Çocukluğunda sürekli dışlanmıştı! Şimdi ajanslar peşinden koşuyor

Dünyanın en tuhaf hastalıkları

1 / 142 Heterokromi, genellikle gözlerde, ancak kimi zaman da saç ve deride gözlenebilen renklenme farklılığı olarak biliniyor.

2 / 142 Vücuttaki her türlü renklenmede görev alan melanin pigmentinin göreceli olarak fazla ya da az dağılımından kaynaklanıyor.

3 / 142 Bu dağılım farklılığının sebebi ise otozomal kromozomlarda (genellikle 8. kromozomda) meydana gelen bir mutasyon.

4 / 142 Heterokromi iridum (gözde meydana gelen heterokromi) çoğu zaman kalıtsaldır ve herhangi bir zarar vermiyor (nötr mutasyondur).

5 / 142 Sarah McDaniel da bu nötr mutasyondan nasibini almış ve bir gözü mavi diğer gözü ise yeşil olmuş. Eh bu da güzelliğine güzellik katmış.

6 / 142 Sarah Instagram paylaşımlarının ardından bir şekilde ünlü olmuş. Mark Ronson ve Kevin Parker'ın şarkıları "Summer Breaking" ve "Daffodils" da da yer almış.

7 / 142 Verdiği röportajlarda çocukken gözlerinin kendisi için bir dezavantaj olduğunu ifade eden genç model şimdi ise bu farklılığı sayesinde para kazanıyor.

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18 / 142 DOĞDUĞUNDA DERİSİ YOKTU ABD'nin Massachusetts eyaletinde yaşayan Gionfriddo, zihinsel ve fiziksel olarak işkenceye maruz olduğunu söyledi. Talihsiz genç, "Cildim bozuk olduğu için kırgınım ancak içeriden de zayıfım" dedi.

19 / 142 DERİSİ TAMAMEN KOPUYOR Jonathan'ın annesi Brenda, oğluyla ilgili şunları söyledi: "Jonathan'ın doğduğu gün oldukça heyecanlıydık. Doktorlar bir şeylerin yanlış olduğunu fark etti. Cildi eksikti, doğum iki hafta geç olduğu için süreçten etkilendiğini düşündüm. Bazı problemleri test ediyorlardı, cilde biraz kese yaptıklarında derisi tamamen kopuyordu."

20 / 142 Anne Brenda sözlerini şöyle sürdürdü: "O gün hayatımın en kötü günlerinden biriydi, çok yıkıcıydı. Çünkü oğlumun hayatının ne kadar korkunç olacağını söylediler bana. Ağrı olmadan yemek yiyemeyeceğini, acı çekmeden yürüyemeyeceğini, her zaman acı keçeceğini söylediler.

21 / 142 "NEREDEYSE ÖLÜYORUM, ÖLÜMÜN SINIRINA YAKLAŞTIM" Ancak doktorlar şimdi Jonathan'ın hayatını büyük ölçüde değiştirebilecek yeni bir tedaviden bahsediyor.

22 / 142 TEDAVİYİ REDDEDİYOR Ancak, Jonathan Gionfriddo riskli tedaviyi reddediyor. Gionfriddo, "Solunum tüpünü boğazıma sokamıyorlardı, akciğerlerim çöktü. Bu yüzden beni uyandırmaya çalıştılar ve o sırada diğer akciğerim de çökmeye başladı. Neredeyse ölüyordum. Ölümün sınırına yaklaştım. Tedavi hayatı tehdit edici değilse, o zaman evet, kesinlikle yaparım. Ancak bunun riskleri fazla" açıklamasında bulundu.

23 / 142 Beş yıl önce bir donörün kemik iliği Charlie'ye nakledildi ve Charlie'nin bedeni bu yeni tedaviye olumlu yanıt vermişti.

24 / 142 Doktorlar, finansman bulunabilirse ve tedavinin başarılı olacağı ispatlanırsa, eninde sonunda bir tedavi olacağını söylüyor. Ayrıca Jon korkularını yenerse, tedavinin yaşamını değiştireceği öngörülüyor.

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27 / 142 Abushe adındaki bu Etiyopyalı çocuk “waardenburg sendromu” adı verilen genetik bir bozukluğa sahip.

28 / 142 300 binde 1 kişide görülen hastalık gözlerdeki pigmentleri bozduğu için bu kişilerin gözleri adeta oyuncak bebek görünümünde mavi oluyor.

29 / 142 Abushe doğduğunda ailesi başta onu görme engelli sanmış. Ancak tabii büyüdükçe gözlerinin sağlıklı olduğunu anlamışlar.

