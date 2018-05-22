Çin, Ay’ın karanlık yüzünü ‘aydınlatacak

Çin, uzaya gönderdiği uydu ile Ay'ın karanlık yüzünü aydınlatmayı amaçladığını söyledi.

Ay'ın karanlık yüzünü keşfetmesi amaçlanan uydu, aynı zamanda Çin'in Ay'a göndermeyi planladığı Çang'ı- 4 keşif aracı ile Dünya arasındaki iletişimi sağlayacak.

Uydu Projesi Müdürü Cang Lihua, uydunun, Çin'in Ay'a yumuşak iniş yapacak keşif aracını gönderen ilk ülke olma amacını gerçekleştirebilmesi için hayati önem taşıdığını belirtti.

Çüeçiao uydusunun, Dünya ile Ay arasındaki İkinci Lagrangian (L2) noktasında yörüngeye girmesi bekleniyor.

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Uydu, Dünya'dan 455 bin kilometre uzaklıktaki yörüngesine girdiğinde uydu, bu kadar uzak mesafede işletilen ilk iletişim uydusu olacak.