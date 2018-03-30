Korkudan arkasına bile bakamadı

Korkutan görüntü sırasında fazlaca sakin olduğu gözlenen rehber, çitanın aracın içinde dolaştığı anları cep telefonuyla ölümsüzleştirdi.

VAHŞİ HAYVANLA BURUN BURUNA!

1 / 48 Soğuk kanlı tur rehberi, arkasında beliren çita gidene dek nefes almasını yavaşlatarak vahşi hayvanın yanından uzaklaşmasını bekledi.

2 / 48 Aracın kaputuna tırmanan çita, ardından yanları açık arabanın içine girdi. Arabanın arka koltuğunda aracın içinde ne olup olmadığını kontrol eden çitanın cep telefonuna bakarak yalandığı anlar da ortaya unutulmaz görüntüler çıkarıyor.

3 / 48 Cipten ayrılmadan önce etrafı koklayan ve yastıkları çiğneyen meraklı çita, tur rehberine oldukça stresli anlar yaşattı.

4 / 48 Her ne kadar sakin gibi gözükse de 'Dürüst olmak gerekirse, hayatımın en korkutucu anlarından birini yaşadım' diyerek duygularını dile getirdi.

5 / 48 VAHŞİ ÇİTADAN SÜRPRİZ ZİYARET Kenya'da bir safari sırasında turistlerin cipine giren çitalar, turistlere korku dolu anlar yaşattı.

6 / 48 Kenya'nın Massai Mara çölünde safari yapan bir grup turistin bulunduğu araca çitalar girdi.

7 / 48 Aracın etraftaki hayvanları izlemek için durduğu bir sırada, bir çita ailesi araca doğru yaklaştı. Son derece rahat oldukları gözlenen hayvanlar, cipin üstüne çıktılar. Bu sırada çitalardan birinin arabanın içine girmesi korku dolu anlar yaşanmasına neden oldu.

8 / 48 Massai Mara Milli parkı yetkilileri, turistlerin yanına gelen çitaların Malaika adlı bir dişi çita ve yavruları olduğunu açıkladı. Yetkililer, Milli Park'taki hayvanların sürekli turistleri ve belgeselcileri gördükleri için insanlara alışık olduğunu belirtti.

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20 / 48 12 YILDIR VAHŞİ HAYVANLARLA YAŞIYOR ABD'li fotoğraf sanatçısı Robin Schwartz küçük kızına hayvan sevgisi aşılamak için ilginç bir yöntem buldu.

21 / 48 Schwartz tam 12 yıldır kızının vahşi hayvanlarla birlikte fotoğrafını çekiyor.

22 / 48 ABD'li Amelia Forman'ı şu anda 15 yaşında. Onu ünlü yapan şey ise annesinin doğaya ve vahşi hayvanlara olan sevgisi.

23 / 48 Amelia Forman'ın vahşi hayvanlarla 12 yıllık macerası anne Robin Schwartz tarafından kitaplaştırıldı.

24 / 48 Kitapta, Amelia'nin 3 yaşından bu yana hayvanlarla çekilmiş fotoğraflarına yer veriliyor.

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