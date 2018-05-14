Cinsiyet değiştirip kadın olmuştu, tekrar erkek olmak istiyor

Bunun sebebini ise kadın olmanın çok pahalı olduğunu söylerek açıkladı.

Cinsiyetini değiştirip kadın olmuştu, kadın olarak yaşamak pahalı diye tekrar erkek olmak istiyor

1 / 30 Hayatını bir kadın olarak sürdürmek için epilasyon ve hormon tedavilerine 10 bin dolar harcayan Veach fikrini değiştirdiğini, kadın olmanın çok pahalı olduğunu söyledi.

2 / 30 30 yaşındaki model, kullandığı hormon tedavileri, lazer epilasyon, göğüs büyütme operasyonu ve saç bakımına verdiği paranın çok fazla olduğunu kaydederek, tekrar erkek olmaya karar verdiğini söyledi.

3 / 30 Hormon tedavisini bırakan Veach, göğüslerini saklamak için göğüs kası yapmaya çalışıyor.

4 / 30 Hayatının üç yılını Aria olarak yaşadığını söyleyen Veach, doğuştan atanan cinsiyetine geri dönmeye karar verdi.

5 / 30 Veach, şimdi her zamankinden daha mutlu olduğunu söylüyor ancak nüyük göğüslerinden (jinekomasti) kurtulmak için çaba sarf ediyor.

6 / 30 Alexander Veach, “Şu an Alexander olarak yaşamakta kararlıyım, üç yıldır Aria'ydım. Aria ve Alex'in iki farklı hayatı var" dedi.

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