Çıplak kabilenin kızları erkeklerin ilgisini çekmek için...

Saçlarının duruş şekli kabile erkekleri için bir mesaj olan Himba kadınları bakın yaptırdıkları modelle ne anlatıyorlarmış...

Çıplak kabile Himba'nın kızları meğer...

1 / 25 Himba Kabilesi, Kuzey Namibya‘da, eski ismi Kaokoland olan Kunene yöresinde yaşayan etnik bir topluluk.

2 / 25 Himba kadınları, geleneksel saç stilleri ve kıyafetlerini gururla sergiliyorlar. Özellikle evli kadınlar, bakırdan veya demir telden yapılan ağır kolyeler ve bilezik takıyorlar.

3 / 25 KIRMIZI GÖRÜNMELERİNİN SEBEBİ... Kabile kadınları süslü saç modelleriyle ünlü. Tereyağ, ağaç kabuğu, yabani ot ve inek gübresini karıştırarak oluşturdukları macuna Oncula adını veren kadınlar, kuru ve sıcak iklim koşulları, sivrisinek ve böcek ısırmalarına karşı saçlarını bu şekilde koruyor.

4 / 25 KARIŞIMI VÜCUTLARINA DA SÜRÜYORLAR Kadınlar, tenlerinin kırmızıya dönmesine sebep olan bu karışımı, vücutlarına da sürüp, güneşten korunuyorlar.

5 / 25 ERKEKLERİN İLGİSİNİ ÇEKMEK İÇİN... Ergenlik döneminden geçmekte olan kızların saçları erkeklerin dikkatini çekmemek için yüzlerini kapatacak şekilde örülürken, evlenme çağına gelen kızlarda saçlar arkaya doğru örülür.

6 / 25 ERKEKLERİN İŞİ SIĞIRLARI OTLATMAK Genç erkekler hayvanların karnını doyurmakla ilgilenirken kadın ve çocuklar yaşlılarla birlikte günlük işlerle ilgileniyor.

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