CHP’nin 36. Olağan Kurultayı başladı

Konuşmasında "Hükümete açık ve net bir çağrı yapıyorum. Suriye hükümetiyle derhal temasa geçin. Suriye'de toprak bütünlüğü sağlanacaksa Suriye devletiyle ilişki kurmak gerekiyor" diyen Kılıçdaroğlu, parti teşkilatının beş alana odaklanmasını istedi. İmzalar toplandı, genel başkanlık seçiminde yarışacak adaylar resmileşti.
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