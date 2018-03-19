Çin grup ilişki skandalıyla çalkalanıyor! Hostes ve pilotlar...

Afrika'da çekildiği iddia edilen görüntülerde havayolu şirketi çalışanlarıın +18'lik görüntüleri ülkeyi birbirine kattı. Ülkede yayınlanması yasaklanan görüntüler sosyal medyada hızla yayıldı.

Çinli hostes ve pilotların grup seks görüntüleri olay yarattı

1 / 142 Çin'in en büyük hava yolu şirketlerinden China Eastern Airlines, grup cinsel ilişki skandalıyla çalkalanıyor. 4 hostes ve 2 pilotun yer aldığı görüntüler Çin'de sansürlenmiş durumda.

2 / 142 Madrid'de bir kareoke barda çekildiği iddia edilen görüntüler ortalığı karıştırdı. Sosyal medya platformu Weibo'da yayınlanan videoda, 4 kadın ve 2 erkek görünüyor. Görüntülerde yer alan kişilerin China Eastern Airlines'ta çalışan uçuş ekibi olduğu iddia edildi.

3 / 142 Skandal iddiaların ardından şirket yetkilileri, görüntülerdeki kişilerin kendi personelleri olmadığını ve görüntülerin Madrid'de değil Afrika'da çekildiği belirtildi.

4 / 142 China Eastern Airlines tarafından yapılan resmi açıklamada, olay görüntülerin maksatlı olarak paylaşıldığı ve şirketin itibarını zedelemek için karalama yapıldığı ifade edildi.

5 / 142 GÖRÜNTÜLER KALDIRILDI Yaşanan olaylar sonrasında görüntülerin Çin'de sansürlendi ve Weibo adlı sosyal paylaşım platformundan kaldırıldı. Görüntülerin Çin'de yasaklanmasına rağmen Twitter'da hızla yayıldığı iddia edildi.

6 / 142 China Eastern Airlines, Çin'in Şanghay merkezli bir havayolu şirketi olup 1988 yılından bu yana faaliyet gösteriyor. Şirket aynı zamanda dünyanın en büyük havayolu ittifaklarından biri olan SkyTeam'in üyeleri arasında bulunuyor.

7 / 142 UÇAĞI BİKİNİLİ HOSTESLER BASTI Vietnam U-23 Futbol Takımı, 23 Yaş Altı Asya Kupası'na katılmak için Çin'e giderken, bu durum ülke futbolunun en büyük başarılarından biri olarak görülüyordu.

8 / 142 ÜLKEDE BİRLİK HAVASI YAKALANDI Takım Çin'deki turnuvada finale kadar yükseldi ancak finalde Özbekistan U-23 Milli Takımı'na 119. dakikada yediği golle yenilerek turnuvayı ikinci sırada tamamladı. Ancak turnuva boyunca ülkede yaşanan heyecan ve birlik havası, bu ikinciliği bir zafere dönüştürdü.

9 / 142 FUTBOLCULARA HEDİYE VERİLDİ Ancak futbol takımın elde ettiği başarı kadar, ülkeye dönüş yolculukları da Vietnam gündemine oturdu. Vietnam Futbol Federasyonu finale kadar çıkan futbolcularını ödüllendirmek için Vietnam Havayolları uçuşuna alınmış 44 bileti iptal ederek, futbolcuların uçuşlarını bikinili hostesleriyle gündeme gelen Vietjet Havayolları'na taşıdı.

10 / 142 SOSYAL MEDYAYA DÜŞEN GÖRÜNTÜLER TEPKİ TOPLADI Bikinili hostesleri şov yaptığı dönüş yolculuğundan görüntüler sosyal medyaya yansıyınca, Vietnamlılar duruma tepki gösterdi. Oyuncuların bayrağı ve Vietnam değerlerini temsil ettiğini belirten birçok kişi yapılan kutlamanın ülkeye saygısızlık olduğunu belirtti.

11 / 142 HAVAYOLU ŞİRKETİNE CEZA KESİLDİ Sivil havacılık kurumu uçuş sonrasında havayolu şirketine 'güvenlik ihlali' nedeniyle ceza kesti. Havayolu şirketi uçuş sırasındaki gösterinin kendiliğinden geliştiğini ve planlı olmadığını savundu.

12 / 142 ŞİRKETE İLGİ HER GEÇEN GÜN ARTIYOR Vietjet havayolları bir süre önce tüm uçuşlarında bikinili hostesler kullanmaya başlamış, bu hamlenin ardında havayoluna ilgi giderek artmaya başlamıştı.

