Chrome, cinsel içerikli film izleyenlere artık bunu yapamayacak

Bu durum, Chrome'un porno izleyenleri takip ettiği ile ilgili haberlerin çıkmasına sebep olunca, Chrome gülücük simgesinden vaz geçmeye karar verdi.

Porno film izleyenleri takip eden Chrome'dan yeni karar

1 / 4 Chrome'da gizli pencere kullanarak telefonu üzerinden 100'ü aşkın sekme açan kullanıcılar Google'ın gülücük simgesiyle karşılaşıyordu! Ancak Google sessiz sedasız bu simgeleri kaldırdı. Peki bu simgeler ne anlama geliyordu?

2 / 4 Geçtiğimiz günlerde Chrome'un sıra dışı bir özelliği açığa çıkmış ve gizli pencere kullanarak telefonu üzerinden 100'ü aşkın sekme açan kullanıcılar, Google'ın gülücük simgesiyle karşılaşıyordu. Ancak Google geri adım atarak bu simgeyi kaldırmaya karar verdi. Artık kullanıcılar son güncellemeyle bu simgeleri görmeyecek. Peki bu simgeler ne anlama geliyor?

3 / 4 Eğer 100 kadar sekmeyi telefonunuz üzerinden gizli sekmede açarsanız sekme sayısını gösteren kısımdaki 100 rakamı yerini ':)' simgesine bırakıyor.