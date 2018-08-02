Cehenneme açılan kapı!

Görenleri hayrete düşüren bu manzara tam olarak bir doğa olayı sayılmaz.

45 yıldır yanıyor!

1 / 33 Bölgedeki doğalgaz rezervi 1971 yılında Sovyet bilim adamları tarafından keşfedilmiş.

2 / 33 Tam bu noktanın delinmesine karar verilmiş ve bu alan sondaj sırasında çökmüş...

3 / 33 Sondaj sırasındaki kazadan sonra kocaman bir krater açılmış ve etrafa gaz sızmaya başlamış...

4 / 33 Bilim adamları tehlikeli metan gazının etkilerini azaltmak için buranın yakılmasına karar vermişler...

5 / 33 Onlar buranın en fazla 2-3 gün içinde söneceğini düşünmüşlerdi. Aradan tam 45 yıl geçti fakat alev hala parlaklığını koruyor. Bölge şu an turistik amaçla kullanılmaya başlanmış.

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