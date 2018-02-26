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Çırılçıplak avm'de gezdi, kimse olanları fark etmedi

FOTO ANALİZ HABERLERİ  | 26.02.2018 10:36 | Son Güncelleme

İnternet aracılığı ile yeni tanıştığı kişi ile buluşmak için avm'ye çırılçıplak giden Joy, vücut ressamı Jen Seidel'ın yardımıyla ilginç bir deneye imza attı.

Vücut boyasıyla bedeni boyanan ve üzerinde kot-tişort varmış gibi görünen Joy, ilk kez buluştuğu kişinin vereceği tepkiyi kameraya almaya karar verdi.

Bu sosyal deney çok konuşulur

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Tinder aracılığıyla tanıştığı bir adamla ilk kez buluşmak için sözleşen güzel model, hazırlıklara saatler öncesinden başlıyor.
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Üzerine giydiği tanga ile kamera karşısına geçen Joy'un vücudu boyanmaya başlıyor.
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Kıyafetlerin çizgileri belirlendikten sonra özenle boyanan vücut son rötuşlarla daha da anlam kazanıyor.
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Jen Seidel'in işi bittiğinde Joy'un elbiseleri oldukça gerçekçi gözüküyor.
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Üzerine geçirdiği ceket ve montu uzun çizmeleriyle kombinleyen Joy, Tinder'dan tanıştığı kişi ile buluşmak için hızla sözleştiği avm'ye gidiyor.
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Joy'un yol boyunca üzerinde mont olduğundan çıplak olduğu fark edilmese de avm'de montunu çıkarmasıyla işler değişiyor.
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Güzel model çevresindekilerin çıplak olduğunu fark etmesiyle bakışları üzerine toplamaya başlıyor.
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Fakat buluştuğu kişi Joy gerçeği söyleyene kadar işin aslını anlayamıyor.
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İtiraf sonrası gördüğü manzaraya oldukça şaşıran genç adam, Joy'a eşlik etmeye devam ediyor.
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Ta ki Joy yağmurun altında ıslanmaya başlayana kadar...
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Joy'un üzerindeki boyalar akınca bakın nasıl bir görüntü ortaya çıkıyor.
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Uzun süren hazırlık sonrası çırılçıplak bedeniyle soğuğa meydan okuyan Lili, gösterilen tepkiler karşısında oldukça eğlendi.
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Özellikle erkeklerin tepkileri karşısında gülmekten kendini alamayan güzel model bakın sokakta neler yaşadı...
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Amerika'da bir spor salonuna üstlerinde spor kıyafetleri varmış gibi boyanan iki kadın, spor salonuna giderek çalışmaya başladılar.
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Meraklı bakışlara aldırmadan spor yapmaya devam eden 2 kadın, sonradan gerçeği söyleyip insanların onları farkedip etmediklerini sordular.
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Spor salonu çalışanı ilk bakışta herhangi bir farklılık görmediğini, dikkatli bakınca bir terslik olduğunu anladığını dile getirdi.
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Model Maria Luciotti, vücut boyama sanatçısı Jen Seidel tarafından uygulanan yöntemle üzerinde pantolon ve kazak varmış gibi boyandı.
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Aslında iç çamaşırlarıyla dolaşan model, insanların meraklı bakışları arasında böyle dolaştı.
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ABD'nin Maryland eyaletinde Maria Luciotti isimli model ilginç bir deneye imza attı.

ABD'nin Maryland eyaletinde Maria Luciotti isimli model ilginç bir deneye imza attı.
ABD'de toplum içinde 'çıplak gezme' deneylerine bir yenisi daha eklendi. Vücutları tamamen boyanan modellere verilen tepkiler kameralara yansıdı...
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AVM'de çıplak gezdi! Bakın kaç kişi fark etti...