30 / 142 Küçük bir köyde yaşayan çocuğa büyücü diyerek gözlerinden ötürü aşağılayanlar var. Fakat gerçek çok farklı ve bu da bize bir kez daha cehaletin kötü yüzünü gösteriyor.

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41 / 142 YÜZÜNDEKİ LEKEDEN KURTULMAK İSTERKEN... İngiliz basınına röportaj veren 23 yaşındaki genç kız, ''Bu şekilde doğdum. Yüzümdeki lekeden yaşamım boyunca beni hep rahatsız etti. Ancak arkadaşlarım arasında hiçbir zaman dışlanmadım. Ben büyüdükçe leke de benimle birlikte büyüyordu. Doktorlar bu lekenin ileride kanserli bir hücreye dönüşebileceğini söyledi.

42 / 142 Doktorlar deri altına düzenli olarak enjeksiyon yoluyla dört küçük top nakletti. Doğum lekesi çıkarıldıktan sonra kalacak olan boş alanlara bu dokular eklenecek'' diye konuştu. Yapılan para yardımları sonrası ameliyat parasını da toplayan Yan, şimdi yeni yüzüne kavuşacağı o anı bekliyor.

43 / 142 Melanositik nevüs, vücudun her yerinde olabilir. Ancak genelde baş, bacaklar ve kollarda görülür. Vücudun yüzde ikiden fazlasını kaplayabilir. Çıkarılması için birden fazla kesi gerekir. Ameliyatla lekeler yok edilebilir, ancak yara izi kalması yüksektir. Lazer tedavisiyle cilt pigmentasyonunu azaltabilir.

44 / 142 DOKTOR HER ŞEYİN YOLUNDA GİTTİĞİNİ SÖYLEDİ AMA... Her ebeveyn gibi onlar da bir an önce ultrason görüntülerini görmek istiyordu. Doktoru her ziyaret ettiklerinde her şeyin yolunda gittiği söylendi.

45 / 142 Courtney ve Evan zamanı gelince bebeklerinin kız olacağını öğrendiler. Connor’un da bir kız kardeşi olacaktı.

46 / 142 YARALAR İÇİNDE DÜNYAYA GELDİ Yılbaşından hemen önce minik bebek dünyaya geldi.Kızları Brenna’nın suratında deformasyon vardı. Hareket etmiyordu, vücut ısısı çok yüksekti ve hemen her yerinde yaralar vardı.

47 / 142 YOĞUN BAKIMA ALDILAR Brenna’yı hemen yoğun bakıma aldılar. Courtney ve Evan kızlarını doğumdan ancak iki hafta sonra kucaklarına alabildiler.Doktorlar bebeğe Harlequin tipi iktiyozis teşhisi koydular. Hastalığı nedeniyle Brenna’nın cildi normalden 10 kat daha hızlı gelişiyordu.

48 / 142 HAYATİ TEHLİKESİ VAR Ayrıca vücudunda kızarıklıklar vardı. Tedavisi olmayan hastalığın aynı zamanda ölümcül olduğu biliniyor. Aile gerek kızlarını gerekse de kendilerini zorlu günler beklediğini biliyordu.

49 / 142 TEPKİLER ONLARI RAHATSIZ EDİYOR Courtney, Brenna ile dışarıya çıktığında insanların bakışlarına ve can yakıcı yorumlarına maruz kalıyor. Üzülse de görmezden gelmeye çalışıyor.

50 / 142 Ve işte küçük kızın şimdiki hali...

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54 / 142 KURT KIZ BÜYÜDÜ! İŞTE SON HALİ 2011 yılında Guinnes Dünya Rekorları kitabına girince Sasuphan'ın hayatı değişti ve küçük kız okulunun en popüler ismi oldu.

55 / 142 Hatalı kromozomların yol açtığı bir hastalık olan hirsutizm nedeniyle bu durumda olan Sasuphan bu şekilde yaşamaya alışmıştı.

56 / 142 Hastalığının diğer adı ambras sendromu. Kadınlarda androjene hassas bölgelerde meydana gelen erkek tipi kıllanmaya bu isim veriliyor.

57 / 142 Hursutizm nedeniyle Sasuphan'ın yüz, kulak, kol, bacak ve sırtında aşırı derecede kıl bulunuyor.

58 / 142 Sasuphan 18 yaşına geldi. Şimdi onu görenler tanıyamıyor. Genç kız lazer tedavisi gördüğünü ancak hala kıllarından tam olarak kurtulamadığını söyledi.

59 / 142 Babası Samrerng, kızının hastalığının devam ettiğini ancak artık tüm tüylerini aldığını söyledi.

