Çırılçıplak avm'de gezdi, kimse olanları fark etmedi

Vücut boyasıyla bedeni boyanan ve üzerinde kot-tişort varmış gibi görünen Joy, ilk kez buluştuğu kişinin vereceği tepkiyi kameraya almaya karar verdi.

Bu sosyal deney çok konuşulur

1 / 144 Tinder aracılığıyla tanıştığı bir adamla ilk kez buluşmak için sözleşen güzel model, hazırlıklara saatler öncesinden başlıyor.

2 / 144 Üzerine giydiği tanga ile kamera karşısına geçen Joy'un vücudu boyanmaya başlıyor.

3 / 144 Kıyafetlerin çizgileri belirlendikten sonra özenle boyanan vücut son rötuşlarla daha da anlam kazanıyor.

4 / 144 Jen Seidel'in işi bittiğinde Joy'un elbiseleri oldukça gerçekçi gözüküyor.

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6 / 144 Üzerine geçirdiği ceket ve montu uzun çizmeleriyle kombinleyen Joy, Tinder'dan tanıştığı kişi ile buluşmak için hızla sözleştiği avm'ye gidiyor.

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9 / 144 Joy'un yol boyunca üzerinde mont olduğundan çıplak olduğu fark edilmese de avm'de montunu çıkarmasıyla işler değişiyor.

10 / 144 Güzel model çevresindekilerin çıplak olduğunu fark etmesiyle bakışları üzerine toplamaya başlıyor.

11 / 144 Fakat buluştuğu kişi Joy gerçeği söyleyene kadar işin aslını anlayamıyor.

12 / 144 İtiraf sonrası gördüğü manzaraya oldukça şaşıran genç adam, Joy'a eşlik etmeye devam ediyor.

13 / 144 Ta ki Joy yağmurun altında ıslanmaya başlayana kadar...

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16 / 144 Joy'un üzerindeki boyalar akınca bakın nasıl bir görüntü ortaya çıkıyor.

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18 / 144 Uzun süren hazırlık sonrası çırılçıplak bedeniyle soğuğa meydan okuyan Lili, gösterilen tepkiler karşısında oldukça eğlendi.

19 / 144 Özellikle erkeklerin tepkileri karşısında gülmekten kendini alamayan güzel model bakın sokakta neler yaşadı...

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38 / 144 Amerika'da bir spor salonuna üstlerinde spor kıyafetleri varmış gibi boyanan iki kadın, spor salonuna giderek çalışmaya başladılar.

39 / 144 Meraklı bakışlara aldırmadan spor yapmaya devam eden 2 kadın, sonradan gerçeği söyleyip insanların onları farkedip etmediklerini sordular.

40 / 144 Spor salonu çalışanı ilk bakışta herhangi bir farklılık görmediğini, dikkatli bakınca bir terslik olduğunu anladığını dile getirdi.

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43 / 144 Model Maria Luciotti, vücut boyama sanatçısı Jen Seidel tarafından uygulanan yöntemle üzerinde pantolon ve kazak varmış gibi boyandı.

44 / 144 Aslında iç çamaşırlarıyla dolaşan model, insanların meraklı bakışları arasında böyle dolaştı.

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47 / 144 ABD'nin Maryland eyaletinde Maria Luciotti isimli model ilginç bir deneye imza attı. ABD'de toplum içinde 'çıplak gezme' deneylerine bir yenisi daha eklendi. Vücutları tamamen boyanan modellere verilen tepkiler kameralara yansıdı...

48 / 144 AVM'de çıplak gezdi! Bakın kaç kişi fark etti... Bored Panda isimli site için gerçekleştirilen çekimlerde Maria Luciotti tamamen çıplaktı.

49 / 144 Ünlü boya sanatçısı Jen Seidel, model Luciotti'ye boyama hileleleri yardımıyla 'pantolon' ve 'body' tasarladı.

