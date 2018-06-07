HABER
Sahur:
İftar:
İmsakiye için tıklayın

Chrome, cinsel içerikli film izleyenlere artık bunu yapamayacak

FOTO ANALİZ HABERLERİ  | 07.06.2018 09:30 | Son Güncelleme

Cep telefonundan Chrome ile gizli pencereden 100'ün üzerinde sekme açan kullanıcılar gülücük simgesiyle karşılaşıyordu.

Bu durum, Chrome'un porno izleyenleri takip ettiği ile ilgili haberlerin çıkmasına sebep olunca, Chrome gülücük simgesinden vaz geçmeye karar verdi.

Porno film izleyenleri takip eden Chrome'dan yeni karar

1 / 4

Chrome'da gizli pencere kullanarak telefonu üzerinden 100'ü aşkın sekme açan kullanıcılar Google'ın gülücük simgesiyle karşılaşıyordu! Ancak Google sessiz sedasız bu simgeleri kaldırdı. Peki bu simgeler ne anlama geliyordu?
2 / 4

Geçtiğimiz günlerde Chrome'un sıra dışı bir özelliği açığa çıkmış ve gizli pencere kullanarak telefonu üzerinden 100'ü aşkın sekme açan kullanıcılar, Google'ın gülücük simgesiyle karşılaşıyordu. Ancak Google geri adım atarak bu simgeyi kaldırmaya karar verdi. Artık kullanıcılar son güncellemeyle bu simgeleri görmeyecek. Peki bu simgeler ne anlama geliyor?
3 / 4

Eğer 100 kadar sekmeyi telefonunuz üzerinden gizli sekmede açarsanız sekme sayısını gösteren kısımdaki 100 rakamı yerini ':)' simgesine bırakıyor.
4 / 4

Bu arada iPhone ve Android kullanıcılarının gördüğü simge de farklı. iPhone kullananlar normal gülücük ':)' görürken, Android kullananlar ise göz kırpan ';)' işaretiyle karşılaşıyor.
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
cinsel içerikli film Chrome

En Çok Okunan Haberler

Erdoğan'dan tıp fakülteleri çıkışı: Kardeşim batırıyorsunuz bizi

Erdoğan'dan tıp fakülteleri çıkışı: Kardeşim batırıyorsunuz bizi

Mürekkep balığından hamile kaldı!

Mürekkep balığından hamile kaldı!

Gökhan Gönül Fulham'ın transfer listesinde

Gökhan Gönül Fulham'ın transfer listesinde

Yemekteyiz programında yarışmacının yalanı ortaya çıkınca...

Yemekteyiz programında yarışmacının yalanı ortaya çıkınca...

Kocaeli'de eşini başka adamla gördü, öyle bir şey yaptı ki...

Kocaeli'de eşini başka adamla gördü, öyle bir şey yaptı ki...

Abdüllatif Şener: Erdoğan olan biteni açıkça anlatmalı!

Abdüllatif Şener: Erdoğan olan biteni açıkça anlatmalı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
1975 model Murat 124'ün büyük değişimi

1975 model Murat 124'ün büyük değişimi

Hiç suç işlenmeyen ülkede polisler ne yapar?

Hiç suç işlenmeyen ülkede polisler ne yapar?

İstanbul'da 400 bin yıllık tarih kaderine terk edildi

İstanbul'da 400 bin yıllık tarih kaderine terk edildi

Seks gurusunun en yakınındaki kişi skandalları bir bir anlattı...

Seks gurusunun en yakınındaki kişi skandalları bir bir anlattı...

Dehşetin fotoğrafları sabaha karşı geldi

Dehşetin fotoğrafları sabaha karşı geldi

Donald Trump Kim Kardashian'ın isteğini kıramadı

Donald Trump Kim Kardashian'ın isteğini kıramadı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.