Çılgın adam deniz kızı olmak için binlerce lira harcadı! İşte sonuç

24 yaşındaki Christian, 6500 liralık harcama sonucu istediği görünüme kavuştu. Bakın bu harcamadan sonra nasıl bir sonuç ortaya çıktı...

Çılgın adam deniz kızına dönüştü

1 / 21 24 yaşındaki Christian Riel isimli adam, çocukluğunda izleyip etkilendiği Küçük Deniz Kızı filminden ilham alarak kendisine 6500 liraya mal olan bir deniz kızı kuyruğu imal etti.

2 / 21 ABD'nin Florida eyaletinde yaşayan Christian, boş zamanlarını havuzda özel yapım kuyruğuyla yüzerek geçiriyor.

3 / 21 Christan'ın kuyruğunda altın kaplaması da var.

4 / 21 Üniversite öğrencisi genç, Disney'in Küçük Deniz Kızı filminin okyanus ve deniz sevgisini keşfetmesini sağladığını söylüyor.

5 / 21 2 yıl önce İnstagram'da gördüğü bir deniz kızı hesabı sayesinde bu ilgisini keşfeden genç adam, kuyruğu olmadan da yüzmeyi sevdiğini ancak kuyruğunun onu çok daha hızlı hale getirdiğini ve ona muhteşem bir özgürlük duygusu verdiğini söylüyor.

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8 / 21 DENİZ KIZI OLARAK YAŞIYORLAR Eğer deniz kızları sadece masallarda ya da filmlerde olur sanıyorsanız yanılıyorsunuz... ABD'in Seattle kentinde bir grup, tıpkı balık ya da deniz kızı gibi yaşıyor.

9 / 21 Yakın arkadaş olan Caitlin Nielsen, Ed Brown, Tessie LaMourea ve Morgan Caldwell'ın oluşturduğu bir grup, kendilerini "yarı balık, yarı insan" olarak tanımlıyor.

10 / 21 Hem düzenlenen çeşitli etkinlikler sayesinde hem de sosyal medya sayfaları aracılığıyla giderek daha fazla bir takipçi ve hayran kitlesi edinen bu grubun üyelerinin günlük yaşamları da ilginç.

11 / 21 Suda yüzmelerine olanak sağlayan özel kuyruklu giysileriyle deniz kızı kılığına bürünen grup üyeleri günün büyük bir bölümünü de suyun içinde geçiriyor.

12 / 21 Grubun üyelerinden Ed Brown "Bu aslında bana çok yabancı olmayan bir yaşam tarzı, çünkü hayatımı bir teknede sürdürüyorum. Bu, birçok kişi için bir tutku ya da hobi olabilir sanıyorum. Ya da daha fazlası bir tür yaşam biçimi" diye anlatıyor.

13 / 21 Brown, suda balık gibi yaşamayı çok daha kolay bulduğunu da sözlerine ekliyor: "Bu insanlarla konuşmaktan çok daha kolay. Gündelik giysilerim içinde sokakta yürürken kendimi çok gergin hissediyorum. Ama kuyruğumla suda olmak insanlarla iletişim kurmaktan çok daha kolay" diye anlatıyor duygularını.

14 / 21 Her birinin gerçek isimleri dışında bir de "su" isimleri var bu grup üyelerinin... Bunlardan biri de Caitlin Nielsen ya da deniz kızı adıyla Cyanea.

15 / 21 Tam zamanlı deniz kızı olabilmek için işinden bile istifa etmiş Cyanea. Hayatını da deniz kızı kostümü dikerek kazanıyor.

16 / 21 Onun deniz kızı olma tutkusu ise çok eskilere dayanıyor. "Anaokulundayken öğretmen bir gün ne olmak istediğimizi sormuştu. O zaman onun sorusuna 'deniz kızı olmak istiyorum.' diye cevap vermiştim. O gün herkes bana gülmüştü ama işte bugün gerçekten deniz kızıyım." diye konuşuyor.

17 / 21 Hayatı boyunca diğer insanlardan farklı olduğunu söyleyen Caitlin Nielsen ya da Cyanea sözlerini şöyle sürdürüyor: "Her zaman yalnız olmayı severdim. Sonra bu deniz kızı topluluğunu keşfettiğimde özgürleştiğimi hissettim. Şimdi bütün dünyaya gerçek kişiliğimi gösterdiğimi düşünüyorum."

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