Çığlığıyla hayat kurtardı! Tüyleri diken diken eden olay

Serebral palsi hastası 9 yaşındaki Lexie, ne konuşabiliyor ne de yürüyebiliyor. Fakat bunların hiç biri onu kardeşini kurtarmaktan alı koyamadı.

Serebral palsi hastası Lexie kardeşinin hayatını böyle kurtardı

1 / 14 Kanada’nın Yeni İskoçya bölgesinde yaşayan bir aile, 9 yaşındaki kızlarının doğum günü için parti yaptı.

2 / 14 Serebral palsi nedeniyle yürüyemeyen ve konuşamayan Lexie, o gün kahraman olacağından habersizdi.

3 / 14 Lexie’nin annesi yukarıya çıkmıştı. Lexie ve küçük kardeşi oturma odasındaydı. Anneanneleri de mutfaktaydı.

4 / 14 Bir şekilde 18 aylık bebek kapıdan çıkıp havuza düştü.

5 / 14 Tekerlekli sandalyedeki Lexie olanları gördü. Annesi ve anneannesine haber vermek için o güne kadar görüşmemiş bir şekilde, var gücüyle çığlık attı.

6 / 14 Newsner'in haberine göre, Lexie’nin annesi Kelly Jackson, “Ben yukarıdayken aşağıdan çığlıklar geldiğini duydum. Kızımın daha önce böyle çığlık attığını duymamıştım” dedi.

7 / 14 Lexie’nin annesi, “Kızıma sarılıp ağladım ve her gün teşekkür etmeye devam ediyorum. Açıkçası birkaç saniye geciksek ne olacağını hayal bile edemiyorum” dedi.

8 / 14 Lexie kahramanlığından ötürü övüldü. Hatta polisler kendisine madalya bile verdi.

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