13 / 142 Öyle ki şirket CEO'su Nguyen Thi Phuong Thao, ilk Vietnamlı kadın milyarder olmayı başarmıştı.

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17 / 142 Havayolu şirketinin yolcusu Dr June Robertson, gönderdiği mektupta bir uçuş görevlisinin iç çamaşırını ve göğüslerini görebildiğini iddia ederek Malezyalı senatöre öfkeli bir şikayet mektubu yazdı.

18 / 142 Yeni Zelandalı yolcunun mektubunda skandal iddialar yer aldı. İşte o mektupta yazılanlar:

19 / 142 'İÇ ÇAMAŞIRINI GÖRDÜM! 'Bu kadınların AirAsia'da giydikleri son derece kısa eteklerden çok rahatsız hissettim. Avrupa havayolları, NZ, Avustralya veya Amerika havayollarında çalışan hostesler böyle kısa etekler giymiyor.

20 / 142 'GÖRDÜĞÜM MANZARA BENİ TİKSİNDİRDİ' Bu durumu herkes takdir etmiyor. Ben de gördüğüm manzara karşısında oldukça tiksindim. AirAsia hosteslerinden biri süpermarkette eğildi ve iç çamaşırını gördüm. Korkunçtu!

21 / 142 'ÜZERİME YASLANDIĞINDA...' Ekim 2017'de ise Auckland'dan Kuala Lumpur'a gitmek için AirAsia ile uçuş yaptım. Premium business class bölümüne hizmet veren kadın bluzunu açtı.

22 / 142 Kadının göğüslerini görebiliyordum. Ona itiraz ettim. Üzerime yaslandığı anda düğmelerini kapatmasını istedim.

23 / 142 HOSTESLERİN ELBİSELERİ ÜLKE GÜNDEMİNE OTURMUŞTU Bakan, konu ile ilgili açıklama yapmış, bu durumun ülkenin itibarını aşağı çektiğini söylemişti.

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25 / 142 HOSTESLERİN ÜNİFORMALARINA TEPKİ YAĞIYOR AirAsia ve Firefly havayollarında görev alan hostesler üniformaları sebebiyle dikkatleri üzerine çekti.

26 / 142 Bir senatöre göre, güzel hosteslerin kıyafetleri çok açık. Bu sebeple de yolcuların dikkatini çekiyorlar.

27 / 142 Malezya senatosu Abdullah Mat Yasim, hosteslerin kıyafetlerinin ülkenin İslami köklerini yansıtmadığını savunuyor.

28 / 142 Ülkenin kültürüne ters düşen kıyafetleri eleştiren politikacılar, üniformaların şeriata uyumlu giyinmeleri gerektiğini savunuyor.

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30 / 142 Konu ile ilgili açıklama yapan senatör, 'Malezya'nın kültürel kimliği İslam'dır. Ülkemizin İslami bir ülke olmasından gurur duyuyoruz. Ancak uçuk hosteslerimizin cinsel kimliklerini öne çıkaracak saygısız giysiler giyinmesi turistlerde yanlış izlenim bırakacaktır. Hükümetin, Malezya'yı güçlü Doğu değerlerine sahip bir Müslüman ülke olarak tasvir edecek yeni üniforma kulları sunma vakti geldi.' dedi.

31 / 142 Daha önceden de VietJet firmasının hosteslerine bikini giydirmesi dünya gündemine oturmuştu.

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45 / 142 BİKİNİLİ HOSTES DÖNEMİ Bir düşünün, bindiğiniz uçaktaki hosteslerin hepsi bikinili. Kulağa tuhaf gelse de Vietnam merkezli VietJet Havayolları da tam olarak bunu yaptı.

46 / 142 CEO’su 3 ay içinde 1 milyar dolar pazar oluşacağını söylüyor Nguyen Thi Phuong Thao, havayolunun yüzde 95'lik hissesine sahip. Nguyen, kabin ekibine renkli bikiniler giydirmeye karar verdi ve bu hareket onu başarıya ulaştırdı.

47 / 142 Kendisi artık Vietnam'ın ilk kendini yetiştiren milyarder kadını.

48 / 142 PAZARDA ÖZGÜNLÜĞÜ YAKALADI İlk milyon dolarını 21 yaşında Moskova’da finans ve ekonomi okurken, faks makinası satarak başlayan Thao’nun amacı, iş kadını olarak pazarda özgünlüğü yakalamak.

