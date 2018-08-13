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Çin'i tayfun vurdu, 200 bin kişi tahliye edildi

FOTO ANALİZ HABERLERİ  | 13.08.2018 07:32 | Son Güncelleme

Çin'in doğu kesimini vuran Yagi tayfunu nedeniyle 205 bin kişi güvenli bölgelere tahliye edildi. 21 bin balıkçı teknesi ve 4 bin gemi limanlara çekildi.

Çin Ulusal Meteoroloji Merkezi dün Yagi tayfunu nedeniyle mavi alarm vermiş, daha sonra seviyeyi sarıya yükseltmişti. Merkez ayrıca yerel yönetimlere tayfuna karşı gerekli güvenlik önlemleri almaları çağrısında bulunmuştu.

Çin'i tayfun vurdu, 200 bin kişi tahliye edildi

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Şinhua ajansının haberine göre, ülkenin doğu kıyı kesiminde bulunan Cıciang eyaletinde gece yarısı etkili olan bu yılın 14. tayfunu Yagi nedeniyle eyaletteki 10 şehirden 204 bin 949 kent sakini güvenli bölgelere tahliye edildi.
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Ayrıca yaklaşık 21 bin balıkçı teknesi ile 4 bin 526 gemi limanlara veya güvenli sulara çekildi.
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Tayfun etkisiyle saatte 102 kilometre hızla esen tropik fırtınaların eyaletin çoğu kısımlarında sağanağa neden olması ve daha sonra kuzeybatı iç kesimlere yönünde seyretmesi bekleniyor.
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Çin Ulusal Meteoroloji Merkezi dün Yagi tayfunu nedeniyle mavi alarm vermiş, daha sonra seviyeyi sarıya yükseltmişti. Merkez ayrıca yerel yönetimlere tayfuna karşı gerekli güvenlik önlemleri almaları çağrısında bulunmuştu.
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Çin’de en üst seviyeden alt seviyeye olmak üzere kırmızı, turuncu, sarı ve maviden oluşan 4 kademeli alarm sistemi kullanılıyor.
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Ülkede yaz ayları tayfunlar dönemi olarak biliniyor. Çin'de bu ay başında Şanghay ve civarında etkili olan Jongdari tayfunu 130 binden fazla kişinin hayatını olumsuz etkilemiş, Şanghay’dan diğer il ve eyaletlere demiryolu ve havayolu ulaşımını durma noktasına getirmişti.
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çin tayfun

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