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Çığlığıyla hayat kurtardı! Tüyleri diken diken eden olay

FOTO ANALİZ HABERLERİ  | 24.07.2018 07:39 | Son Güncelleme

Kanada'da yaşananlar dünyada büyük yankı uyandırdı. Herkesin tüylerini diken diken eden olay kısa sürede sosyal medyada yayıldı.

Serebral palsi hastası 9 yaşındaki Lexie, ne konuşabiliyor ne de yürüyebiliyor. Fakat bunların hiç biri onu kardeşini kurtarmaktan alı koyamadı.

Serebral palsi hastası Lexie kardeşinin hayatını böyle kurtardı

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Kanada’nın Yeni İskoçya bölgesinde yaşayan bir aile, 9 yaşındaki kızlarının doğum günü için parti yaptı.
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Serebral palsi nedeniyle yürüyemeyen ve konuşamayan Lexie, o gün kahraman olacağından habersizdi.
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Lexie’nin annesi yukarıya çıkmıştı. Lexie ve küçük kardeşi oturma odasındaydı. Anneanneleri de mutfaktaydı.
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Bir şekilde 18 aylık bebek kapıdan çıkıp havuza düştü.
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Tekerlekli sandalyedeki Lexie olanları gördü. Annesi ve anneannesine haber vermek için o güne kadar görüşmemiş bir şekilde, var gücüyle çığlık attı.
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Newsner'in haberine göre, Lexie’nin annesi Kelly Jackson, “Ben yukarıdayken aşağıdan çığlıklar geldiğini duydum. Kızımın daha önce böyle çığlık attığını duymamıştım” dedi.
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Lexie’nin annesi, “Kızıma sarılıp ağladım ve her gün teşekkür etmeye devam ediyorum. Açıkçası birkaç saniye geciksek ne olacağını hayal bile edemiyorum” dedi.
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Lexie kahramanlığından ötürü övüldü. Hatta polisler kendisine madalya bile verdi.
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Anahtar Kelimeler:
Serebral Palsi Lexie Kanada

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