50 / 144 Bu işlem yaklaşık 3 saat sürdü.

51 / 144 3 saatin sonunda ünlü model ve arkadaşı Maryland eyaletindeki bir AVM'nin yolunu tuttu.

52 / 144 Çoğu kişi AVM'de turlayan kızların çıplak olduğunu fark etmedi Ancak bazıları olayı hemen anladı.

53 / 144 Ortaya renkli görüntüler çıktı.

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59 / 144 KENDİLERİNİ DOĞALLIĞA ADADILAR Kulağa delilik gibi gelse de Lins ve Nick bunu hayata geçiren bir çift. Belçikalı çift, iş hayatından bunalıp kendilerini doğaya ve 'doğallığa' adayalı 9 ay oldu.

60 / 144 9 AYDIR BU ŞEKİLDE DOLAŞIYORLAR Dünyanın her yerini çırılçıplak bir şekilde gezen çift, sadece sırt çantasına ihtiyaçları olduğunu söylüyor.

61 / 144 Nick, '' bu maceraya başlayalı yaklaşık 9 ay oldu. Aslında temel neden insanlara çıplaklığın sapıklık olmadığını göstermekti. Belçika'da çıplaklık hala bir tabu. Biz çoğunlukla çıplaklığın kabul edildiği Balkan ülkelerinde dolaşıyoruz'' diye konuşuyor.

62 / 144 nakedwanderings kullanıcı adıyla instagram'da yer alan çiftin 14 binden fazla takipçisi var.

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66 / 144 Kutsal yerde soyununca, halkın tepkisini çekti 25 yaşındaki Playboy modeli Jaylene Cook'un, Yeni Zelanda halkının kutsal olarak kabul ettiği Mt Taranaki dağında çıplak poz vermesi tartışmaları da beraberinde getirdi. Bir şapka, eldiven ve ayakkabı giyen Cook, bölgede yaşayan kişiler tarafından 'saygısız' olarak nitelendirildi.

67 / 144 Maori halkı Playboy modelinin saygısız davrandığını düşünüyor Playboy modeli Jaylene Cook ve fotoğrafçı olan erkek arkadaşı Josh Shaw, Taranaki'ye 7 saat süren tırmanışları sonrasında ulaştı.

68 / 144 Cook'un fotoğrafı 9 binin üzerinde beğeni aldı Zirveye ulaştıklarında soyunmaya başlayan Cook, Maori halkı tarafından eleştiri yağmuruna tutulunca açıklama yaptı.

69 / 144 Playboy modeli ise kendini savundu Cook, çıplak olmanın doğal bir şey olduğunu savunarak, saygısız bir davranışta bulunmadığını söyleyerek konuşmasını şöyle sürdürdü: ''dağın geçmişi hakkında kendimizi bilgilendirdik. Çıplak olmanın rahatsız edici bir şey olduğunu düşünmüyorum. Bana göre çıplaklık doğallığı ve saflığı temsil ediyor. Saygısızca davranmadık, dağ çevresindeki çöpleri toplayarak ne kadar saygılı olduğumuzu gösterdik'' dedi.

70 / 144 Cook, çıplaklığın doğal olduğunu savunuyor Yeni Zelanda fotoğraflarını instagram hesabından paylaşan Cook'un çıplak fotoğrafı 9 binin üzerinde beğeni aldı.

71 / 144 Kutsal yerde soyununca, halkın tepkisini çekti Cook son olarak, 'bu tırmanış beni sonsuza dek değiştirdi. Kendimi ne kadar zorlayabileceğimi kanıtladım ve başarılarımdan gerçekten gurur duyuyorum'dedi.

