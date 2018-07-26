Çin'de 174 milyon yıllık dinozor fosili bulundu

Çin'de 174 milyon yıllık dinozor fosili bulunduğu ve fosilin yeni bir türe ait olduğu bildirildi.

Milyonlarca yıllık fosil bulundu

1 / 41 Nature Communication dergisinde yayınlanan araştırmaya göre, Lingwulong (muhteşem ejderha) adı verilen dinozorun uzunluğu 10 ila 15 metre arasında değişiyor.

2 / 41 Küçük kafa yapısına sahip olan 70 ton ağırlığındaki türün küçük gruplar halinde gezdikleri kaydedildi.

3 / 41 Daha önceki araştırmalara göre, "muhteşem ejderha" dinozorunun ait olduğu Diplodocus familyasının 160 milyon yıl öncesinde yaşadığı biliniyordu. Ancak yapılan bu son araştırmayla söz konusu familyanın 160 milyon yıl öncesinde de var oldukları ortaya çıkmış oldu.

4 / 41 Yapılan keşfin, daha eski yıllara ait fosiller bulabilme açısından yeni bir ipucu olduğu ifade edildi.

5 / 41 Myanmar'da dinozorlar çağında yaşadığı tahmin edilen, 99 milyon yıl öncesine ait yılan yavrusu fosili bulundu.

6 / 41 Fosilin son derece nadir olduğu ve üzerini kaplayan ağaç özü kehribar sayesinde korunduğu belirtildi.

7 / 41 Kanada'daki Alberta Üniversitesinden Profesör Michael Caldwell, 99 milyon öncesine ait fosilin şu ana kadar dünyada bulunan en eski yavru yılan fosili olduğunu ve Kretase döneminde Myanmar ormanlarında yaşadığını ifade etti.

8 / 41 Caldwell, şafak yılanı türüne ait olduğu anlaşılan fosilin, koruyucu özelliğe sahip ağaç özü kehribar ile kaplanmış şekilde bulunduğunu bildirdi.

9 / 41 Fosilin üstündeki bitki ve böcek parçalarının, yılanın ormanda yaşadığına işaret ettiği belirtildi.

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16 / 41 Şinhua'nın haberine göre, Çongçing bölgesinde yaşayan çiftçi Liu Çangyu, kaplumbağa kabuğu şeklinde bir kaya buldu.

17 / 41 Liu'nun kızı, babasının bulduğu kaplumbağa kabuğunun fotoğraflarını sosyal paylaşım sitesi Wechat'tan paylaştı.

18 / 41 Sosyal medyada yayılan fotoğraflar, Çongçing'deki Jeolojik Park paleontologlarının dikkatini çekti ve Liu, fosilin incelenmesi amacıyla parka davet edildi.

19 / 41 Yapılan araştırmalar sonucunda fosilin 150 milyon yaşında olduğu belirtildi. Kaplumbağa fosilinin bölgedeki müzede sergileneceği ifade edildi.

20 / 41 TAM 65 MİLYON YILLIK FOSİL BULDU! Küçük kız bulduğu bu ilgi çekici şeye Moana Rock ismini vermişti çünkü bulduğu taş ona, Disney filmindeki spiral muskayı hatırlatıyordu.

21 / 41 Annesi kızının getirdiği bu şeyi incelediğinde, bunun sadece tozlu bir taş olmadığını farketti.

22 / 41 Bunun üzerine şaşkın anne, “Bunu bulduğuna inanamıyorum, bu milyonlarca yıllık bir şey olabilir” dedi.

23 / 41 Haklıydı da! Naomi'nin bulduğu şey, 65 milyon yıldan daha uzun süredir var olan, tükenmiş bir deniz omurgasızı olan ammonit denen eski bir fosildi.

24 / 41 Fosilin orada nasıl bulunduğu hala bir sır.

25 / 41 Oregon Üniversitesi Doğal ve Kültürel Tarih Müzesi'ndeki paleontoloji koleksiyonlarının müdürü Greg Retallack, fosilin bulunulan bölgeden 112 kilometre doğudaki terk edilmiş Doğu Oregon kasabası yakınlarındaki Bernard Çiftliği'nden kaynaklandığını düşünüyor.

26 / 41 Konu hakkında konuşan Retallack, “Büyük ihtimalle çiftlikler ve futbol sahası etrafında bir bağ vardı ve bu fosil okul koleksiyonun bir parçasıydı” dedi.

27 / 41 Retallack, paleontologların nereden geldiğini tam olarak bilmediklerinden, bilimsel olarak değersiz olduğunu söyledi. Kanada'da bulunan diğer iyi korunmuş ammonitlerin binlerce dolar getirebilir.

28 / 41 Sahip oldukları şeyin 10 ila 20 dolara satılabileceğini söylediler.

29 / 41 Ancak Retallack, Oregon'da sık sık rastlanmayan koyu renk ve koruma seviyesiyle ilginç bir parça olduğunu söyledi.

30 / 41 Retallack, "Böyle bir şey Bend yakınlarında herhangi bir yerde bilinmez" dedi.

31 / 41 John Day Fossil Beds Ulusal Anıtı'nın baş paleontoloğu Nicholas Famoso, eyalette bulunan türlere kıyasla Oregon dışından geldiğinin muhtemel olduğunu kabul ediyor.

32 / 41 Naomi'nin bir fotoğrafını gördüğü Famoso, 'Burada aynı parıltı yok' dedi.

33 / 41 Famoso, birisinin başka bir eyalette satın alıp onu kaybettiği veya Oregon'a getirebileceğini söyledi.

34 / 41 Amonitin nereden geldiğine dair net bir cevabı olmayan Famoso, Oregon köküne sahip olduğu fikrine açık.

35 / 41 Famoso, “O, iyi korunan ve fosillerin bir yere saklanmasına neden olan güzel bir alanda korunmuş bir Oregon fosiliydi” dedi.

36 / 41 Famoso, amonitin dinozorlarla aynı anda tükendiğinde 100 milyona kadar ve en az 65 milyon yaşında olabileceğini tahmin ediyor.

37 / 41 Ammonit fosiller, yüzyıllar boyunca Yunanlılara ve Romalılara dayanan insanlar tarafından bilinmektedir. Famoso, isminin eski bir Mısır tanrısı, Ammon ya da tanrının boynuzlarından geldiğini söyledi.

38 / 41 Naomi'nin babası Darin Vaughan, kızının sevilen bir varlık haline gelen ammoniti tutmayı planladığını söyledi.

39 / 41 Vaughan, "O kadar güzel bir şey bulmaktan ve çok eski olduğunu keşfetmekten çok mutlu oldu" dedi.

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