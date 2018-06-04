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Çiftler arasından farklı olanı bulun (Dikkat testi)

FOTO ANALİZ HABERLERİ  | 04.06.2018 15:57 | Son Güncelleme

Detayları fark etmekte ne kadar dikkatlisiniz? İşte size bunu öğrenmek için fırsat.

10 bulmacadan oluşan dikkat testi sosyal medya kullanıcıları arasında oldukça popüler oldu.

Çiftler arasından farklı olanı bulun (Dikkat testi)

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Farklı görünen kediyi bulun.
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Çiftler arasından farklı olanı bulun.
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Hangisi diğerlerinden farklı?
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Resimlerden hepsi aynı, sadece bir farklı. Farklı olanı bulabilir misin?
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Hangi inek diğerlerinden farklı oturuyor?
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Farklı olan resmi bulun.
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Buradaki resimlerden farklı olanı bulabilecek misin?
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Diğerlerinden farklı ikiliyi bulun.
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Hangi at diğerleri gib değil?
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Hangi köpek ötekilerden farklı görünüyor.
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CEVAPLAR

CEVAPLAR
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dikkat test test Bulmaca

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