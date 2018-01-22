Cinsel içerikli görüntüleri yayınlanınca...

Son Güncelleme 16 dakika önce FOTO ANALİZ HABERLERİ | 22.01.2018 08:14 |16 dakika önce

YouTube kanalı BriaAndChrissy’deki iki kişiden biri olan Chrissy Chambers, kendisini mağdur eden eski sevgilisine karşı emsal sayılabilecek bir zafer kazandı. Videolar neredeyse iki yıl boyunca çevrim içiydi ve adını ve yaşını içeriyordu. Dava, türünün ilk örneği olarak nitelendirildi.

Cinsel içerikli görüntülerin cezası belli oldu

1 / 31 Bir YouTube yıldızı İngiltere'de, eski sevgilisini, ikisinin seks yaptığı intikam pornografisini yüklediği için dava ederek yasal işlem başlatmıştı.

2 / 31 750 bin aboneye sahip BriaAndChrissy adlı YouTube kanalındaki Chrissy Chambers, geçtiğimiz gün Londra'daki Yüksek Mahkemeden verilen karardan sonra önemli zafer kazandı.

3 / 31 Chambers, eski sevgilisinin kurbanı olarak son iki yıldır çözüm yolu arıyor.

4 / 31 Chambers, redTube adlı porno sitesine, sevgilisinden ayrıldıktan sonra onunla seks yaparken kaydedilmiş görüntülerinin yüklendiği haberini aldı.

5 / 31 Chambers şu anda YouTube kanalındaki tanınan simalardan Bria Kam ile bir ilişki yaşıyor.

6 / 31 Times Gazetesi’ndeki rapora göre kendisinin eski erkek arkadaşıyla olan kayıtları, 2008 ve 2009 yılları arasında haberi olmadan çekilmiş.

7 / 31 2011 ve 2012 yıllarında 6 farklı video söz konusu platforma yüklenmiş, bu videolardan bazılarında ise Chambers’ın tam adı ve yaşı başlık olarak verilmiş.

8 / 31 Chambers, YouTube'ta tanınmaya başlayınca takipçileri bu durumunu ona bildirmeye başladı.

9 / 31 Ancak Chambers, yaklaşık iki yıldan bu yana yaptığı şikayetlerden hiçbir sonuç elde edememiş.

10 / 31 Yasalardaki gri alanlar yüzünden videolar üzerinde yasal işlem başlatmanın zor olduğu tespit edildi.

11 / 31 The Times gazetesine göre, videolar İngiltere'de yüklendiği için ABD'ye dava açılamadı.

12 / 31 İngiliz yetkililer, ABD'de kaydedildiği için videolar hakkında çok az şey yapabilir ve yeni intikam pornosu yasaları yürürlüğe girmeden önce de bunlar zaten yayınlandı.

13 / 31 Yıllarca cezai bir yaptırım yolu bulamayan Chambers, özel bilgilerin kötüye kullanılması, iyi niyeti suistimal, gizlilik ihlali gibi konular uyarınca İngiliz mahkemelerine girip son şansını deneyerek emsal bir dava açtı.

14 / 31 Yüksek Mahkeme, suçlamaları kabul ettiğini ve sevgiliye büyük zararlar verildiğini söyledi. Hassas rakamın adı yok. Adam ayrıca, yasal masrafları da ödemek zorunda kalacak.

15 / 31 Davayı kazandıktan sonra Chambers Instagram'a, "Bugün aşk birden fazla şekilde kazandı. Mükemmel davacımız Chrissy Chambers, kendisini şu sözlerle ifade etti: Kavga edip kazanabilirsiniz. İyileşeceksiniz ve devam edeceksiniz ve bunları tek başınıza yapmanız gerekmeyecek" yazan bir post attı.

16 / 31 Chambers'ın bu hareketi hem emsal hareket hem de başkalarına örnek olacak bir durum.

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