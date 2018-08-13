Çin'i tayfun vurdu, 200 bin kişi tahliye edildi

Çin Ulusal Meteoroloji Merkezi dün Yagi tayfunu nedeniyle mavi alarm vermiş, daha sonra seviyeyi sarıya yükseltmişti. Merkez ayrıca yerel yönetimlere tayfuna karşı gerekli güvenlik önlemleri almaları çağrısında bulunmuştu.
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