Canlı yayındaki tüm rezillikleri unutturan anlar

Daha ekrana taşınmadan imha edilen o anlardan sosyal medyada yayınlananlarsa, televizyon ekranlarında yaşanan diğer rezillikleri kısa süreli de olsa gölgede bırakmaya yetiyor.

Canlı yayında büyük skandal!

1 / 39 Pek çok zaman kesilmek zorunda kalan sahneleriyle ünlü program Jersey Shore'da yaşananlar dünyadaki televizyon skandallarını unutturacak cinsten.

2 / 39 Kavgaları, birliktelikleri ve uygulanan stratejileriyle her zaman gündemde kalmayı başaran programda hafızalara kazınacak pek çok olay yaşandı.

3 / 39 Bitmek bilmeyen saç saça, yumruk yumruğa kavgalar ekranlara yansıtılmazken sosyal medyayı salladı.

4 / 39 Bir de aynı evde yaşayan yarışmacıların ilişkileri vardı ki, kameralar dahi engellemeye yetmedi.

5 / 39 İşte toplu ilişki skandallarının da kamera kayıtlarından eksik olmadığı reality showda yaşananlar...

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19 / 39 CANLI YAYINDA SKANDAL OLAYLAR İşte yerli ve yabancı ünlülerin televizyon izleyicilerini şoke ettikleri canlı yayın skandalları...

20 / 39 Ünlü sunucu Esra Ceyhan'ın programı geçtiğimiz sezonlarda oldukça ilginç anlara ev sahipliği yaptı.

21 / 39 Programa katılan ve 6 yaşından bu yana geleceği gördüğünü iddia eden Sadri Yıldız, bir anda bağırarak yerinden fırladı ve stüdyoda yuvarlanmaya başladı. Olayın ardından Ceyhan soğuk kanlılığını korurken, Yıldız, stüdyodan dışarıya çıkartıldı.

22 / 39 Sunuculuğunu Mehmet Ali Erbil'in yaptığı Çarkıfelek programı da televizyonda yaşanan canlı yayın skandallarından nasibini aldı. İzleyenleri şoke eden olay Erbil'in kendisinden araba isteyen yarışmacıya küfretmesiydi. Erbil olayı şöyle anlattı: "O dönemde yalvarmalar had safhadaydı. Bir kadın telefonla bağlanmış, arabayı istiyor. 'Ne olur Mehmet Ali Bey, oğlum da yeni ehliyet aldı' diyor. Yalvardıkça yalvarıyor, kadın yarışmaya devam ederken ben kulise üstümü değiştirmeye gittim o sırada Oğluna da... diye küfrettim. Sesimi televizyondan duydum. Şok oldum 'anaaa' dedim... Onu da duydum! Artık yapacak bir şey kalmamıştı...'

23 / 39 Benimle Evlenir misin?" programıyla adını duyuran Caner, katıldığı televizyon programına Tülin'in telefonla bağlanması üzerine cinnet getirdi. Bir anda kendisini kaybeden Caner, masada duran su bardağını kafasına vurarak parçaladı.

24 / 39 Cem Davran ile Hande Ataizi'nin sunduğu ‘İki Kere Kiki' adlı eğlence programına Arto ile Sevda Demirel konuk oldu. Programda, Arto'nunda kışkırtmasıyla hararetli anlar yaşandı ve Ataizi ile Demirel arasında söz düellosu başladı. Ataizi, ‘‘Hiç olmazsa beni senin gibi polis basmadı'' deyince, Demirel de, ‘‘Sen benim kim olduğumu biliyor musun o...pu, ben senin gibi camlara çıkıp donumu çıkarmadım. Ayrıca beni İstanbul Emniyet Müdürü akladı'' diyerek Hande Ataizi'ne tokat attı.

25 / 39 Uzun yıllardır ekranlara gelen İbo Şov geçtiğimiz sezon bir skandala sahne oldu. Programda kavga konuk sanatçı Yıldız Tilbe'nin “Kandıramazsın Beni” adlı şarkısını söylerken Tatlıses'in şarkıyı yarıda kesmek istemesiyle başladı.

26 / 39 Tilbe, Tatlıses'in tüm engelleme çalışmalarına rağmen şarkısını tamamladı. Araya giren reklamların ardından Tatlıses, konuğu Yıldız Tilbe'nin kendisine saygısızlık yaptığını söyledi. Hararetli tartışmalardan sonra Tilbe programı terketti ve İbo Şov ekranlardan kaldırıldı.

