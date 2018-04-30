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Çırılçıplak halde yakalandı... Zorla bu pozu verdi!

FOTO ANALİZ HABERLERİ  | 30.04.2018 00:39 | Son Güncelleme

ABD'de bir polis memurunu öldüren John Williams, 150 polisin katıldığı sürek avı sonucunda böyle yakalandı.

Williams'ın yakalandıktan sonra çekilen fotoğrafları ABD basınına damga vurdu.

Fotoğrafları ABD basınına damga vurdu

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ABD'nin Maine eyaletinde bir polis memurunu öldüren John Williams, 150 polisin katıldığı sürek avı sonucunda böyle yakalandı.
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Williams, polisler tarafından yakalandıktan sonra kameralara zorla poz verdirildi. ABD basını, Williams'ı yakalayan polislerin, arkadaşlarını öldüren zanlıya verdirdiği poza geniş yer ayırdı.
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Williams, 62 yaşındaki Eugene Cole isimli polis memurunu ölümcül bir şekilde yaralamış ve aracını çalmıştı. Polis memuru olayın ardından hayatını kaybetmişti.
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Williams'ın yakalandıktan sonra çekilen fotoğrafları ise ABD basınına damga vurdu.
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Maine eyaletinde gerçekleşen olayda Williams'ın yakalandığı anda çıplak olduğu ifade edildi.
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Williams'ın polis tarafından çevrelendikten sonra etrafını saran onlarca polise 'sınırlı' bir direniş gösterdiği ifade edildi.
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ABD John Williams abd basını Maine

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