72 / 144 Egmont Dağı olarak da bilinen Taranaki Dağı, aktif bir volkanı bünyesinde barındırmasına rağmen, dingin tabakalı bir yanardağdır. Taranaki bölgesindeki Egmont Ulusal Parkı’nda bulunan Taranaki Dağı, 2518 metre yüksekliğine sahiptir. Ayrıca dünyanın en simetrik volkanik konilerinden bir tanesi olarak da bilinen bu eşsiz doğa harikası, Son Samuray filminin çekimlerinin de gerçekleştirdiği bölgedir. Maorice Parlayan Dağ anlamına gelen Taranaki adının verildiği bu güzellik, yaklaşık 135 bin yıl önce aktif hale geldi. 1800’lü yıllara kadar aktivitelerini sürdüren Taranaki Dağı, şimdilerde Yeni Zelanda tabiatını süsleyen sakin bir yanardağ olarak ziyaretçilerini büyülüyor.

73 / 144 Dünyayı çıplak dolaştı, sosyal medyayı salladı Polonyalı Magdalena Wosinska ödevi için yaratıcı bir şey yapmayı düşünüyordu ve buldu: Soyunmak. İşte internet alemini sallayan pozlar...

74 / 144 Milyonlarca insan gidip gezdiği yerlerde çektiği selfie pozlarını sosyal medya sayfalarında paylaşıyor.

75 / 144 Tıpkı Polonyalı Magdalena Wosinska gibi.. Ama onun durumu biraz farklı.

76 / 144 Çünkü o, gittiğ iyerlerde çektirdiği çıplak pozlarını takipçileriyle paylaşıyor...

77 / 144 Ve bu yolla da sosyal medyada hatırı sayılır bir şöhret elde etti.

78 / 144 Bir fotoğrafçı olan Magdalena Wosinska, gittiği yerlerde; bazen bir plajda...

79 / 144 Bazen bir dağın doruklarında....

80 / 144 Hatta bazen bir uçağın yanında tamamen soyunup poz veriyor.

81 / 144 Genç kadın, bu sayede Instagram'da da yüzbinlerce takipçi kazandı.

82 / 144 Magdalena Wosinska, fotoğraflarının herhangi bir zamana ait olmadığını söylüyor.

83 / 144 Genç kadın, bu projeyi "çıplaklığın basitliğinden" yola çıkarak gerçekleştirmeye karar verdiğini anlatıyor.

84 / 144 Wosinski, Foam dergisine verdiği röportajda "Çıplaklık "zamansız" bir durum.

85 / 144 Siz çıplakken kimse sizin hangi toplumsal sınıfı, hangi statüye sahip olduğunuzu söyleyemez" diye konuştu.

86 / 144 Projenin ortaya çıkışı ise biraz da "zorunluluktan".

87 / 144 Fotoğrafçılık konusunda ev ödevi hazırlamak zorunda olan Magdalena, poz vermek için göz alıcı elbiseleri olmadığını fark etmiş.

88 / 144 O da bu soruna böyle bir çözüm bulmuş.

89 / 144 Çok zengin olmadığını anlatan genç kadın "Ben de çareyi elbiseleri tamamen çıkarmakta buldum" diye anlatıyor.

90 / 144 Magdalena Wosinski "Çıplak pozlarım öyle sanıldığı gibi insanları cinsel anlamda etkileme amacını taşımıyor.

91 / 144 Tam tersine insanın içindeki gücü ortaya serme amacını taşıyor" diye konuşuyor.

92 / 144 Magdalena Wosinska, 1991 yılında ailesiyle birlikte Polonya'dan ABD'e taşındı.

93 / 144 2004 yılında 24 yaşındayken de Los Angeles'ta yerleşti.

94 / 144 İşte Magdalena Wosinska'nın çok konuşulan o pozlarından seçmeler.

95 / 144 İşte Magdalena Wosinska'nın çok konuşulan o pozlarından seçmeler.

96 / 144 İşte Magdalena Wosinska'nın çok konuşulan o pozlarından seçmeler.

97 / 144 İşte Magdalena Wosinska'nın çok konuşulan o pozlarından seçmeler.

98 / 144 İşte Magdalena Wosinska'nın çok konuşulan o pozlarından seçmeler.

