Çin'deki Şian Ulucamisi 13 yüzyıldır ayakta

İşte Çin'de 13 bin dönümden daha büyük bir alan üzerine kurulu olan camii ve hikayesi....

Çin'deki Şian Ulucamisi 13 asırdır Müslümanlara hizmet veriyor

1 / 22 Çin’in tarihi İpek Yolunun başlangıç şehri Şian’da bulunan Şian Ulucamisi, 13 yüzyıldır İslam’a ve Müslümanlara hizmet ediyor.

2 / 22 Ülkenin orta kesimindeki Şanşi eyaletine bağlı Şian kentinde MS 742’de Tang hanedanlığı döneminde inşa edilen ve Çince adı "Şian Huaciaoşiang Çingcın Dası" olarak kayıtlara geçen cami, Müslümanların ve İslam’ın temsil edildiği yer olarak biliniyor.

3 / 22 Kent merkezinde bulunan ve 13 bin dönümden büyük bir alan üstünde kurulan Şian Ulucamisi, hem İslami hem de Çin mimari tarzını yansıtıyor. Ahşap işlemelerin ağırlıkta olduğu caminin duvarlarını Kur’an-ı Kerim hatları süslüyor.

4 / 22 İçinde dershane ve yemekhane gibi alanların da bulunduğu cami, külliye olarak hizmet veriyor. İçi ahşap süslemelerle kaplı caminin avlu kısmında Çin hat sanatıyla bezenmiş kapılar, kemerler ve el yazmaları dikkati çekiyor.

5 / 22 ŞİAN ULUCAMİSİNİN EZANI KENTTE YANKILANIYOR Peygamber Hz. Muhammed’in vefatından 110 yıl sonra inşa edilen ve geçen 13 yüzyıl boyunca 5 Çin hanedanlığına şahitlik eden cami, her dönemde tadilat ve genişletme çalışmaları gördü.

6 / 22 Sadelik ve zarafeti birleştiren Şian Ulucamisi’nde Çin’deki diğer camilerin aksine cami dışından duyulacak şekilde ezan okunuyor ve ezan kent merkezinde yankılanıyor.

7 / 22 Müslümanların ev ve iş yerlerinin yoğunluk kazandığı Huimincie (Hui Müslümanları) caddesinde bulunan cami, kenti gezmeye gelen turistlerin de dikkatini çekiyor.

8 / 22 Camide görevli 7 imam bulunuyor.

9 / 22 ŞİAN ULUCAMİSİ ÇİNCE VE ARAPÇA HAT ESERLERİYLE DOLU Şian Ulucami İmamı Muhammed Yusuf Ma, AA muhabirine yaptığı açıklamada caminin 13 asırdır ayakta olan Şian Ulucamisi’nin Tang, Song, Yuan, Ming ve Çing Hanedanlıklarını gördüğünü ve bin 200 kişilik kapasiteye sahip olduğunu söyledi.

10 / 22 Cami girişinde kapı ve kemerlere Çinçe ve Arapça işlenmiş ayet ve hadislerin hep Allah’ı hatırlatmak için özel olarak seçildiğini belirten İmam Muhammed, İslam, dünya hayatı ve kıyameti hatırlatan hat yazılarının da Müslümanlara ahireti hatırlattığını dile getirdi.

11 / 22 'CAMİ KUR'AN'IN TAMAMININ AHŞABA NAKŞEDİLDİĞİ NADİR BİR ÖRNEK' İmam Muhammed Ma, “Camide o dönemin hocaları tarafından ahşap üzerine Kur’an-ı Kerim’in 30 cüzü işlendi. Aynı ahşabın alt kısımlarına da Kur’an-ı Kerim’in Çincesi yazıldı. Bu özelliğiyle Çin’de tek olma özelliği taşıyor. Cami Kur'an'ın tamamının ahşaba nakşedildiği nadir bir örnek.” diye konuştu.

12 / 22 Tüm İslam aleminde ramazan ayının idrak edildiğini anımsatan İmam Muhammed, ramazan dolayısıyla kentteki Müslümanların camiye akın ettiğini ve caminin 5 ayrı bölümünde hem Çinli hemde yabancı Müslümanları ağırladıklarını belirtti.

13 / 22 'AİLEM 3-4 NESİLDİR CAMİDE HİZMET VERİYOR' İmam Muhammed Ma, Şian Ulucamisi’nde 13 asırdan bu yana pek çok hoca ve alim yetiştiğini belirterek babası, dedesi ve daha önceki aile büyüklerinin de camide hizmet ettiğini söyledi.

14 / 22 Dedesinin kabrinin caminin bahçesinde olduğunu belirten İmam Muhammed Ma, “Babam camide hat yazıları ile uğraşıyordu. Hacca gittikten sonra Mekke ve Medine’de camilerde gördüğü ayet ve hadislerden, kapı, kemer ve tavanlardaki süslemeleri döndüğünde Şian Ulucamisi’ne de yaptı. Babam Şanşi eyaletindeki camilerde hizmet veren imam ve hocaların da kaydını tutardı. Şimdi çocuklarım da bu camide hizmeti sürdürmek, ilim öğretmek için yetişiyor. Oğlum Mısır’da okuyor. Kızım da Linşia’da Arapça okuyor.” ifadelerini kullandı.

15 / 22 Çin'deki 56 etnik unsur arasındaki Huiler (Çinli Müslümanlar), Kırgız, Kazak, Uygur, Tacik, Tatar, Özbek, Salar, Baoan ve Dongşiang gibi 10 Müslüman etnik gruptan oluşuyor.

16 / 22

17 / 22

18 / 22

19 / 22

20 / 22

21 / 22