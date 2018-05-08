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Chantelle Connelly bikiniyle çöp atmaya çıkınca...

FOTO ANALİZ HABERLERİ  | 08.05.2018 09:56 | Son Güncelleme

MTV'de yayınlanan Geordie Shore'un yıldızı Chantelle Connelly bikinisiyle çöp atmaya gidince ilginç görüntüler ortaya çıktı.

Fiziğine olan güvenini her daim gözler önüne seren Chantelle, işi biraz abartınca sosyal medyadaki tartışmalar da kaçınılmaz oldu.

Chantelle Connelly bu kez bakın ne yaptı

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28 yaşındaki güzel, zaman zaman verdiği cesur pozlarla gündem yaratıyor.
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Bu kez de evinin önünde bulunan çöp kovasını boşlatmak için verdiği savaşla göz önündeydi.
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Güzel yıldız, dikkat çeken bikinisi ve parmak arası terlikleriyle mavi çöp kovasını oturduğu sokataki yokuşun sonunda bulunan konteynerlara götürmeye çalıştı.
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Bacağındaki dövmeleri ve kusursuz fiziğiyle dikkat çeken Chantelle Connelly, bikinili haliyle tüm gözleri üzerine çevirmeyi başardı.
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Yaptırdığı dev kapı ile kimsenin kendisini göreme ihtimali bulunmayan Chantelle'nin evindeki rahatlığını sokağa taşıması pek çok kişi tarafından oldukça garip bulundu.
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Chantelle'nin bu ilginç görüntüleri ortaya çıkınca 'kendisini gösterme çabası' içinde olduğu yorumlarının ardı arkası kesilmedi.
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İşte MTV yıldızının bir garip çöp atma serüveni...
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Esmer yıldız, uzun saçları ve kırmızı bikinisiyle yaptığı havuz keyfinde görenleri fiziğiyle büyüledi.
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Chantelle Connelly çıktığı tatilde verdiği pozlarla herkesi kendisine hayran bıraktı.
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Chantelle Connelly bikini

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