AVM'de çıplak gezdi! Bakın kaç kişi fark etti...
Bored Panda isimli site için gerçekleştirilen çekimlerde Maria Luciotti tamamen çıplaktı.
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Ünlü boya sanatçısı Jen Seidel, model Luciotti'ye boyama hileleleri yardımıyla 'pantolon' ve 'body' tasarladı.
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Bu işlem yaklaşık 3 saat sürdü.
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3 saatin sonunda ünlü model ve arkadaşı Maryland eyaletindeki bir AVM'nin yolunu tuttu.
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Çoğu kişi AVM'de turlayan kızların çıplak olduğunu fark etmedi

Çoğu kişi AVM'de turlayan kızların çıplak olduğunu fark etmedi
Ancak bazıları olayı hemen anladı.
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Ortaya renkli görüntüler çıktı.
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KENDİLERİNİ DOĞALLIĞA ADADILAR

KENDİLERİNİ DOĞALLIĞA ADADILAR
Kulağa delilik gibi gelse de Lins ve Nick bunu hayata geçiren bir çift. Belçikalı çift, iş hayatından bunalıp kendilerini doğaya ve 'doğallığa' adayalı 9 ay oldu.
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9 AYDIR BU ŞEKİLDE DOLAŞIYORLAR

9 AYDIR BU ŞEKİLDE DOLAŞIYORLAR
Dünyanın her yerini çırılçıplak bir şekilde gezen çift, sadece sırt çantasına ihtiyaçları olduğunu söylüyor.
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Nick, '' bu maceraya başlayalı yaklaşık 9 ay oldu. Aslında temel neden insanlara çıplaklığın sapıklık olmadığını göstermekti. Belçika'da çıplaklık hala bir tabu. Biz çoğunlukla çıplaklığın kabul edildiği Balkan ülkelerinde dolaşıyoruz'' diye konuşuyor.
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nakedwanderings kullanıcı adıyla instagram'da yer alan çiftin 14 binden fazla takipçisi var.
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Kutsal yerde soyununca, halkın tepkisini çekti

Kutsal yerde soyununca, halkın tepkisini çekti
25 yaşındaki Playboy modeli Jaylene Cook'un, Yeni Zelanda halkının kutsal olarak kabul ettiği Mt Taranaki dağında çıplak poz vermesi tartışmaları da beraberinde getirdi. Bir şapka, eldiven ve ayakkabı giyen Cook, bölgede yaşayan kişiler tarafından 'saygısız' olarak nitelendirildi.
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Maori halkı Playboy modelinin saygısız davrandığını düşünüyor

Maori halkı Playboy modelinin saygısız davrandığını düşünüyor
Playboy modeli Jaylene Cook ve fotoğrafçı olan erkek arkadaşı Josh Shaw, Taranaki'ye 7 saat süren tırmanışları sonrasında ulaştı.
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Cook'un fotoğrafı 9 binin üzerinde beğeni aldı

Cook'un fotoğrafı 9 binin üzerinde beğeni aldı
Zirveye ulaştıklarında soyunmaya başlayan Cook, Maori halkı tarafından eleştiri yağmuruna tutulunca açıklama yaptı.
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Playboy modeli ise kendini savundu

Playboy modeli ise kendini savundu
Cook, çıplak olmanın doğal bir şey olduğunu savunarak, saygısız bir davranışta bulunmadığını söyleyerek konuşmasını şöyle sürdürdü: ''dağın geçmişi hakkında kendimizi bilgilendirdik. Çıplak olmanın rahatsız edici bir şey olduğunu düşünmüyorum. Bana göre çıplaklık doğallığı ve saflığı temsil ediyor. Saygısızca davranmadık, dağ çevresindeki çöpleri toplayarak ne kadar saygılı olduğumuzu gösterdik'' dedi.
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Cook, çıplaklığın doğal olduğunu savunuyor

Cook, çıplaklığın doğal olduğunu savunuyor
Yeni Zelanda fotoğraflarını instagram hesabından paylaşan Cook'un çıplak fotoğrafı 9 binin üzerinde beğeni aldı.
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Kutsal yerde soyununca, halkın tepkisini çekti

