Çıplak olmak için can atıyor

Emily Ratajkowski, verdiği röportajda; “Kendimi en rahat çıplak şekilde hissediyorum. Kimsenin ne söylediği umurumda değil” dedi.

Emily Ratajkowski, Instagram'ı salladı

1 / 56 Şimdilerde kendi mayo-bikini markasını kuran ve reklam kampanyalarında da bizzat kendisi yer alan Emily Ratajkowski, sosyal medyada paylaştığı cesur fotoğraflarıyla konuşuluyor.

2 / 56 Vanity Fair dergisinin İspanya edisyonuna kapak olan 26 yaşındaki model, samimi pozları hakkında konuştu, şunları söyledi:

3 / 56 “Kendi koşullarımla hayat yaşıyorum. Evde kendimi en rahat çıplak şekilde hissediyorum. Buna neden şaşırıyorlar anlamıyorum. Başkasının kutusuna sığınmak pek bana göre bir şey değil. Ben kendimin süper kahramanıyım, başkası da kendisinin. Kimsenin ne söylediği umurumda değil.”

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11 / 56 Emily Ratajkowski geçtiğimiz salı günü yatağında üstsüz uzanırken verdiği pozu Instagram'a koydu. Seksi güzel sol eliyle de göğüslerini saklamaya çalıştı.

12 / 56 Hayranları makyajsız halinin bile dünya üzerindeki çoğu kadından güzel olduğu konusunda yorumlarda bulundu.

13 / 56 Ratajkowski paylaştığı fotoğrafın altına 'Yataktan çıkmıyorum' yazdı. Beyaz yatak çarşaflarının dağınık gözüktüğü fotoğraf kırmızı yorganla düzgün bir kontrast oluşturuyordu.

14 / 56 YİNE OLAY YARATTI! Emily Ratajkowski gün geçmiyor ki yeni bir sosyal medya paylaşımıyla daha olay olmasın.

15 / 56 Seksi oyuncu/model Emily Ratajkowski dün yine rahat durmadı ve Instagram'ı birbirine katacak bir fotoğraf paylaştı.

16 / 56 Ünlü ressam Sandro Botticelli'nin Venüs'ün Doğumu adlı resmindeki kadın figürünü birebir canlandıran Emily Ratajkowski Instagram'da yorum ve beğeni rekoru kırdı.

17 / 56 Emily Ratajkowski fotoğrafın altına da eserin adını not düştü.

18 / 56 15. yüzyılda Sandro Botticelli tarafından yapılmış olan Venüs'ün Doğuşu şu anda Floransa'daki Uffizi Gallery'de sergileniyor.

19 / 56 Emily Ratajkowski Instagram fotoğraflarıyla ilgili "İsteyen istediği yorumu yapabilir, bu benim problemim değil." diyerek ekliyor:

20 / 56 "Sosyal medya kadınların 10 sene önce sahip olmadığı bir ayrıcalıktı ve bu seçenek günümüzde feminizm açısından büyük önem taşıyor."

21 / 56 25 yaşındaki Emily Ratajkowski, Robin Thicke'in Blurred Lines adlı videosundaki görüntüleriyle şöhret olmuştu.

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23 / 56 Emily Ratajkowski, Instagram'ı salladı Ünlü manken, resmi Instagram hesabından geçtiğimiz yıl çektiğini belirttiği üstsüz fotoğrafını paylaştı.

24 / 56 23 yaşındaki güzel manken, üstsüz fotoğrafının altına 'Williamsburg 2014' yazdı.

25 / 56 Ünlü mankenin bu fotoğrafı 24 saatten kısa sürede 130 binden fazla beğeni aldı.

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