Çıplak ve kör fare dünyanın umudu oldu

Hayvanlar hakkında şaşırtan gerçekler

1 / 43 Zürafalar nasıl uyur sorusunun cevabı...

2 / 43 Bir zürafayı uyurken görmeniz çok nadir bir durumdur.

3 / 43 Zürafaların uyudukları anlar çok nadir görüntülenir.

4 / 43 Hatta 1950 ‘li yıllara kadar araştırmacılar zürafaların hiç uyumadığını düşünüyorlardı.

5 / 43 Boyları ile ters orantılı olarak zürafalar 5 dakikalık periyotlar halinde gün içerisinde toplam 30 dakika uyurlar.

6 / 43

7 / 43

8 / 43 Doğu Afrika kökenli çıplak kör fare (Heterocephalus glabe) itici, tüysüz görüntüsünün yanında birçok ilginç özelliğe sahip. Memeliler içinde sadece bu tür, karıncalardaki gibi bir kolektif zekâya sahip. Ayrıca bu tür acıyı hiç hissetmiyor. Ancak belki de insanlık için en önemli özelliği 30 yıl yaşayan çıplak farenin kansere yakalanmaması.

9 / 43 İngiltere’deki Liverpool Üniversitesi bilim adamları solucan benzeri kuyruğa ve normal farelerden çok daha farklı dişlere sahip olan hayvanın gen haritasını çıkarmayı başardı.

10 / 43 HER YIL 8 MİLYON KİŞİ ÖLÜYOR Araştırmacı ekibin lideri Doktor Joao Pedro Magalhaes, “Farede bulunan p16 geni, kanserli hücrelerin çoğalmasını önlüyor.İnsanda da buna benzer, p27 adlı bir gen bulunuyor. Ancak birçok kanser türü, bu geni atlatabiliyor. Farelerdeki p16 geni ise kansere geçit vermiyor. Çıplak fare üzerinde yapacağımız araştırmalar sayesinde kanseri engelleyebiliriz” dedi.

11 / 43 İşte heterocephalus glabe isimli fare hakkındaki diğer bilgiler...

12 / 43 Acı hissetmiyor, kansere karşı dirençli ve uzun ömürlü. 'Dünyanın en çirkin hayvanından biri' olsa da farklı özellikleri nedeniyle bilim açısından önemli bir canlı.

13 / 43 Çıplak kör fareler 20 ile 300 hayvandan oluşan koloniler halinde yaşıyor. Bu sıra dışı memelilerin karınca ve arılarda olduğu gibi grup lideri olan bir kraliçesi var. Sadece az sayıda erkek onunla çiftleşebiliyor. Diğerlerinin hepsi çalışıyor, yavrularla ilgileniyor ve grubu koruyor.

14 / 43 Kraliçe 70-80 günde bir yavruluyor. Diğer hayvanlardan daha büyük olduğu için kolayca tanınıyor. Belirgin meme uçları olan çıplak kör farenin rahminde birçok yavruyu taşıyabilmesi için de kavisli bir omurgası var.

15 / 43 Gebeliği sırasında karnı uzunlamasına büyüyor. Böylece dar tünellerde haraket kabiliyetini koruyabiliyor.

16 / 43 Çıplak kör fareler sesten ve titreşimden hoşlanmıyor. Bu nedenle Osnabrück’teki bu hayvanat bahçesinde olduğu gibi ses geçirmeyen bir bölmede bakılıyorlar. Neredeyse tamamen kör oldukları için ışığa ihtiyaç duymuyorlar.

17 / 43 Çıplak kör fare sert çöl zemininde yuva kazmak için ömrü boyunca büyüyen kesici dişlerini bir ekskavatör gibi kullanıyor. Bu sırada ağız boşluğunu derisiyle kapatıp kir girmesini engelliyor. Üstelik iki dişini birbirinden bağımsız hareket ettirebiliyor.

18 / 43 Çıplak kör fareler kısmen kuş cıvıldamasını andıran 18 farklı sesle iletişim kurabiliyor.

