Çıplaklar kampında neye uğradıklarını şaşırdılar

Turistlerin şaşkın bakışları arasında kumsala çıkan mültecilerle sahil güvenlik ekipleri arasında kovalamaca yaşandı.

Kaçak mülteciler çıplaklar kampına çıkınca ortalık karıştı

1 / 5 İspanya’nın Tarifa bölgesinde bulunan Del Canuelo plajında önceki gün ilginç görüntüler yaşandı. Çıplaklar plajı olarak bilinen ve İngiliz turistlerin ağırlıkta bulunduğu bölgeye, Fas’tan hareket eden bir mülteci botu yanaştı.

2 / 5 İspanya’nın Tarifa bölgesinde bulunan Del Canuelo plajında önceki gün ilginç görüntüler yaşandı. Çıplaklar plajı olarak bilinen ve İngiliz turistlerin ağırlıkta bulunduğu bölgeye, Fas’tan hareket eden bir mülteci botu yanaştı.

3 / 5 Denize girip güneşlenen turistlerin şaşkın bakışları arasında kumsala hücum eden mülteciler, üstlerindeki can yeleklerini fırlatarak koşmaya başladı.

4 / 5 30 kadar mülteci İspanyol sahil güvenlik ekipleri tarafından takip edilirken, karaya çıktıktan sonra yakalanarak toplama merkezine götürüldü.