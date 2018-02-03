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CHP’nin 36. Olağan Kurultayı başladı

FOTO ANALİZ HABERLERİ | 03.02.2018 14:00 | Son Güncelleme

CHP'nin 36’ncı Olağan Kurultayı başladı. Kılıçdaroğlu kendisine karşı aday olan Muharrem İnce ile yan yana oturdu, diğer yanındaki koltuk ise tutuklu milletvekili Enis Berberoğlu'na ayrıldı.

Konuşmasında "Hükümete açık ve net bir çağrı yapıyorum. Suriye hükümetiyle derhal temasa geçin. Suriye'de toprak bütünlüğü sağlanacaksa Suriye devletiyle ilişki kurmak gerekiyor" diyen Kılıçdaroğlu, parti teşkilatının beş alana odaklanmasını istedi. İmzalar toplandı, genel başkanlık seçiminde yarışacak adaylar resmileşti.

CHP’nin 36. Olağan Kurultayı başladı

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CHP’nin 36. Olağan Kurultayı başladı

CHP’nin 36. Olağan Kurultayı başladı
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CHP’nin 36. Olağan Kurultayı başladı

CHP’nin 36. Olağan Kurultayı başladı
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CHP’nin 36. Olağan Kurultayı başladı

CHP’nin 36. Olağan Kurultayı başladı
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CHP’nin 36. Olağan Kurultayı başladı

CHP’nin 36. Olağan Kurultayı başladı
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CHP’nin 36. Olağan Kurultayı başladı

CHP’nin 36. Olağan Kurultayı başladı
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CHP’nin 36. Olağan Kurultayı başladı

CHP’nin 36. Olağan Kurultayı başladı
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CHP’nin 36. Olağan Kurultayı başladı

CHP’nin 36. Olağan Kurultayı başladı
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CHP’nin 36. Olağan Kurultayı başladı

CHP’nin 36. Olağan Kurultayı başladı
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CHP’nin 36. Olağan Kurultayı başladı

CHP’nin 36. Olağan Kurultayı başladı
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CHP’nin 36. Olağan Kurultayı başladı

CHP’nin 36. Olağan Kurultayı başladı
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CHP’nin 36. Olağan Kurultayı başladı

CHP’nin 36. Olağan Kurultayı başladı
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CHP’nin 36. Olağan Kurultayı başladı

CHP’nin 36. Olağan Kurultayı başladı
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CHP’nin 36. Olağan Kurultayı başladı

CHP’nin 36. Olağan Kurultayı başladı
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CHP’nin 36. Olağan Kurultayı başladı

CHP’nin 36. Olağan Kurultayı başladı
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CHP’nin 36. Olağan Kurultayı başladı

CHP’nin 36. Olağan Kurultayı başladı
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CHP’nin 36. Olağan Kurultayı başladı

CHP’nin 36. Olağan Kurultayı başladı
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CHP’nin 36. Olağan Kurultayı başladı

CHP’nin 36. Olağan Kurultayı başladı
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CHP’nin 36. Olağan Kurultayı başladı

CHP’nin 36. Olağan Kurultayı başladı
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CHP’nin 36. Olağan Kurultayı başladı

CHP’nin 36. Olağan Kurultayı başladı
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CHP’nin 36. Olağan Kurultayı başladı

CHP’nin 36. Olağan Kurultayı başladı
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CHP’nin 36. Olağan Kurultayı başladı

CHP’nin 36. Olağan Kurultayı başladı
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CHP’nin 36. Olağan Kurultayı başladı

CHP’nin 36. Olağan Kurultayı başladı
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CHP’nin 36. Olağan Kurultayı başladı

CHP’nin 36. Olağan Kurultayı başladı
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Anahtar Kelimeler:
Kemal Kılıçdaroğlu Kurultay

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