60 / 142 Genç kız 17 yaşında hayatının aşkını buldu ve evlendi. Sasuphan evlendikten sonra tüylerini düzenli tıraş ettiğini ekledi.

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68 / 142 Vadoma kabilesi 'ektrodactyly' olarak adlandırılan nadir bir rahatsızlıktan muzdarip ve bu durumun nüfusunun dörtte birini etkilediği biliniyor.

69 / 142 Vadomalar arasında genetik havuz küçük olması nedeniyle bu genetik hastalık Vadoma'da yaygın olarak kalmaktadır. Bir başka deyişle üyelerin grup dışında evlenmesi kabile yasalarına aykırı...

70 / 142 Bu hastalığa Ektrodaktili veya "ıstakoz pençesi sendromu" adıda verilliyor. Ektrodaktili 90.000 doğumda bir görülen nadir bir durum...

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79 / 142 Bu hastalık yüzünden vücudundaki kabarcıklıklarla yaşamayı öğrenen De Santos'un vücudu görünüşte ürkütse de mücadelesi takdire şayan.

80 / 142 17 yaşında, 3 çocuğunun babası Jose ile evlenen Sandra De Santos'un aşktan yana şansı gülmüş. Jose, eşine deliler gibi aşık olduğunu söylüyor.

81 / 142 10'lu yaşlarda 20'lerin başında ortaya çıkan duyma kaybı genlikle ilk semptomdur.

82 / 142 NF1'in Nörofibromatozisin en sık tipi olması itibari ile bu yönergelerdeki medikal bilgi NF1'e odaklanmıştır. Tabiî ki temel fikir bu ağı genişletmek ve mümkün olduğunca NF2 ile etkilenen bireylerin takip edilmesine yönelik tavsiyeleri de bir araya getirmektir.

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87 / 142 Hindistan'da şiddetli ağrı şikayetiyle dişçiye giden gencin ağzından 6 saat süren operasyonla tam 232 küçük diş çıkarıldı.

88 / 142 Mumbai'de yaşanan ve dünya dişçilik tarihine geçecek olay, Maharashtrayan eyaletinin Buldhana bölgesinde yaşayan 17 yaşındaki Ashik Gavai'nin sağ alt çenesindeki ağrı üzerine ailesi tarafından doktora götürülmesiyle başladı.

89 / 142 Doktor Sunanda Dhivare ve operasyona katılan doktorların, dişçilik tarihi açısından önemli gördükleri bu operasyon için Guinness Rekorlar Kitabı'na başvurmayı düşündükleri belirtildi.

90 / 142 Gencin dişindeki rahatsızlığın, bir tür kompleks diş tümörü olarak adlandırılan ''odontoma'' olduğu bildirildi.Bu hastalık kişinin yemekleri öğütmesinde ve yutkunmasında ciddi zorluklara neden oluyor.

91 / 142 Sulami eğilemiyor, doğru düzgün hareket edemiyor. Sürekli düz bir durumda olması gerekiyor. Aksi halde acı çekiyor.

92 / 142 Hastalık sağlam bir fizyoterapi ve egzersiz tedavisiyle ortadan kaldırılabiliyor.

93 / 142 Ancak, genç kadının birlikte yaşadığı 90 yaşındaki babaannesinin bunu karşılaması imkansız.

94 / 142 Hastalığın kendisi ölümcül olmasa da sürekli aynı pozisyonda durmak başka hastalıklara davet çıkarabiliyor.

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96 / 142 GARİP AMA GERÇEK! Perulu Alejandro Ramos Martinez, balık tutmak için denize daldı. Hızlı bir şekilde denizden çıkan adam nadir görülen bir hastalığa yakalandı.

97 / 142 DENİZE DALDIKTAN SONRA VÜCUDU NİTROJEN DOLDU! Vücudunun belirli kısımlarının nitrojen dolduğu belirtilen adam, doktorların müdahalesine rağmen vücudundaki havalardan kurtulamıyor... Doktorlar, dekompresyon rahatsızlığına yakalanan Martinez'in vücudundaki azotun yüzde 30'u aldıklarını ama tüm havayı çıkartamaycakalarını söylediler.

98 / 142 VÜCUDUNDAKİ AZOTUN YÜZDE 30'U AZALTILDI AMA TÜM HAVA ÇIKARTILAMIYOR Alejandro'nun, kaslarının etrafında balon benzeri kapsüllerin oluşması, bu kapsüllerin içinde azotun sıkışıp kaldığı durumun daha önce hiç görülmediği belirtiliyor.

