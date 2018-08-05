Cehennem günü: Avrupa 50 dereceyi gördü

Hissedilen sıcaklık 50 dereceyi geçti. 40 derece üzeri sıcaklar bu hafta Türkiye'yi de vuracak.

Türkiye ve dünya kavruluyor

1 / 11 Avrupa'da tam anlamıyla cehennem sıcağı yaşandı. Meteoroloji uzmanları, İspanya ve Portekiz'in 'Avrupa'da kaydedilmiş olan en yüksek hava sıcaklığı' rekorunun kırıldığını açıkladı. Avrupa'nın tarihinde görülmüş ve kaydedilmiş en yüksek sıcaklık 48 derece ile Temmuz 1977'de Atina'da ölçülmüştü

2 / 11 Avrupa'nın bazı bölgelerinde sıcaklığın daha da artması bekleniyor. İspanya ulusal hava servisi bugünü de kapsayan bir uyarı yayımlayarak sıcak hava dalgasının oldukça güçlü olacağını ve özellikle ülkenin güneybatısında etkili olacağını duyurdu.

3 / 11 KIRMIZI ALARM Avrupa'nın hava uyarı kurumu Meteoalarm da Portekiz'in güneyi ve İspanya'nın Badajoz bölgesi için kırmızı alarm verdi. Afrika'dan kuzeye doğru ilerleyen sıcak hava dalgası altındaki İber Yarımadası'nda aşırı sıcaklar can da aldı. Yetkililer bunun 2003'ten beri İber Yarımadası'nı etkisi altına alan en şiddetli sıcak hava dalgası olduğunu belirtiyor. Salı günü ülkenin güneydoğusundaki Murcia'da 40'lı yaşlarındaki bir işçinin kalp krizi geçirerek ölmesinin ardından bugün de yine aynı bölgede kendi çiftliğinde tarımla uğraşan 78 yaşındaki bir emekli kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti.

4 / 11 Portekiz'de geçen yıl 114 kişinin öldüğü tarihinin en ölümcül orman yangınlarının tekrarlanmaması için yetkililer alarm durumunda. Akdeniz'in diğer ucundaki Yunanistan'da geçen ay yaşanan orman yangınlarında yaklaşık 90 kişi hayatını kaybetmişti. Aşırı sıcaklar Avrupa'nın diğer kesimlerinde de etkili oluyor. Finlandiya'da genelde ağustos ayı sıcaklık ortalaması 19 santigrat derece civarında oluyordu. Ancak çok az evde klimanın bulunduğu ülkede termometreler bu hafta 30 santigrat dereceyi gördü.

5 / 11 Başkent Helsinki'deki bir süpermarket zincirinin şubesi de cumartesi günü için 100 müşterisini klimalı dükkanda uyumaya davet etti. İsviçre ordusu ise aşırı sıcaklar nedeniyle askerlere şort ve tişört giyme izni verdiğini duyurdu. İskandinavya'nın kuzeyinde birkaç gün önce rekor düzeyde sıcaklıklar kaydedilmişti. Tarihinin en sıcak temmuz ayını geçirmiş olan İsveç'te büyük çaplı orman yangınları yaşanmıştı.

6 / 11 Meteoroloji Mühendisleri Odası önümüzdeki günlerde Türkiye'nin eyyam-ı bahur sıcaklığına gireceğini ifade etti. 10:00-16:00 arası evden çıkılmaması uyarısı yaptı.

7 / 11 Yazın en sıcak dönemi için eskilerin kullandığı Eyyam-ı bahur, boğucu sıcak günlerin anlamı demek. İstanbul'da hava sıcaklıkları bu haftadan itibaren 35 dereceye ulaşacak. Türkiye kavurucu sıcaklar altına girecek. Ülkenin güney sahilleriyle Ege kıyılarında kuru ve kavurucu sıcakların başladığını dile getiren Köse, şöyle devam etti:

8 / 11 "Antalya, Adana gibi illerde havaalanında uçaktan inildiğinde, insanın yüzüne sanki sıcak üfleyen fan vurur ve bir anda etraf bulanıklaşır. İşte bu eyyam-ı bahur sıcakları olarak adlandırır. Bugünlerde de o sıcakları yaşıyoruz. İstanbul'da hava sıcaklıkları bu haftadan itibaren 35 dereceye çıkacak, Güney ve Güneydoğu bölgelerinde sıcaklık 40 derece ve üzerinde seyredecek. Nem, sıcak havayı daha sıcak hissettirir, insanı bunaltır."

9 / 11 Nemin yüzde 60 ve üstü ile yüzde 30 ve altının rahatsız ettiğini dile getiren Köse, "Sıcaklık 33 derece, nem oranı yüzde 65 olduğunda, gölgede hissedilen sıcaklık 41 derece, güneş altında ise 10 derece daha ilave edildiğinde 51 derece olacaktır. Bu da insanları bunaltacaktır. "

10 / 11 "İstanbul'da da insanı en çok nem etkiliyor. Nemin etkisiyle 35 derecelik sıcaklık, 45 derece olarak hissedilecek." şeklinde konuştu.