19 / 43 Çıplak kör fare herhangi bir şey içmiyor. Sıvı ihtiyacını sadece yediklerinden karşılıyor. Kazarken bulduğu lifli bitki yumruları ve kökleriyle besleniyor ve bu sayede ek mineraller alıyorlar. Tüm bu özelliklerinin yanı sıra çıplak kör fare bir kemirgen için oldukça uzun sayılabilecek bir süre, yani 30 yıl yaşıyor. Ayrıca kansere karşı doğal bir dirençleri var ve ağrıya karşı da neredeyse tamamen duyarsız. Bu da bu küçük kemirgeni çok daha esrarengiz kılıyor.

20 / 43 Bazı bilgiler vardır, hayat kurtarır. Bazı bilgiler vardır ki gereksizdir. Bazıları ise sıkıcı bir sohbette kullanılırlarsa biraz olsun eğlence katarlar. İşte bu bilgilerden bazıları.

21 / 43 Kaplanların yalnızca tüyleri değil, derileri de çizgilidir...

22 / 43 Kaplanların çizgilerinin düzeni aynen derilerinde de bulunur, eğer bir kaplanı traş edecek olsaydınız, derisinde de aynı çizgi düzeni ile karşılaşırdınız.

23 / 43 Kaplan dili o kadar serttir ki yalarken derinizi delebilir

24 / 43 Pütürlü dilleri neredeyse zımpara gibidir, et yerken etin ayrışmasına yardımcı olur.

25 / 43 İşte su üstünde beklerken sadece kafasını gördüğünüz timsahın asıl duruşu...

26 / 43 Ve timsahların daha derine batabilmek için taş yuttuklarını biliyor musunuz ?

27 / 43 İçinde 87 yumurtasıyla yakalanıp etkisiz hale getirilmiş bir piton.ABD'nin Florida eyaletindeki Everglades Ulusal Parkı'nda 5 metre 18 santimetre uzunluğunda 74,4 kilogram ağırlığında dev bir Birmanya pitonu yakalandı.Florida Üniversitesi'nden yapılan açıklamada, Florida eyaletinde şimdiye kadar rastlanan en büyük yılan olan pitonun 87 yumurtasıyla birlikte bulunduğu belirtildi.

28 / 43 Kenny, dünyanın ilk down sendromlu kaplanı olarak tarihe geçti.

29 / 43 Down sendromu insan dışında hayvanlarda çok nadiren görülüyor

30 / 43 Kral penguenler 535 metre derinliğe dalabilirler.

31 / 43 Bir deve 15 dakikada 200 litre su içebilir.

32 / 43 Şempanzelerin cinsel ilişkisi 4–8 saniye sürmektedir. Kır farelerinde ise bu süre 40 saattir.

33 / 43 Fareler kusamaz. Bu nedenle fare zehiri çok iyi çalışır.

34 / 43 Zürafa kulaklarını diliyle temizler. Ayrıca ses telleri yoktur.

35 / 43 Koku alma ve işitme duyuları iyi gelişmiş olan köpek balıkları kan kokusunu 3 km uzaktan alabilir.

36 / 43 Deve kuşu hayvanlar alemindeki en hızlı koşan iki bacaklı hayvandır ve 1 saatte yaklaşık olarak 70 kilometrelik bir hıza ulaşabilmektedir.

37 / 43 Atlar ayakta uyurlar! Uyurken yere hiç düşmezler çünkü bacak kemiklerinin kilitlenebilme özelliği vardır.

38 / 43 İnsanları parmak izinden, köpekleri ise burun izinden tanımak mümkündür.

39 / 43 Pandaların yavruları doğduğunda kör ve dişsizdir. Çok çabuk gelişip büyüyen pandalar, doğduklarında annelerinden 800 kat küçüktür.

40 / 43 İngiltere'deki bütün kuğular, kraliyet ailesine aittir

41 / 43 Bir kilo bal yapabilmek için 40 bin arının 6 milyon çiçeği dolaşması gerekir.

42 / 43 Deniz aslanları vücutlarında bulunan kalın yağ katmanı sayesinde soğuktan korunur.