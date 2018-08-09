Charlie Riina'dan olay pozlar

Instagram takipçi sayısıyla pek çok meslektaşını geride bırakan ünlü model Charlie Riina bakın kusursuz bedenini nasıl sergiledi...

Charlie Riina nefes kesti

1 / 19 Playboy dergisi için kamera karşısına geçen Charlie Riina, verdiği pozlarla kusursuz fiziğini bir kez daha gözler önüne serdi.

2 / 19 Charlie Riina, Malibu sahilinde zaman zaman serin sulara kendisini bıraktı, zaman zaman kumların üzerine sere serpe uzandı.

3 / 19 İşte içini gösteren bir tişort ve tanga bikini altıyla objektif karşısına geçen güzelin verdiği pozlar...

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11 / 19 CHARLIE RIINA KİMDİR? Toronto Üniversitesi Kriminoloji mezunu Charlie Riina aynı zamanda usta bir satranç oyuncusu.

12 / 19 Öyle ki Kanada'da düzenlenen pek çok satranç turnuvasına katılan Charlie Riina, katıldığı turnuvaların pek çoğunda birincilik derecesi elde etti.

13 / 19 Resim yapmaktan ve fotoğraf çekmekten çok hoşlanan Kanadalı model, kendisi ile olan itiraflarıyla da gündeme gelmişti.

14 / 19 Pek çok kişi tarafından dünyanın en çekici kadınlarından biri olarak kabul edilen Charlie Riina, bir açıklamasında kendisini hiç seksi bulmadığını söylemişti.

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