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Çıplaklar kampında neye uğradıklarını şaşırdılar

FOTO ANALİZ HABERLERİ  | 29.07.2018 10:04 | Son Güncelleme

Fas'tan İspanya'ya giden bir mülteci botu, dün turistlerle dolu bir plajda karaya yanaştı.

Turistlerin şaşkın bakışları arasında kumsala çıkan mültecilerle sahil güvenlik ekipleri arasında kovalamaca yaşandı.

Kaçak mülteciler çıplaklar kampına çıkınca ortalık karıştı

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İspanya’nın Tarifa bölgesinde bulunan Del Canuelo plajında önceki gün ilginç görüntüler yaşandı. Çıplaklar plajı olarak bilinen ve İngiliz turistlerin ağırlıkta bulunduğu bölgeye, Fas’tan hareket eden bir mülteci botu yanaştı.
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İspanya’nın Tarifa bölgesinde bulunan Del Canuelo plajında önceki gün ilginç görüntüler yaşandı. Çıplaklar plajı olarak bilinen ve İngiliz turistlerin ağırlıkta bulunduğu bölgeye, Fas’tan hareket eden bir mülteci botu yanaştı.
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Denize girip güneşlenen turistlerin şaşkın bakışları arasında kumsala hücum eden mülteciler, üstlerindeki can yeleklerini fırlatarak koşmaya başladı.
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30 kadar mülteci İspanyol sahil güvenlik ekipleri tarafından takip edilirken, karaya çıktıktan sonra yakalanarak toplama merkezine götürüldü.
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İngiliz basınında geniş yer bulan olay sonrası turistler güneşlenmeye devam etti. Tarifa’ya komşu Algeciras’ın belediye başkanı, geçtiğimiz hafta 1000 mültecinin kendi bölgelerinde karaya çıktığını ve sayının giderek arttığını söyledi.
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Anahtar Kelimeler:
mülteci İspanya plaj

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