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Charlie Riina'dan olay pozlar

FOTO ANALİZ HABERLERİ  | 09.08.2018 09:36 | Son Güncelleme

Playboy dergisi için objektif karşısına geçen Charlie Riina verdiği pozlarla yine iddiasını ortaya koydu.

Instagram takipçi sayısıyla pek çok meslektaşını geride bırakan ünlü model Charlie Riina bakın kusursuz bedenini nasıl sergiledi...

Charlie Riina nefes kesti

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Playboy dergisi için kamera karşısına geçen Charlie Riina, verdiği pozlarla kusursuz fiziğini bir kez daha gözler önüne serdi.
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Charlie Riina, Malibu sahilinde zaman zaman serin sulara kendisini bıraktı, zaman zaman kumların üzerine sere serpe uzandı.
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İşte içini gösteren bir tişort ve tanga bikini altıyla objektif karşısına geçen güzelin verdiği pozlar...
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CHARLIE RIINA KİMDİR?

CHARLIE RIINA KİMDİR?
Toronto Üniversitesi Kriminoloji mezunu Charlie Riina aynı zamanda usta bir satranç oyuncusu.
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Öyle ki Kanada'da düzenlenen pek çok satranç turnuvasına katılan Charlie Riina, katıldığı turnuvaların pek çoğunda birincilik derecesi elde etti.
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Resim yapmaktan ve fotoğraf çekmekten çok hoşlanan Kanadalı model, kendisi ile olan itiraflarıyla da gündeme gelmişti.
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Pek çok kişi tarafından dünyanın en çekici kadınlarından biri olarak kabul edilen Charlie Riina, bir açıklamasında kendisini hiç seksi bulmadığını söylemişti.
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