Canlı yayına çıktı, o detay hayatını kurtardı

Programı izleyen Kulak Burun ve Boğaz Cerrahı Dr. Erich Voigt, canlı yayında konuşan Nicole McGuinness'in boynunda bir kitle olduğunu fark etti. Sosyal medya aracılığıyla Nicole'e ulaşmayı başaran Voigt, 32 yaşındaki kadına tiroit kanseri teşhisi konularak tedaviye başlamasını sağladı.
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