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Cehenneme açılan kapı!

FOTO ANALİZ HABERLERİ  | 02.08.2018 15:48 | Son Güncelleme

Türkmenistan, Darweze, Karakum Çölünde bulunan bu ilginç krater tam 45 yıldır bu şekilde yanıyor.

Görenleri hayrete düşüren bu manzara tam olarak bir doğa olayı sayılmaz.

45 yıldır yanıyor!

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Bölgedeki doğalgaz rezervi 1971 yılında Sovyet bilim adamları tarafından keşfedilmiş.
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Tam bu noktanın delinmesine karar verilmiş ve bu alan sondaj sırasında çökmüş...
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Sondaj sırasındaki kazadan sonra kocaman bir krater açılmış ve etrafa gaz sızmaya başlamış...
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Bilim adamları tehlikeli metan gazının etkilerini azaltmak için buranın yakılmasına karar vermişler...
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Onlar buranın en fazla 2-3 gün içinde söneceğini düşünmüşlerdi. Aradan tam 45 yıl geçti fakat alev hala parlaklığını koruyor. Bölge şu an turistik amaçla kullanılmaya başlanmış.
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Anahtar Kelimeler:
Darweze Karakum Çölü Türkmenistan

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