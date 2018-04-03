Cinsel organını istiridye soktu! Sonrası korkunç

Arkadaşıyla eğlenmek için istiridyeyi cinsel organına sıkıştıran adam, istiridyenin kendisini sokmasıyla hastanelik oldu.

Şaka yapmak isterken cinsel organından oluyordu

1 / 23 22 yaşındaki dalgıç Sean Madison, Hawaii Adası’nda dalış yaparken cinsel organını dev bir istiridyenin ısırması sonucunda hastaneye kaldırıldı. Madison’da şiddetli nefes alma güçlüğü, kusma, şişlik ve düşük tansiyon gibi komplikasyonlar görüldü.

2 / 23 ALERJİSİNİ TETİKLEDİ Doktorlar, dev yumuşakçalarla fiziksel temasın, deniz ürünlerine alerjisi olan adamın alerjisini tetiklediğini ve devasa istiridyenin dalgıçı yüksek miktarda arsenike maruz bıraktığını açıkladı.

3 / 23 'SADECE BİR ŞAKAYDI' Durumu stabil olan 22 yaşındaki adam, birlikte dalış yaptığı arkadaşı Thomas Meyer’i etkilemek için cinsel organını bir midyenin içine soktuğunu söyledi. “Sadece bir şakaydı” diyen adam, “Arkadaşım beni filme çekiyordu ben de onu etkilemek istedim ve cinsle organımı istiridyenin içinde soktum” açıklamasından bulundu. Adamın gitmesine izin vermeyen istiridyeden zorlukla kurtulan adam daha sonra çeşitli komplikasyonlar yaşayınca hastanenin yolunu tuttu.

4 / 23 DAHA ÖNCE DE OLMUŞTU 2014’te Honolulu’daki Waikiki Akvaryumunda bir akvaryum çalışanının kafasını dev bir istiridyenin içine koyması ve kurtarılmadan önce bilincini yitirmesi sonucunda ölümcül bir olay yaşanmıştı.

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7 / 23 BAĞIRSAĞINA 10 CM'LİK SEKS OYUNCAĞI KAÇTI! İngiltere'nin Sussex bölgesinde yaşayan genç bir kız, partneriyle cinsel hayatını renklendirmek için seks oyuncağına başvurunca hayatının pişmanlığını yaşadı.

8 / 23 İngiliz Daily Mail ve Alman Bild gazetesi başta olmak üzere dünya medyasına haber olan 20 yaşındaki Emily Georgia başından geçenleri şöyle anlattı:

9 / 23 “Geçen Mart ayında ateşli bir gece geçirmek istiyorduk ve seks oyuncağı kullanmaya karar verdik. Daha önce hiç denememiştik. Sanıyorum çok heyecanlandı ve sonuna kadar ittirdi.”

10 / 23 ‘Anal tıkaç' olarak bilinen seks oyuncağı içeride kalınca panik yaptığını ifade eden Emily, “Ona hastaneye gitmek gerektiğini söyledim. O da tuvaletimi yaparken, kendiliğinden çıkacağını söyledi” dedi.

11 / 23 PARTNERİ BIRAKIP KAÇTI Genç kız, partnerinin akabinde çok üzgün olduğunu ve yarın sabah erkenden işinin olduğunu söyleyerek evden ayrıldığını da sözlerine ekledi.

12 / 23 Ev arkadaşının ise başta kendisine inanmadığını fakat üzüldüğünü görünce işin şaka olmadığını anladığını belirten Emily çareyi hastaneye gitmekte buldu.

13 / 23 Hastanede durumunu bir kâğıda yazarak anlatan İngiliz kız, danışmadaki görevli kadının kendisine “Bunlar düşündüğünden çok daha sık oluyor. Daha kötüsünü bile duydum” dediğini söyledi.

14 / 23 Emily bir saat süren operasyonun ardından sağlığına kavuştu. Ameliyat sonrası hemşireler ‘anal tıkaç'ı hatıra olarak saklasın diye genç kıza hediye etti.

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16 / 23 DİKKATSİZLİĞİNİN KURBANI OLDU Tennessee'de iki aydır birlikte olduğu kız arkadaşı ile yaşayan 22 yaşındaki Maison Vallance isimli genç annesinin isteği üzerine çektiği fotoğrafta arka plana dikkat etmeyince dikkatsizliğinin kurbanı oldu.

17 / 23 Annesi hediye ettiği tişörtü kaybeden Vallance, annesinin ısrarı üzerine odasını alt üst edip kayıp tişörtü bulmuş. Fakat annesi oğluna inanmayınca tişörtün fotoğrafını çekip kendisine atmasını istemiş.

18 / 23 Annesini kırmak istemeyen Vallance hemen fotoğraf çekerek yollamış. Vallance, 21 yaşındaki sevgilisi Meghan'ın fotoğrafta çok sevimli çıktığını düşünerek annesine yolladığı fotoğrafı Twitter hesabından da paylaşınca acı gerçekle yüzleşmiş.

19 / 23 'AZ ÖNCE ANNEME BU FOTOĞRAFI YOLLADIM' Kısa süre sonra arkadaşlarının fotoğrafın altına 'Çok yanlış yaptın dostum, çok!', 'Bunu sorar sormaz pişman olacağım ama ipler....?' gibi yorumlar yazmasının üzerine şaşkına dönen çift, yaşadıklarını Twitter'dan paylaşınca herkesi şaşkına çevirdi.

20 / 23 Bu duruma sessiz kalmayan sosyal medya kullanıcıları ise hız kesmeden yorum yapmaya devam ediyor.

21 / 23 'Herkes elini ipe yerleştirir. Bu, insanların birbirinin üstüne kaymasını ve uykunun bölünmesini engeller. 60'lardan kalma eski bir yöntemdir.' diyerek çifti kurtarmaya çalışsa da bazıları ise 'Büyük annem ben tatildeyken odamı temizlemişti ve dildolarımı bulmuştu.' sözleriyle bu duruma benzer yaşadığı anılarını paylaştı.

22 / 23 'ANNEM GÖRMEDİ' Bu arada merak edenler için de açıklayalım. Vallance'ın annesi fotoğraftan herhangi bir şey anlamadı, ipleri de fark etmedi. En azından Vallance bu şekilde düşünüyor.