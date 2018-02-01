Cinsel içerikli görüntülerde yüzleri değiştiriyorlar!

İnternette yeni trend sahte porno çılgınlığı

1 / 73 Yapay zeka kavramını şu sıra sıkça duyuyoruz. Yıllar sonra pek çok insanı işsiz bırakmasından korkulan bu müthiş teknoloji, aynı zamanda porno sektörünü de vurdu.

2 / 73 Reddit'te başlayan ve hızla yayılan sahte porno çılgınlığı, yapay zekanın gücüyle ortaya çıkıyor. Gerçek porno görüntülere hiç ilgisi olmayan insanların yüzleri ekleniyor.

3 / 73 Örneğin Wonder Woman filminin yıldızı Gal Gadot... Bir işgüzar Gadot'un yüzünü aynen kopyalayarak bir porno görüntüsüne yerleştirmiş. Ve görüntüyü izlemeye başladığınızda Gadot'un porno yıldızı olduğunu düşünmemeniz için tek bir sebep yok! Çünkü hiç anlaşılmıyor!

4 / 73 Peki bu nasıl oluyor? Yapay zeka yüzleri aynen kopyalayıp canlı video görüntülere nasıl ekleyebiliyor?

5 / 73 Bu sahte görüntülerini oluşturmak sanıldığından da kolay. Bu tip bir videoyu üretmek için iki şey gerekiyor: Yüzü kullanılacak kişinin farklı açılardan çekilmiş görüntüsü ve eklenecek video.

6 / 73 Daha sonra makine öğrenme algoritması yani yapay zeka yüzü şekillendirmek ve konumlandırmak için öğrenme sürecine giriyor. Bu tamamlandığında, kişinin yüzü aynen videoya eklenebiliyor.

7 / 73 Yapay zekaların başarısını gören insanlar, yapay zeka destekli sahte porno üreten uygulamaya yöneldiler. Bu yönelme sonucunda uygulamada bulunan yapay zeka daha fazla veriye sahip olduğu için bu işi daha iyi yapmaya başladı.

8 / 73 Son dönemde iyiden iyiye ikna edici sonuçlar elde etmeye başlayan yapay zeka, bu hızla ilerlerse yakında porno sektörü çok farklı bir sürece girebilir.

9 / 73 Son olarak yine yapay zeka tarafından hazırlanan Daisy Ridley’nin videosu bunu doğruluyor. FakeApp uygulaması ile oluşturulan bu video, bir porno yıldızı ile modern Star Wars serisinin başrol ismini bir araya getiriyor.

10 / 73 Son zamanlarda bu amaç için oluşturulan uygulamalar, bu konuda hiç tecrübesi olmayan insanların bile benzeri görsel veya videolar oluşturmasını sağladı.

11 / 73 Deepfakes tarafından geliştirilen FakeApp, teknoloji ve yazılımla ilgisi olmayan kişilerin bile kullanabileceği şekilde geliştirildi. Böyle bir güç normal olarak başta ünlüler olmak üzere pek çok kişiyi korkutuyor.

12 / 73 Şu anda bir videonun sahte olduğunu anlayabiliyoruz, ancak bu sistemin geliştiği düşünüldüğünde çok yakında bu videoları ayırt etmekte zorlanabiliriz.

13 / 73 TELEFONDA PORNO SİTELERİNE GİRENLERE KÖTÜ HABER Telefondan porno sitesine girenlere kötü haber geldi. Eğer bir kez bile olsa girdiyseniz bakın sizi ne bekliyor?

14 / 73 Dünyanın en büyük porno sitelerine bulaşan bir zararlı, tehlike saçıyor. Özellikle Chrome üzerinden yayılan Kovter isimli bu zararlı bir güncelleme şeklinde bilgisayar ve telefonlara saldırıyor.

15 / 73 Bu virüs telefonunuza bulaştığı anda şifrelerinizi, Facebook ve Instagram gibi sosyal medya hesaplarınızı ele geçirebiliyor. Yani tehlike epey büyük!

16 / 73 Diğer yandan Kovter adlı virüs, sitenin arka planında çalışıyor, gizli bir şekilde reklamlara tıklatarak para kazanıyor ve kullanıcılar da ne olup ne bittiğinin farkına varamıyor.

17 / 73 Seks robotları evlere girmeye başladı; gün geçtikçe gerçeğe daha yakın hale gelen bu oyuncakları üreten Sergi Santos, sesini verecek kadınlara para teklif ediyor!

18 / 73 Evet yanlış okumadınız; Santos'un şu sıralar en büyük sorunu çeşit çeşit tasarladığı seks oyuncaklarına ses bulamamak. Gerçekçi olması için gerçek bir kadın sesi arıyor!

19 / 73 Bunun için ilan veren Santos, kadınların ses kayıtlarını alması karşılığında da ödeme yapıyor!

20 / 73 Santos ve oyuncaklarından biri yan yana...

21 / 73 Öncelikle bu görüntülerin çocuklar için uygun olmadığını söyleyerek başlayalım...

22 / 73 Bunlar seks robotları... İlk cinsel ilişki robotlarını satışa sunan RealDoll şirketi, ürünler hakkında bilgi verirken, diğer yandan kullanıcılar aldıkları bu 'oyuncak'ların görüntülerini bir bir internette yayınlıyor.

23 / 73 Mirror'ın haberine göre şirket yaptığı bu özel robotlarda gelişmiş seks oyuncakları, kişilik türünü belirlemeye izin veren ayarlara sahip olacak. 18 ayrı kişiliğe sahip olacak bu seks robotları yapay zeka ile sahibinden de zamanla bir şeyler öğrenecek!

24 / 73 Harmony AI isimli özel bir uygulama geliştiren şirket, yapay zekadan gücünü alıyor ve sahibiyle ilgili önemli bilgileri zamanla öğreniyor.

25 / 73 Bu şekilde 18 farklı kişilik özelliği kazanabilen bu seks robotları için ‘akıllı’, ‘naif’, ‘seksi’, ‘iyi kalpli’ ve ‘mütevazı’ gibi seçeneklerin, her bir seçeneğin de kendi ölçeği olacağı belirtildi.

26 / 73 Ayarlarda ölçek, oyuncağın ‘duygularına’ ayar verecek. Ayarlara göre hareket edip konuşan robotlar, sahiplerine aşık da olabiliyor.

27 / 73 Fiyatları 12 bin euroyu bulan seks robotlarını satın alıp evine getiren kullanıcılar görüntülerini internette paylaştı.

28 / 73 İşte seks robotlarının inanılmaz görüntüleri...

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