Kutsal yerde soyununca, halkın tepkisini çekti
Cook son olarak, 'bu tırmanış beni sonsuza dek değiştirdi. Kendimi ne kadar zorlayabileceğimi kanıtladım ve başarılarımdan gerçekten gurur duyuyorum'dedi.
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Egmont Dağı olarak da bilinen Taranaki Dağı, aktif bir volkanı bünyesinde barındırmasına rağmen, dingin tabakalı bir yanardağdır. Taranaki bölgesindeki Egmont Ulusal Parkı’nda bulunan Taranaki Dağı, 2518 metre yüksekliğine sahiptir. Ayrıca dünyanın en simetrik volkanik konilerinden bir tanesi olarak da bilinen bu eşsiz doğa harikası, Son Samuray filminin çekimlerinin de gerçekleştirdiği bölgedir. Maorice Parlayan Dağ anlamına gelen Taranaki adının verildiği bu güzellik, yaklaşık 135 bin yıl önce aktif hale geldi. 1800’lü yıllara kadar aktivitelerini sürdüren Taranaki Dağı, şimdilerde Yeni Zelanda tabiatını süsleyen sakin bir yanardağ olarak ziyaretçilerini büyülüyor.
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Dünyayı çıplak dolaştı, sosyal medyayı salladı

Dünyayı çıplak dolaştı, sosyal medyayı salladı
Polonyalı Magdalena Wosinska ödevi için yaratıcı bir şey yapmayı düşünüyordu ve buldu: Soyunmak. İşte internet alemini sallayan pozlar...
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Milyonlarca insan gidip gezdiği yerlerde çektiği selfie pozlarını sosyal medya sayfalarında paylaşıyor.
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Tıpkı Polonyalı Magdalena Wosinska gibi.. Ama onun durumu biraz farklı.
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Çünkü o, gittiğ iyerlerde çektirdiği çıplak pozlarını takipçileriyle paylaşıyor...
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Ve bu yolla da sosyal medyada hatırı sayılır bir şöhret elde etti.
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Bir fotoğrafçı olan Magdalena Wosinska, gittiği yerlerde; bazen bir plajda...
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Bazen bir dağın doruklarında....
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Hatta bazen bir uçağın yanında tamamen soyunup poz veriyor.
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Genç kadın, bu sayede Instagram'da da yüzbinlerce takipçi kazandı.
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Magdalena Wosinska, fotoğraflarının herhangi bir zamana ait olmadığını söylüyor.
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Genç kadın, bu projeyi "çıplaklığın basitliğinden" yola çıkarak gerçekleştirmeye karar verdiğini anlatıyor.
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Wosinski, Foam dergisine verdiği röportajda "Çıplaklık "zamansız" bir durum.
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Siz çıplakken kimse sizin hangi toplumsal sınıfı, hangi statüye sahip olduğunuzu söyleyemez" diye konuştu.
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Projenin ortaya çıkışı ise biraz da "zorunluluktan".
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Fotoğrafçılık konusunda ev ödevi hazırlamak zorunda olan Magdalena, poz vermek için göz alıcı elbiseleri olmadığını fark etmiş.
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O da bu soruna böyle bir çözüm bulmuş.
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Çok zengin olmadığını anlatan genç kadın "Ben de çareyi elbiseleri tamamen çıkarmakta buldum" diye anlatıyor.
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Magdalena Wosinski "Çıplak pozlarım öyle sanıldığı gibi insanları cinsel anlamda etkileme amacını taşımıyor.
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Tam tersine insanın içindeki gücü ortaya serme amacını taşıyor" diye konuşuyor.
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Magdalena Wosinska, 1991 yılında ailesiyle birlikte Polonya'dan ABD'e taşındı.
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2004 yılında 24 yaşındayken de Los Angeles'ta yerleşti.
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İşte Magdalena Wosinska'nın çok konuşulan o pozlarından seçmeler.
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İşte Magdalena Wosinska'nın çok konuşulan o pozlarından seçmeler.
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İşte Magdalena Wosinska'nın çok konuşulan o pozlarından seçmeler.
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İşte Magdalena Wosinska'nın çok konuşulan o pozlarından seçmeler.
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İşte Magdalena Wosinska'nın çok konuşulan o pozlarından seçmeler.
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İşte Magdalena Wosinska'nın çok konuşulan o pozlarından seçmeler.
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İşte Magdalena Wosinska'nın çok konuşulan o pozlarından seçmeler.
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İşte Magdalena Wosinska'nın çok konuşulan o pozlarından seçmeler.
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İşte Magdalena Wosinska'nın çok konuşulan o pozlarından seçmeler.
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İşte Magdalena Wosinska'nın çok konuşulan o pozlarından seçmeler.
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İşte Magdalena Wosinska'nın çok konuşulan o pozlarından seçmeler.
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İşte Magdalena Wosinska'nın çok konuşulan o pozlarından seçmeler.
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İşte Magdalena Wosinska'nın çok konuşulan o pozlarından seçmeler.
107 / 144