99 / 142 DOKTORLAR ŞAŞKIN! DAHA ÖNCE BU DURUM HİÇ GÖRÜLMEMİŞ Martinez, çok riskli bir durumda olduğu için ameliyat edilemiyor, şu anda basınç altındaki bir odada oksijen tedavisi görüyor. Talihsiz adam aynı zamanda ciddi tansiyon hastası. Genellikle tüplü dalış sırasında çok hızlı yükselmenin sebep olduğu dekompresyon hastalığı ölümcül de olabiliyor.

100 / 142 VURGUN VEYA DEKOPRESYON HASTALIĞI NEDİR? Kısa sürede yüksek basınçlı bir bölgeden alçak basınçlı bir bölgeye geçilmesi nedeniyle vücutta gaz kabarcıklarının oluşmasına bağlı olarak görülen rahatsızlık. Belirtileri şişmiş eklemler, kaşıntılı deri, beyin hasarı, felç, baş ağrısı, baş dönmesi ve mide bulantısı olarak sayılabilir.

101 / 142 BU KADIN SEKS YAPINCA BAYILIYOR 28 yaşındaki Laura Crow ender rastlanan bir hastalıktan muzdarip... Bu hastalık sebebiyle örneğin seks gibi kalp atış hızını artıracak bir eylemde bulunursa bayılıyor

102 / 142 Laura Crow ile tanışın. Kendisi 3 çocuk annesi ve mutlu bir evliliği olan bir kadın. Ancak onun hayatını etkileyen sıra dışı hastalığı var. Bu hastalığı sebebiyle bir anda bayılabiliyor.

103 / 142 İlk çocuğunu doğurduktan sonra Crow’a Postural Taşikardi Sendromu teşhisi konmuş. Çok nadir görülen bu rahatsızlıkta Crow’un dinlenme durumunda kalp atım hızı dakikada 110 olarak gerçekleşiyor. Bu normal bir kişiden yaklaşık 40 atım daha fazla.

104 / 142 Crow, kalp atış hızını artıracak bir aktivitede bulunursa salgılanan adrenalin kalbinin daha hızlı çarpmasına sebep oluyor. Eğer kalp atım hızı dakikada 180’ni geçerse Crow bayılıyor.

105 / 142 Konuyla ilgili konuşan Crow, “Eşimle birlikte olduğunda yüzde 50 şansla bayılıyorum. Bu gerçekten çok zor bir durum. Ancak biz de kendimiz göre bir önlem bulduk. Bazı seks pozisyonlarında yer çekiminden faydalanarak beynime giden kanın azalmasını önlüyoruz. Böylece bayılma ihtimalimi düşürüyoruz” dedi.

106 / 142 İlk çocuğuna kadar hiçbir sağlık problemi olmayan Crow’un bu durumunu doğumun tetiklediği düşünülüyor.

107 / 142 Uzmanlara göre bu hastalığın kesin nedeni tam anlaşılamamıştır. Fakat postural taşikardinin muhtemel sebeplerinden biri şeker hastalığı, multipl skleroz(MS hastalığı), lupus (immün sistemin kendi doku ve organlarını hedef alarak savaştığı, kronik inflamatuar bir hastalıktır), sarkoidoz ( bağışıklık sisteminin anormal çalışmasından dolayı ortaya çıkan, özellikle akciğerler ve lenfatik sistemi etkileyen ancak vücuttaki tüm doku ve organları tutabilen sistemik bir hastalıktır), mitokondriyal hastalıkları, Lyme hastalığı (bakterinin yol açtığı bir hastalıktır), eklem hipermobilite sendromu ve mononükleoz rahatsızlığıdır. Ayrıca hamilelik, majör cerrahi, travma ya da viral hastalıktan sonra sık görülüyor.

108 / 142 DÜNYANIN EN TUHAF HASTALIKLARI Hayatının seyrini değiştirecek ameliyatı bekleyen Yuanhai için bağış toplanıyor.

109 / 142 Yüzündeki doku büyümesi sebebiyle yıllar içerisinde yüzü giderek büyüyen 53 yaşındaki Xia Yuanhai'ye 'uzaylı' lakabı takılmış.

110 / 142 Dailymail'de yer alan habere göre; Durdurulamayan doku büyümesi, Yuanhai'nin dişlerinin ezilmesine ve sağır olmasına neden oldu. Hayatının seyrini değiştirecek ameliyatı bekleyen Yuanhai için bağış toplanıyor.

111 / 142 Çin'de yaşayan Xia Yuanhai'nin 66 yaşındaki abisi Xia Yuanchang, kardeşi Xia Yuanhai'nin hastalığının yetişkinlik döneminde ortaya çıktığını ve tedavi için yüklü miktarda para gerektiğini açıkladı.