49 / 142 İnsanların havayoluyla bikiniyi kafalarında eşleştirip eşleştirmemelerini değil, mutlu olup olmadıklarını önemseyen havayolu CEO’su çok konuşulacağa benziyor.

50 / 142 Nguyen ve şirketi artık dünya liderleri tarafından biliniyor. 2011'de kurulan havayolları o zamandan beri büyümekte. Şirketin 38 uçağı var. Yurt içinde 23, yurt dışında 10 farklı yere uçuyorlar.

51 / 142 DÜNYA GÜNDEMİNE OTURDU İnsanların havayolu ile bikiniyi kafalarında eşleştirmeleri değil, mutlu olup olmadıkları önemlidir diyen Nguyen Thi Phuong Thao’nun “Bikini Havayolları” denilen VietJet Air’I şimdiden dünya gündemine oturdu.

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56 / 142 Hostes olmak o kadar da kolay değil Modern bir uçakla seyahat etmek, br sürü yeni insanla tanışmak ve yüksek bir maaşa sahip olmak. Kulağa çok hoş geliyor, değil mi? Ancak hostes olmak istediği çok daha fazlasını gerektiriyor. Uçuşlarımızın güvenli ve rahat olmasını sağlayan genç kadınlar, işlerini yaparken birçok kritere uymak zorunda. İşte havayollarının uçuş görevlileri için istediği en sıradışı istekler... Hostes olabilmenin şartları her geçen yıl daha da artıyor. Bunun için hostes eğitimi askeri eğitime daha çok benziyor. Örneğin, işe alımlara katılan bir hostes adayı kafasında şişe ve bacakları arasındaki bir kağıtla yürüyebilmek zorunda. Bu her havayolunun şartı arasında değil ancak, Çin Güney Havayolları hostesleri böyle bir sınavdan geçiriyor.

57 / 142 Kung fu eğitimi İnsanlar her zaman bir uçakta iyi davranmazlar ve bazılarını sakinleştirmek için çaba gerekebilir. Dahası, bir suçlunun uçağa sızma olasılığı oldukça yüksek. Bu nedenle Hong Kong Havayolları hostesleri kung fu eğitimi almak zorunda.

58 / 142 Burun, kulak veya koltuk altı tüyü American Airlines hostesleri daima koltuk altı, burun ve kulaklarındaki tüyleri aldırmak zorunda.

59 / 142 Yaş sınırı Çoğu havayolunun, hosteslik için katı yaş sınırlamaları yok. Ancak, Amerikan şirketi Delta Air Lines sadece 25 yaşın altındaki kişileri tercih ediyor.

60 / 142 Kalça boyutu Bu Fransız şirketi Aigle Azur'un kullandığı bir sistem. Uçuş görevlilerinin ''mükemmel'' kalça ebatı 100 cm olması gerekiyor.

61 / 142 Kilo ağırlığı Hosteslerin mükemmel bir vücuda sahip olması ya da olmaması havayolu şirketlerini ilgilendirmiyor. Ancak, ağırlıklarının vücut ağırlığının yüksekliğine orantılı olması gerekir.

62 / 142 Boy uzunluğu Her havayolu şirketinin kendi gereksinimleri vardır ancak ortalama olarak bir hostes olmak için bir kadın 158 cm ila 188 cm arasında olmalıdır.

63 / 142 Tırnakların kısa olması gerekiyor Birçok havayolunda hosteslerin uzun tırnaklı olması yasak! Örneğin Hawai Havayolları, tırnak uzunluğunu 3 mm olarak belirlemiş.

64 / 142 Yüzde doğum lekesi olmamalı Bazı havayollarının istekleri arasında hosteslerin yüzünde doğum lekesi olmaması şartı da var.

65 / 142 Güçlü olmak zorundalar Hostesler genellikle yolcuların çantalarını tavandaki özel bölmelere yerleştirmelerine yardımcı olmak zorundadır. Bagaj bazen oldukça ağır olabildiğinden, bu yüzden yeterince güçlü olmalılar. Yeni Zelanda Air, uçuş görevlilerinin 10 kiloya kadar kaldırmalarını istiyor.

66 / 142 Vahşi yaşamda nasıl kalınır? Bir uçağın vahşi doğada olması durumunda, Brezilya şirketi TAM Airlines, işçilerine özel ormanda hayatta kalma ve oryantasyon kursları düzenliyor.

67 / 142 Dövme ve piercing yasak Birçok hava yolu şirketi, uçuş görevlilerinin, göze çarpan dövme yapmamalarını ve piercing takmamalarını talep ediyor.

