.
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Twitch her ne kadar popüler bir yayın platformu olsa da yaşanan bazı olaylar insanın canını hayli sıkabiliyor.
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Artık dikkat çekmek için her türlü garip şeyi deneyenlere rastlayabiliyoruz. İlginç göğüs dekolteleri, yayın sırasında bağıra bağıra küfür... Saymaya bile gerek yok.
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Popüler bir Runescape yayıncısı kamera karşısında soyunduğu için Twitch'teki hesabı kapatıldı.
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Aslında kendisi genel olarak Twitch topluluğundaki davranışları nedeniyle daha önce bir çok kez uyarı bile almıştı.
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Canlı yayınına daha çok insanın katılmasını sağlamak için yayın sırasında üzerindekileri çıkarmayı denedi.
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Ve çok geçmeden genç kızın hesabı tamamen kapatılmış oldu.
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Twitch, YouTube'un aksine tamamen oyun odaklı bir video platformu ve kullanıcılar canlı yayında oyunlar oynayarak kitlelere ulaşıyor ve bundan para kazanıyor.
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