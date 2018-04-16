Çocuğu olmuyor diye... Bu kareleri sadece Hindistan'da görebilirsiniz

Her biri farklı tanrıdan medet uman Hintliler, bakın nasıl görüntüler oluşturdu...

Sadece Hindistan'da!

1 / 145 Hindu tanrısı Şiva gibi giyinmiş bir adanan.

2 / 145 Çocuk isteyen bir kadın Hindu tanrıçası Sheetala Mata'dan bu ibadetle yardım istiyor.

3 / 145 Dini ritüel gerçekleştiren adanmışlar, Kalküta'daki Gajan festivalinde ibadet sırasında ayağıyla bir bebeğe dokunuyor. Yaptıkları bu hareket gerçekleştirdikleri ritüelin bir parçası. Kadınlar, yaptıkları bu hareketle bebeği kutsadıklarına inanıyor.

4 / 145 Bir adanan Hindu tanrıçası Muthumariamman'a bağlılığını dile getirmek için metal bir şişle yanaklarını deldiriyor.

5 / 145 Bhel Bhel festivalindeki dini bir alay sırasında Hindu tanrıçası Muthumariamman'a adanmış bir kadının transa girdiği an.

6 / 145 Sagar Adası'na düzenlenen yıllık geziye katılmak isteyen adanan, Kalküta'daki festival sırasında para kazanabilmek için performans sergiliyor.

7 / 145 Adanmışların aileleri için Hindu tanrıçası Sheetala Mata'ya ibadet eden kız çocuğu.

8 / 145 GÜNAHLARINDAN ARINMAK İÇİN PENİSİYLE ARABA ÇEKTİ Hindistan'ın Bihar eyaletinde yer alan Munger kentinde gerçekleşen olay dünyada yankı buldu.

9 / 145 'Penis Baba' olarak bilinen dini lider, çocukluk döneminde pek çok günah işlediğini, bunlardan arınmak için de zaman zaman kendisini cezalandırıyor.

10 / 145 'Penis Baba' bunlardan birini de geçtiğimiz günlerde gerçekleştirdi ve penisiyle bir araba çekti. İpin bir ucunu arabaya bir ucunu da cinsel organına bağlayan Penis Baba, aracı 30 metre kadar çekti.

11 / 145 Yapılanı oldukça etkileyici bulan Hintli'ler de gösteriyi ön sıralardan izleyebilmek için biribiriyle yarıştı. 'Penis Baba'nın etrafında çember oluşturarak yaşananlara yakından tanık oldular.

12 / 145 Hindistan'da örneğine pek rastlanmayan bu durumu geçtiğimiz aylarda da başka bir dini lider tarafından gerçekleştirilmişti.

13 / 145 Dinine olan bağlılığını kanıtlamak isteyen lider,Magh Mela Festivali'nde penisiyle kamyonet çekmişti.

14 / 145 BU KARELERE SADECE HİNDİSTAN'DA RASTLAYABİLİRSİNİZ! 10 dönümlük arazisindeki mahsüllerine yoldan geçen köylülerin nazarı değdiğini fark eden çiftçi duruma çözüm getirmeye karar verdi.

15 / 145 Sunny Leone'nin posterini hazırlatan çiftçi, yetiştirdiği ürünleri korumak porno yıldızının fotoğrafını asmaya karar verdi.

16 / 145 Dikkati astığı porno yıldızının posterine çekerek mahsülünü koruduğunu söyleyen çiftçi, posterin üzerine de 'Ağlamayın ya da kıskanmayın' yazdırdı.

17 / 145 Çiftçi, bugüne kadar en verimli yılını geçirdiğini söyleyerek; 'Her yıl zayıf verim yüzünden kaybım oluyordu. Mahsüller bir süredir sağlıklı gözüküyor fakat bir süre sonra işler ters gitmeye başlıyordu. Sonra çiftliğimin yolun yanında olduğunu ve geçen kişilerin mahsüllerimi gördüğünü fark ettim. Nazar yüzünden bunu yaşadığıma kanaat getirdim ve bunu engellemenin bir yolunu bulmam gerektiğini düşündüm. Bu yıl 10 dönüm üzerine ekim yaptım ve ürünlerim oldukça iyi durumda. Çünkü köylüler ve geçen yabancıların dikkati artık ürünlerime değil porno yıldızının afişine takılıyor. Yaptığım hile işe yaradı. Kimse mahsüllere bakmıyor. 1 ay oldu ve farkı görebiliyorum. İnsanlar resme bakarken çiftliğimle ilgilenmiyor.' dedi.

18 / 145 Porno yıldızının hayranı olmadığını belirten çiftçi, bir arkadaşından ismini duyduğu için Sunny Leone'nin posterini kullandığını özellikle belirtti.

19 / 145 AĞLAMA SESİNİ DUYUNCA GERÇEK ORTAYA ÇIKTI Sabahın erken saatlerinde yoldan geçen Dheeraj Rathore çöp kutusunun içinden ağlama sesi geldiğini fark etti. İçine baktığında ise çöp poşetine konulmuş, karıncaların istilasına uğramış, aşırı derecede kilo kaybı olan bir bebek gördü.