68 / 142 Kısa saç Çoğu havayolu şirketi işlerin aksamaması için hosteslere kısa saç zorunluluğu getiriyor. British Airways, çalışanlarının saçlarının omuz hizasını geçmeme şartı koyuyor.

69 / 142 Yüzme yeteneği Ryanair gibi bir çok havayolunda, hosteslerin en az 20 metre yüzebiliyor olması gerekiyor. British Airways'te ise bu oran en az 50 m. Bu acil bir iniş durumunda oldukça önemli bir etken.

70 / 142 Uçmuş bunlar! Uçakta skandal görüntüler Dünyanın en büyük havayolu şirketleri arasında gösterilen Qatar Airways'ın uçağında çekilen fotoğraflar gündeme bomba gibi düştü. Dünyanın en iyi havayolları şirketleri arasında gösterilen Qatar Airways'ın uçuş sırasında kabin personeline ait uygunsuz 3 fotoğrafı ortaya çıktı.

71 / 142 Uçmuş bunlar! Uçakta skandal görüntüler Uçuş sırasında çekildiği sanılan fotoğraflarda, biri erkek biri kadın iki kabin memurunun seviştiği görüldü. Qatar Airways kabin memurlarının uçak içerisinde çekindiği uygunsuz pozların yayınlanmasının ardından, Körfez şirketinden açıklama geldi. Qatar Airways'ten yapılan açıklamada fotoğrafların eski olduğu ve personellerin işlerine son verildiği belirtildi.

72 / 142 Uçmuş bunlar! Uçakta skandal görüntüler Qatar Airways kabin görevlisi olarak görünen bazı kişilerin uygun olmayan fotoğraflarının sosyal medyada görüntülendiğini öğrenmiş bulunuyoruz. Bu fotoğrafların pek çok kişi tarafından görüldüğünü, endişe ve üzüntü yarattığını anlıyoruz, zira bu uygunsuz ve kabul edilemez davranışlar halen havayolumuzda çalışmakta olan kabin görevlileriyle ilişkilendirilmektedir. Bu fotoğraflar eskidir, 2013 sonuyla 2014 yılı başları arasında yayınlanmış ve dikkatimize çarpmıştır. O dönemde havayolu kendi iç araştırmalarını yapmış ve bunun sonucunda bu kişilerin işlerine son verilmiştir.

73 / 142 Bu pozlar sosyal medyada bir çılgınlığa dönüştü Kabin ekibinin üyeleri zaman zaman pilotlar yokken kokpite girip burada fotoğraf çektiriyor...

74 / 142 Bu pozlar sosyal medyada bir çılgınlığa dönüştü ve sonra da bunları sosyal medyada paylaşıyorlar,

75 / 142 Bu pozlar sosyal medyada bir çılgınlığa dönüştü Bunu da kokpit selfie'si olarak adlandırıyorlar.

76 / 142 Bu pozlar sosyal medyada bir çılgınlığa dönüştü İşte giderek sosyal medyada bir çılgınlığa dönüşmeye başlayan o pozlara örnekler.

77 / 142 Bu pozlar sosyal medyada bir çılgınlığa dönüştü İşte giderek sosyal medyada bir çılgınlığa dönüşmeye başlayan o pozlara örnekler.

78 / 142 Bu pozlar sosyal medyada bir çılgınlığa dönüştü İşte giderek sosyal medyada bir çılgınlığa dönüşmeye başlayan o pozlara örnekler.

79 / 142 Bu pozlar sosyal medyada bir çılgınlığa dönüştü İşte giderek sosyal medyada bir çılgınlığa dönüşmeye başlayan o pozlara örnekler.

80 / 142 Bu pozlar sosyal medyada bir çılgınlığa dönüştü İşte giderek sosyal medyada bir çılgınlığa dönüşmeye başlayan o pozlara örnekler.

81 / 142 Bu pozlar sosyal medyada bir çılgınlığa dönüştü İşte giderek sosyal medyada bir çılgınlığa dönüşmeye başlayan o pozlara örnekler.

82 / 142 Bu pozlar sosyal medyada bir çılgınlığa dönüştü İşte giderek sosyal medyada bir çılgınlığa dönüşmeye başlayan o pozlara örnekler.

83 / 142 Bu pozlar sosyal medyada bir çılgınlığa dönüştü İşte giderek sosyal medyada bir çılgınlığa dönüşmeye başlayan o pozlara örnekler.

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