İşte Magdalena Wosinska'nın çok konuşulan o pozlarından seçmeler.
108 / 144

İşte Magdalena Wosinska'nın çok konuşulan o pozlarından seçmeler.
109 / 144

İşte Magdalena Wosinska'nın çok konuşulan o pozlarından seçmeler.
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İşte Magdalena Wosinska'nın çok konuşulan o pozlarından seçmeler.
111 / 144

İşte Magdalena Wosinska'nın çok konuşulan o pozlarından seçmeler.
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İşte Magdalena Wosinska'nın çok konuşulan o pozlarından seçmeler.
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Çırılçıplak dünyayı gezdi

Çırılçıplak dünyayı gezdi
Polonyalı Magdalena Wosinska ödevi için yaratıcı bir şey yapmayı düşünüyordu ve buldu: Soyunmak. İşte internet alemini sallayan pozlar...
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Polonyalı Magdalena Wosinska ödevi için yaratıcı bir şey yapmayı düşünüyordu ve buldu: Soyunmak. İşte internet alemini sallayan pozlar...
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Polonyalı Magdalena Wosinska ödevi için yaratıcı bir şey yapmayı düşünüyordu ve buldu: Soyunmak. İşte internet alemini sallayan pozlar...
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Polonyalı Magdalena Wosinska ödevi için yaratıcı bir şey yapmayı düşünüyordu ve buldu: Soyunmak. İşte internet alemini sallayan pozlar...
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Polonyalı Magdalena Wosinska ödevi için yaratıcı bir şey yapmayı düşünüyordu ve buldu: Soyunmak. İşte internet alemini sallayan pozlar...
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Polonyalı Magdalena Wosinska ödevi için yaratıcı bir şey yapmayı düşünüyordu ve buldu: Soyunmak. İşte internet alemini sallayan pozlar...
119 / 144

Polonyalı Magdalena Wosinska ödevi için yaratıcı bir şey yapmayı düşünüyordu ve buldu: Soyunmak. İşte internet alemini sallayan pozlar...
120 / 144

Polonyalı Magdalena Wosinska ödevi için yaratıcı bir şey yapmayı düşünüyordu ve buldu: Soyunmak. İşte internet alemini sallayan pozlar...
121 / 144

Polonyalı Magdalena Wosinska ödevi için yaratıcı bir şey yapmayı düşünüyordu ve buldu: Soyunmak. İşte internet alemini sallayan pozlar...
122 / 144

Polonyalı Magdalena Wosinska ödevi için yaratıcı bir şey yapmayı düşünüyordu ve buldu: Soyunmak. İşte internet alemini sallayan pozlar...
123 / 144

Polonyalı Magdalena Wosinska ödevi için yaratıcı bir şey yapmayı düşünüyordu ve buldu: Soyunmak. İşte internet alemini sallayan pozlar...
124 / 144

Polonyalı Magdalena Wosinska ödevi için yaratıcı bir şey yapmayı düşünüyordu ve buldu: Soyunmak. İşte internet alemini sallayan pozlar...
125 / 144

Polonyalı Magdalena Wosinska ödevi için yaratıcı bir şey yapmayı düşünüyordu ve buldu: Soyunmak. İşte internet alemini sallayan pozlar...
126 / 144