20 / 145 Rathore hemen iki arkadaşından yardım istedi ve hep beraber çocuğun vücudunu temizlediler. Bebeği temiz bir kumaşa sardılar ve en yakın hastaneye gittiler.

21 / 145 Polis bebeğin ebeveynleri tarafından sırf erkek olmadığı için terk edildiğini düşünüyor.Hastaneye götürüldüğünde vücudunun birçok yerinde fiziksel şiddetten ötürü oluşabilecek kızarıklıklar ve lekeler vardı.

22 / 145 Polis olayı ve aileyi araştırmaya başladı. Erkek çocukların, kız çocuklara tercih edilmesi durumu Hindistan'da çok sık karşılaşılıyor.

23 / 145 Hindistan'daki bu adam, 1973'ten beri bu şekilde sağ eli havada duruyor...

24 / 145 Yeni Delhi'li Mahant Amar Bharti Ji adlı adam, Shiva (Hinduizm'de yikim ve yeniden dogus tanrisi) için 1973'den beri kolunu yukarıda tutuyor.

25 / 145 Bu ilginç adam gördügü bir rüyadan etkilenip bir anda kendini tanrı Shiva`ya adıyor.

26 / 145 Amar Brahti Ji, elini havaya kaldırmasından üç yıl önce; ailesini, arkadaşlarını ve mesleğini kendini dine adamak için terk etmiş.O gün bugündür sağ kolunu hiç ama hiç indirmiyor. Uykusunda bile.

27 / 145 44 senedir çektiği tüm acıya ve kolundaki deformasyona rağmen kolu hala havada.Amar Brahti Ji, bunu yaparken iç huzuru bulduğunu söylüyor. Halk ise onu kutsal görüyor.

28 / 145 Hindistan'ın Uttar Pradesh eyaletinin Farukabad şehrine bağlı bir köyde yaşayan 20 yaşındaki Arun Rajput dört bacaklı olarak dünyaya geldi. Doktorların tahminine göre; Rajput'un arkasındaki bacaklar anne karnında gelişmemiş olan parazit ikizinin yadigarı...

29 / 145 İlginç görüntüsünden dolayı dışlanan genç adama köylüleri "şeytan" lakabını taktılar. Rajput, "İnsanlar bana gülüyor. Bana 'şeytan' diyorlar. Farklı göründüğüm için kimse bana saygı göstermiyor. Oysa ben onlardan biri gibi görünmek istiyorum. Ben de diğer insanlar gibi çalışmak istiyorum" dedi.

30 / 145 Ailenin dört çocuğunun en büyüğü olan Raiput'un en büyük hayali, fazladan olan uzuvlarından kurtulup öğretmen olmak.

31 / 145 Hindistan'da 3 obez çocuğa sahip bu aile yetkilerden yardım bekliyor...

32 / 145 Küçük yaşlarına rağmen kilolarıyla şaşkına çeviren bu çocuklar aileyi korkutuyor...

33 / 145 Baba Rameshbhai Nandwana, "Onların tedavi olması için böbreğimi satmayı düşünüyorum. Sürekli yemek istiyorlar, eğer verilmezse ağlayıp çığlık atıyorlar. Böyle giderlerse öleceklerden korkuyorum" dedi.

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36 / 145 Hindistan'da sahildeki kirliliği temizlemek için halk bir araya gelerek 5 bin ton atık temizledi.

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41 / 145 Hindistan'da bir grup genç eğlence olsun diye, tren raylarından Ganga Kanalına atlıyorlar.

42 / 145 Tren yaklaşırken, demiryolu köprüsünden atlayan gençlerin bu şok eden eğlencesi işte böyle kaydedildi.

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46 / 145 İşte sadece Hindistan'da göreceğiniz o kareler...

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90 / 145 Hindistan'da Yeni Delhi ile Gurgaon şehrini birleştiren yolda 32 şeritli bir kavşağın kapatılması sonucu, hattaki trafik inanılmaz boyutlara ulaştı.

91 / 145 Hindistan'da bir adam, yolda motor kullanırken gidona uzanan bir kadınla cinsel ilişkiye girerken görüntülendi.

92 / 145 Görenleri şoke eden olayın fotoğrafı, bir Milletvekili tarafından Facebook'ta paylaşıldı.

93 / 145 Milletvekili Vichnu Surya Wagh fotoğrafın altına "Motosiklet kullanırken seks yapmak... Kimse sizi durduramaz... Burası Goa... Gün ışığındaki bu seks şov, pazar günü öğleden sonra Mandovi Köprüsü'nün üzerinde gerçekleştirildi. Yolda tek bir polis bile onları durdurmuyor. Yoldan geçenler tesadüfen çekmiş bu fotoğrafı. Ne demeli" yazdı.

94 / 145 Olayın ardından yapılan incelemedi motorun kiralık olduğu anlaşıldı. Polisin peşine düştüğü çift kısa sürede yakalandı. Polise motosiklet üzerinde uygunsuz tavırlar sergilediklerini itiraf eden çifte para cezası kesildi.

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116 / 145 Hindistan renkli hayatlar ülkesi. Birbirlerinden farklı kültürleriyle birbirlerinden farklı yaşamlarıyla dünyanın en ilginç ülkesi olan Hindistan’dan renkli yaşam manzaraları…

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