99 / 144 İşte Magdalena Wosinska'nın çok konuşulan o pozlarından seçmeler.

100 / 144 İşte Magdalena Wosinska'nın çok konuşulan o pozlarından seçmeler.

101 / 144 İşte Magdalena Wosinska'nın çok konuşulan o pozlarından seçmeler.

102 / 144 İşte Magdalena Wosinska'nın çok konuşulan o pozlarından seçmeler.

103 / 144 İşte Magdalena Wosinska'nın çok konuşulan o pozlarından seçmeler.

104 / 144 İşte Magdalena Wosinska'nın çok konuşulan o pozlarından seçmeler.

105 / 144 İşte Magdalena Wosinska'nın çok konuşulan o pozlarından seçmeler.

106 / 144 İşte Magdalena Wosinska'nın çok konuşulan o pozlarından seçmeler.

107 / 144 İşte Magdalena Wosinska'nın çok konuşulan o pozlarından seçmeler.

108 / 144 İşte Magdalena Wosinska'nın çok konuşulan o pozlarından seçmeler.

109 / 144 İşte Magdalena Wosinska'nın çok konuşulan o pozlarından seçmeler.

110 / 144 İşte Magdalena Wosinska'nın çok konuşulan o pozlarından seçmeler.

111 / 144 İşte Magdalena Wosinska'nın çok konuşulan o pozlarından seçmeler.

112 / 144 İşte Magdalena Wosinska'nın çok konuşulan o pozlarından seçmeler.

113 / 144 Çırılçıplak dünyayı gezdi Polonyalı Magdalena Wosinska ödevi için yaratıcı bir şey yapmayı düşünüyordu ve buldu: Soyunmak. İşte internet alemini sallayan pozlar...

114 / 144 Polonyalı Magdalena Wosinska ödevi için yaratıcı bir şey yapmayı düşünüyordu ve buldu: Soyunmak. İşte internet alemini sallayan pozlar...

115 / 144 Polonyalı Magdalena Wosinska ödevi için yaratıcı bir şey yapmayı düşünüyordu ve buldu: Soyunmak. İşte internet alemini sallayan pozlar...

116 / 144 Polonyalı Magdalena Wosinska ödevi için yaratıcı bir şey yapmayı düşünüyordu ve buldu: Soyunmak. İşte internet alemini sallayan pozlar...

117 / 144 Polonyalı Magdalena Wosinska ödevi için yaratıcı bir şey yapmayı düşünüyordu ve buldu: Soyunmak. İşte internet alemini sallayan pozlar...

118 / 144 Polonyalı Magdalena Wosinska ödevi için yaratıcı bir şey yapmayı düşünüyordu ve buldu: Soyunmak. İşte internet alemini sallayan pozlar...

119 / 144 Polonyalı Magdalena Wosinska ödevi için yaratıcı bir şey yapmayı düşünüyordu ve buldu: Soyunmak. İşte internet alemini sallayan pozlar...

120 / 144 Polonyalı Magdalena Wosinska ödevi için yaratıcı bir şey yapmayı düşünüyordu ve buldu: Soyunmak. İşte internet alemini sallayan pozlar...

121 / 144 Polonyalı Magdalena Wosinska ödevi için yaratıcı bir şey yapmayı düşünüyordu ve buldu: Soyunmak. İşte internet alemini sallayan pozlar...

122 / 144 Polonyalı Magdalena Wosinska ödevi için yaratıcı bir şey yapmayı düşünüyordu ve buldu: Soyunmak. İşte internet alemini sallayan pozlar...

123 / 144 Polonyalı Magdalena Wosinska ödevi için yaratıcı bir şey yapmayı düşünüyordu ve buldu: Soyunmak. İşte internet alemini sallayan pozlar...

124 / 144 Polonyalı Magdalena Wosinska ödevi için yaratıcı bir şey yapmayı düşünüyordu ve buldu: Soyunmak. İşte internet alemini sallayan pozlar...