27 / 39 "Seray Sever ve Erkekler" adlı programın çekimlerinde ünlü tiyatrocu Ali Poyrazoğlu, Seray Sever'e ilginç bir sürpriz yaptı.

28 / 39 Sohbet sırasında Sever'in, "Beni hiç kimse ellemedi" sözleri üzerine ayağa kalkan Poyrazoğlu, "İnsan yaşamadığı şeyleri yaşamalı" diyerek Sever'i hiç beklemediği bir anda taciz etti.

29 / 39 Güner Ümit, 1995'te, sunuculuğunu yaptığı Turnike programında, ‘Mum söndü yapıyorlar' cümlesini kullanınca büyük tepki çekmiş, TV binası taşlanmış, Ümit görevi bırakarak uzun süre meslekten uzak kalmıştı.Ümit, Alevi cemaatinden özür dilese de bir daha eski şaşaalı günlerine dönemedi.

30 / 39 Şarkı Söylemek Lazım isimli yarışma programında jüri üyeliği yapan Erol Büyükburç, program sunucusu Behzat Uygur'un kesndisine söz hakkı vermemesi üzerine sinirlendi. Usta sanatçı, " Ben burada saksı değilim, bana da söz hakkı vereceksin, ben Türkiye'nin gelmiş geçmiş en büyük sanatçısıyım, en çok bana söz hakkı vereceksin" diyerek tepkisini dile getirdi. Behzat Uygur ise olay karşısında 'Siz benim büyüğümsünüz, susuyorum' demekle yetindi.

31 / 39 Sabah programına konuk olan Banu Alkan ve uzatmalı sevgilisi Murat Taşdemir arasında yaşanan olay tv dünyasının unutulmaz anları arasında yerini aldı.

32 / 39 Taşdemir, kendisine yastıkla vuran Banu Alkan'a tokat attı. Bir anda soğuk rüzgarlar esen programda olay, sunucunun araya girmesiyle son buldu.

33 / 39 Beyaz Show'a konuk olan şovmen Ata Demirer, canlı yayına telefonla bağlanan bir genç kızın "Kız arkadaşınız var mı" sorusunu yanıtlarken gaf yaptı. Genç kız, Demirer'e "Eğer yoksa" deyince, şovmen hemen atılıp "Verecen mi?" dedi ve stüdyoda buz gibi bir hava esti. Demirer, hatasını anladığında ise iş işten geçmişti.

34 / 39 Angelina Jolie, oyunculuğu ve Birleşmiş Milletler bünyesindeki yararlı çalışmaları bir yana, skandallarıyla da tanınan bir yıldız... “Girl, Interrupted” adlı filmdeki oyunuyla “En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu” dalında Oscar kazanan yıldız, ödülünü almaya erkek kardeşi James ile birlikte çıktı. Teşekkür konuşmasını yapan Jolie ile kardeşi, milyonların gözü önünde dudak dudağa öpüştü. Jolie, bunların üzerine bir de “Görüyorsunuz kardeşimle aşk yaşıyorum” diyerek tuz biber ekti.

35 / 39 Anna Nicole Smith, Amerikan Müzik Ödülleri Töreni'nde: Şöhret oluşunu bile 89 yaşındaki milyarder eşiyle evliliğine borçlu olan Smith, Kanye West'i takdim etmek amacıyla çıktığı sahnede skandala yol açtı. Aşırı alkollü Smith, kollarını havaya kaldırarak podyuma çıktı.

36 / 39 Zayıfladığını göstermek için öne doğru eğilen ve bu sırada göğüsleri görünen Smith, “Vücudumu beğendiniz mi?” diye sorduğu seyircilerden herhangi bir yanıt alamadı, çünkü salondakilerin de ekran başındaki milyonlar gibi şaşkınlıktan dili tutulmuştu.

37 / 39 Görkemli bir törenle dağıtılan MTV Sinema Ödülleri gecesine yarattığı Borat karakteri ile dünya çapında ünlenen Sacha Baron Cohen damgasını vurdu.

38 / 39 Cohen, uçarak girdiği törende dünyaca ünlü şarkıcı Eminem'in üzerine düştü. Eminem'in şaşkın dolu bakışlarına neden olan olay çok konuşulmuştu.