Polonyalı Magdalena Wosinska ödevi için yaratıcı bir şey yapmayı düşünüyordu ve buldu: Soyunmak. İşte internet alemini sallayan pozlar...
127 / 144

Polonyalı Magdalena Wosinska ödevi için yaratıcı bir şey yapmayı düşünüyordu ve buldu: Soyunmak. İşte internet alemini sallayan pozlar...
128 / 144

Polonyalı Magdalena Wosinska ödevi için yaratıcı bir şey yapmayı düşünüyordu ve buldu: Soyunmak. İşte internet alemini sallayan pozlar...
129 / 144

Polonyalı Magdalena Wosinska ödevi için yaratıcı bir şey yapmayı düşünüyordu ve buldu: Soyunmak. İşte internet alemini sallayan pozlar...
130 / 144

Polonyalı Magdalena Wosinska ödevi için yaratıcı bir şey yapmayı düşünüyordu ve buldu: Soyunmak. İşte internet alemini sallayan pozlar...
131 / 144

Polonyalı Magdalena Wosinska ödevi için yaratıcı bir şey yapmayı düşünüyordu ve buldu: Soyunmak. İşte internet alemini sallayan pozlar...
132 / 144

Polonyalı Magdalena Wosinska ödevi için yaratıcı bir şey yapmayı düşünüyordu ve buldu: Soyunmak. İşte internet alemini sallayan pozlar...
133 / 144

Polonyalı Magdalena Wosinska ödevi için yaratıcı bir şey yapmayı düşünüyordu ve buldu: Soyunmak. İşte internet alemini sallayan pozlar...
134 / 144

Polonyalı Magdalena Wosinska ödevi için yaratıcı bir şey yapmayı düşünüyordu ve buldu: Soyunmak. İşte internet alemini sallayan pozlar...
135 / 144

Polonyalı Magdalena Wosinska ödevi için yaratıcı bir şey yapmayı düşünüyordu ve buldu: Soyunmak. İşte internet alemini sallayan pozlar...
136 / 144

Polonyalı Magdalena Wosinska ödevi için yaratıcı bir şey yapmayı düşünüyordu ve buldu: Soyunmak. İşte internet alemini sallayan pozlar...
137 / 144

Polonyalı Magdalena Wosinska ödevi için yaratıcı bir şey yapmayı düşünüyordu ve buldu: Soyunmak. İşte internet alemini sallayan pozlar...
138 / 144

Polonyalı Magdalena Wosinska ödevi için yaratıcı bir şey yapmayı düşünüyordu ve buldu: Soyunmak. İşte internet alemini sallayan pozlar...
139 / 144

Polonyalı Magdalena Wosinska ödevi için yaratıcı bir şey yapmayı düşünüyordu ve buldu: Soyunmak. İşte internet alemini sallayan pozlar...
140 / 144

Polonyalı Magdalena Wosinska ödevi için yaratıcı bir şey yapmayı düşünüyordu ve buldu: Soyunmak. İşte internet alemini sallayan pozlar...
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Polonyalı Magdalena Wosinska ödevi için yaratıcı bir şey yapmayı düşünüyordu ve buldu: Soyunmak. İşte internet alemini sallayan pozlar...
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Polonyalı Magdalena Wosinska ödevi için yaratıcı bir şey yapmayı düşünüyordu ve buldu: Soyunmak. İşte internet alemini sallayan pozlar...
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Polonyalı Magdalena Wosinska ödevi için yaratıcı bir şey yapmayı düşünüyordu ve buldu: Soyunmak. İşte internet alemini sallayan pozlar...
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Polonyalı Magdalena Wosinska ödevi için yaratıcı bir şey yapmayı düşünüyordu ve buldu: Soyunmak. İşte internet alemini sallayan pozlar...
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Anahtar Kelimeler:
çıplak AVM sosyal deney

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Okuyucu Yorumları 3 yorum
Türkiyedeki AVM lere sizleri dört gözle bekliyoruz Ama sıkıntı var Bizim Türkler kokunuzdan anlar sizin cıplak oldugunuz
günah beyler ya ayıp...Edepsizler
ahlak denen bişey kalmamış
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