112 / 142 Maddi imkansızlık nedeniyle Xia Yuanhai daha gençken tıbbi yardım alamadı. Geçen yılların ardından ise yüz deformitesi iyice ağırlaştı. Kardeşinin zor durumda olduğunu söyleyen abi Xia Yuanchang, tedavi masraflarını karşılayabilmek için bağış topluyor.

113 / 142 Rahma Harunasağlıklı bir bebek olarak dünyaya geldi. Ancak 6 ay sonra sebebi bilinmeyen bir şekilde uzuvları gelişmemeye başladı. O gün bugündür kolları, ayakları ve vücudu normal bir gelişim göstermeyen talihsiz genç kız hayatını başta annesi ve kardeşlerinin yardımlarıyla sürdürüyor.

114 / 142 Eşi benzeri görülmemiş bir yöntemle Rahma plastik bir leğen içinde taşınıyor. Yemeğini annesi yediriyor, banyo ve tuvalet gereksinimlerini yine annesi karşılıyor. Aile genç kızın yaşamını dopdolu geçirebilmesi için ellerinden geleni yapıyor.

115 / 142 Anne kızını yaşıtlarına göre oldukça zeki ve her şeye rağmen mutlu bir genç kız olduğunu söylüyor. Rahma da "Ailem bana her zaman yardımcı oluyor. Bunu nasıl yapıyorlar? İhtiyacım olan her şeyi bana sağlıyorlar.” Sözleriyle annesinin söylediklerini adeta kanıtlıyor.

116 / 142 Rahma'nın 10 yaşındaki erkek kardeşi Fahad ise "Ona yardımcı olmamın bir sürü yolu var. Onu her gün dışarı gezmeye çıkarıyorum. İnsanların ona yardımcı olduğunu görünce kendimi mutlu hissediyorum.

117 / 142 Akrabalarımızı ziyarete gitmek onu çok mutlu ediyor. Ben de onu gezdirmekten hoşlanıyorum” diyor.

118 / 142 Genç kızın babası ise 15 yıl boyunca kızına tedavi bulabilmek için uğraştığını, faturaları ödemek için bir sürü işte çalıştığını anlatıyor.

119 / 142 Baba Hussaini bütün varlığını harcasa da ne yazık ki kızına bir tedavi bulamamış.

120 / 142 Cesur genç kızın en büyük hayali ise bir gün kendi ihtiyaçlarını alabilmek için tek başına alışveriş yapabilmek.

121 / 142 Hindistan'da yaşayan 25 yaşındaki bu genç adam 20 kiloya ulaşan kolundan muzdarip...

122 / 142 Gün geçtikçe büyüyen kolu yüzünden evlatlıktan reddedilen ve şeytanın çocuğu olan adlandırılan bu genç adamın bir gününü yerel gazetecilerden biri görüntüledi...

123 / 142 Yaşadığı yeri terk etmek zorunda kalan bu genç adam için doktorlar, hastalığın çok ilerlediğini ve kolunun normal boyutlara ulaşamayacağını söylüyor.

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127 / 142 Çin'de yaşayan Zhang Ruifang isimli bu kadın geçtiğimiz bundan 5 yıl önce doktorları hayrete düşüren bu boynuzu yüzünden gündeme gelmişti. 100 yaşını geçen bu yaşlı kadının 6 santimetrelik boynuzu görenleri hayrete düşürmüştü. En son 2011 yılında görüntülenen yaşlı kadının son hali şaşırttı..

128 / 142 Zhang Ruifang'ın o son görüntüsü.

129 / 142 Hypertrichosis aka "Werewolf Syndrome" Aşırı kıllanma şeklinde ortaya çıkmaktadır. Bu hastalığa yakalanan çocukların yüzlerinde ve diğer bölgelerinde uzun siyah kıllar çıkmaktadır. Hastalar kurtlara benzediklerinden, söz konusu hastalık, kurt adam sendromu olarak adlandırılmıştır.

130 / 142 Neurofibromatosis Neurofibromatosis (NF) kemikleri, yumuşak dokuyu, deriyi ve sinir sistemini etkileyen genetik bir hastalıktır.

131 / 142 Noma Dişeti veya yanakta siyaha yakın renkte bir ülser yani yara şeklinde başlar. Kısa zamanda etrafa yayılır.

132 / 142 Macrodactyly El ve Ayak parmaklarının aşırı iri oluşu

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135 / 142 Epidermodysplasia Verruciformis

136 / 142 Maggot Infestation

137 / 142 Polymelia

138 / 142 Diprosopus

139 / 142 Haemangioma

140 / 142 Haemangioma

141 / 142 Haemangioma