125 / 144 Polonyalı Magdalena Wosinska ödevi için yaratıcı bir şey yapmayı düşünüyordu ve buldu: Soyunmak. İşte internet alemini sallayan pozlar...

126 / 144 Polonyalı Magdalena Wosinska ödevi için yaratıcı bir şey yapmayı düşünüyordu ve buldu: Soyunmak. İşte internet alemini sallayan pozlar...

127 / 144 Polonyalı Magdalena Wosinska ödevi için yaratıcı bir şey yapmayı düşünüyordu ve buldu: Soyunmak. İşte internet alemini sallayan pozlar...

128 / 144 Polonyalı Magdalena Wosinska ödevi için yaratıcı bir şey yapmayı düşünüyordu ve buldu: Soyunmak. İşte internet alemini sallayan pozlar...

129 / 144 Polonyalı Magdalena Wosinska ödevi için yaratıcı bir şey yapmayı düşünüyordu ve buldu: Soyunmak. İşte internet alemini sallayan pozlar...

130 / 144 Polonyalı Magdalena Wosinska ödevi için yaratıcı bir şey yapmayı düşünüyordu ve buldu: Soyunmak. İşte internet alemini sallayan pozlar...

131 / 144 Polonyalı Magdalena Wosinska ödevi için yaratıcı bir şey yapmayı düşünüyordu ve buldu: Soyunmak. İşte internet alemini sallayan pozlar...

132 / 144 Polonyalı Magdalena Wosinska ödevi için yaratıcı bir şey yapmayı düşünüyordu ve buldu: Soyunmak. İşte internet alemini sallayan pozlar...

133 / 144 Polonyalı Magdalena Wosinska ödevi için yaratıcı bir şey yapmayı düşünüyordu ve buldu: Soyunmak. İşte internet alemini sallayan pozlar...

134 / 144 Polonyalı Magdalena Wosinska ödevi için yaratıcı bir şey yapmayı düşünüyordu ve buldu: Soyunmak. İşte internet alemini sallayan pozlar...

135 / 144 Polonyalı Magdalena Wosinska ödevi için yaratıcı bir şey yapmayı düşünüyordu ve buldu: Soyunmak. İşte internet alemini sallayan pozlar...

136 / 144 Polonyalı Magdalena Wosinska ödevi için yaratıcı bir şey yapmayı düşünüyordu ve buldu: Soyunmak. İşte internet alemini sallayan pozlar...

137 / 144 Polonyalı Magdalena Wosinska ödevi için yaratıcı bir şey yapmayı düşünüyordu ve buldu: Soyunmak. İşte internet alemini sallayan pozlar...

138 / 144 Polonyalı Magdalena Wosinska ödevi için yaratıcı bir şey yapmayı düşünüyordu ve buldu: Soyunmak. İşte internet alemini sallayan pozlar...

139 / 144 Polonyalı Magdalena Wosinska ödevi için yaratıcı bir şey yapmayı düşünüyordu ve buldu: Soyunmak. İşte internet alemini sallayan pozlar...

140 / 144 Polonyalı Magdalena Wosinska ödevi için yaratıcı bir şey yapmayı düşünüyordu ve buldu: Soyunmak. İşte internet alemini sallayan pozlar...

141 / 144 Polonyalı Magdalena Wosinska ödevi için yaratıcı bir şey yapmayı düşünüyordu ve buldu: Soyunmak. İşte internet alemini sallayan pozlar...

142 / 144 Polonyalı Magdalena Wosinska ödevi için yaratıcı bir şey yapmayı düşünüyordu ve buldu: Soyunmak. İşte internet alemini sallayan pozlar...

143 / 144 Polonyalı Magdalena Wosinska ödevi için yaratıcı bir şey yapmayı düşünüyordu ve buldu: Soyunmak. İşte internet alemini sallayan pozlar...