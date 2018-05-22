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Çin, Ay’ın karanlık yüzünü ‘aydınlatacak

FOTO ANALİZ HABERLERİ  | 22.05.2018 08:30 | Son Güncelleme

Çin, Ay'a gönderdiği Çüeçiano iletişim uydusu ile Ay'ı keşfe çıkacak.

Çin, uzaya gönderdiği uydu ile Ay'ın karanlık yüzünü aydınlatmayı amaçladığını söyledi.

Çin, Ay'ı keşfe çıkıyor

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Çin'in Şinhua Ajansı, Çüeçiao iletişim uydusunun ülkenin güneybatısındaki Şiçang Uydu Fırlatma Merkezi'nden Uzun Yürüyüş (Long March) -4C roketiyle uzaya gönderildiğini duyurdu.
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Ay'ın karanlık yüzünü keşfetmesi amaçlanan uydu, aynı zamanda Çin'in Ay'a göndermeyi planladığı Çang'ı- 4 keşif aracı ile Dünya arasındaki iletişimi sağlayacak.
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Uydu Projesi Müdürü Cang Lihua, uydunun, Çin'in Ay'a yumuşak iniş yapacak keşif aracını gönderen ilk ülke olma amacını gerçekleştirebilmesi için hayati önem taşıdığını belirtti.
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Çüeçiao uydusunun, Dünya ile Ay arasındaki İkinci Lagrangian (L2) noktasında yörüngeye girmesi bekleniyor.
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Uydu, Dünya'dan 455 bin kilometre uzaklıktaki yörüngesine girdiğinde uydu, bu kadar uzak mesafede işletilen ilk iletişim uydusu olacak.
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Uydunun, Dünya ile Ay'ın çekim kuvveti arasında kalması nedeniyle bazı zorluklarla karşılaşabileceği belirtiliyor.
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Çin, Çang'ı- 4 Ay keşif aracını bu yıl sonuna doğru, Çang'ı-5'i de gelecek yıl Ay'a göndermeyi planlıyor.
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Mars'a ilk keşif aracını 2020'de gönderecek olan Çin, 2029'da da Jüpiter'e keşif misyonu yollayacak.
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Anahtar Kelimeler:
çin Ay keşif

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