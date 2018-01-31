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Çocukluğunda sürekli dışlanmıştı! Şimdi ajanslar peşinden koşuyor

FOTO ANALİZ HABERLERİ | 31.01.2018 10:17 | Son Güncelleme

Sarah McDaniel, 30 Temmuz 1995'te ABD-Roseville California'da dünyaya geldi. Genç yaşına rağmen güzelliğinin yanı sıra kendisini öne çıkaran bir farklılığı vardı. O da heterokromi olmasıydı.

Dünyanın en tuhaf hastalıkları

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Heterokromi, genellikle gözlerde, ancak kimi zaman da saç ve deride gözlenebilen renklenme farklılığı olarak biliniyor.
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Vücuttaki her türlü renklenmede görev alan melanin pigmentinin göreceli olarak fazla ya da az dağılımından kaynaklanıyor.
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Bu dağılım farklılığının sebebi ise otozomal kromozomlarda (genellikle 8. kromozomda) meydana gelen bir mutasyon.
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Heterokromi iridum (gözde meydana gelen heterokromi) çoğu zaman kalıtsaldır ve herhangi bir zarar vermiyor (nötr mutasyondur).
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Sarah McDaniel da bu nötr mutasyondan nasibini almış ve bir gözü mavi diğer gözü ise yeşil olmuş. Eh bu da güzelliğine güzellik katmış.
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Sarah Instagram paylaşımlarının ardından bir şekilde ünlü olmuş. Mark Ronson ve Kevin Parker'ın şarkıları "Summer Breaking" ve "Daffodils" da da yer almış.
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Verdiği röportajlarda çocukken gözlerinin kendisi için bir dezavantaj olduğunu ifade eden genç model şimdi ise bu farklılığı sayesinde para kazanıyor.
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DOĞDUĞUNDA DERİSİ YOKTU

DOĞDUĞUNDA DERİSİ YOKTU
ABD'nin Massachusetts eyaletinde yaşayan Gionfriddo, zihinsel ve fiziksel olarak işkenceye maruz olduğunu söyledi. Talihsiz genç, "Cildim bozuk olduğu için kırgınım ancak içeriden de zayıfım" dedi.
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DERİSİ TAMAMEN KOPUYOR

DERİSİ TAMAMEN KOPUYOR
Jonathan'ın annesi Brenda, oğluyla ilgili şunları söyledi: "Jonathan'ın doğduğu gün oldukça heyecanlıydık. Doktorlar bir şeylerin yanlış olduğunu fark etti. Cildi eksikti, doğum iki hafta geç olduğu için süreçten etkilendiğini düşündüm. Bazı problemleri test ediyorlardı, cilde biraz kese yaptıklarında derisi tamamen kopuyordu."
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Anne Brenda sözlerini şöyle sürdürdü: "O gün hayatımın en kötü günlerinden biriydi, çok yıkıcıydı. Çünkü oğlumun hayatının ne kadar korkunç olacağını söylediler bana. Ağrı olmadan yemek yiyemeyeceğini, acı çekmeden yürüyemeyeceğini, her zaman acı keçeceğini söylediler.
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"NEREDEYSE ÖLÜYORUM, ÖLÜMÜN SINIRINA YAKLAŞTIM"

"NEREDEYSE ÖLÜYORUM, ÖLÜMÜN SINIRINA YAKLAŞTIM"
Ancak doktorlar şimdi Jonathan'ın hayatını büyük ölçüde değiştirebilecek yeni bir tedaviden bahsediyor.
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TEDAVİYİ REDDEDİYOR

TEDAVİYİ REDDEDİYOR
Ancak, Jonathan Gionfriddo riskli tedaviyi reddediyor. Gionfriddo, "Solunum tüpünü boğazıma sokamıyorlardı, akciğerlerim çöktü. Bu yüzden beni uyandırmaya çalıştılar ve o sırada diğer akciğerim de çökmeye başladı. Neredeyse ölüyordum. Ölümün sınırına yaklaştım. Tedavi hayatı tehdit edici değilse, o zaman evet, kesinlikle yaparım. Ancak bunun riskleri fazla" açıklamasında bulundu.
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Beş yıl önce bir donörün kemik iliği Charlie'ye nakledildi ve Charlie'nin bedeni bu yeni tedaviye olumlu yanıt vermişti.
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Doktorlar, finansman bulunabilirse ve tedavinin başarılı olacağı ispatlanırsa, eninde sonunda bir tedavi olacağını söylüyor. Ayrıca Jon korkularını yenerse, tedavinin yaşamını değiştireceği öngörülüyor.
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Abushe adındaki bu Etiyopyalı çocuk “waardenburg sendromu” adı verilen genetik bir bozukluğa sahip.
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300 binde 1 kişide görülen hastalık gözlerdeki pigmentleri bozduğu için bu kişilerin gözleri adeta oyuncak bebek görünümünde mavi oluyor.
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Abushe doğduğunda ailesi başta onu görme engelli sanmış. Ancak tabii büyüdükçe gözlerinin sağlıklı olduğunu anlamışlar.
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Küçük bir köyde yaşayan çocuğa büyücü diyerek gözlerinden ötürü aşağılayanlar var. Fakat gerçek çok farklı ve bu da bize bir kez daha cehaletin kötü yüzünü gösteriyor.
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YÜZÜNDEKİ LEKEDEN KURTULMAK İSTERKEN...

YÜZÜNDEKİ LEKEDEN KURTULMAK İSTERKEN...
İngiliz basınına röportaj veren 23 yaşındaki genç kız, ''Bu şekilde doğdum. Yüzümdeki lekeden yaşamım boyunca beni hep rahatsız etti. Ancak arkadaşlarım arasında hiçbir zaman dışlanmadım. Ben büyüdükçe leke de benimle birlikte büyüyordu. Doktorlar bu lekenin ileride kanserli bir hücreye dönüşebileceğini söyledi.
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Doktorlar deri altına düzenli olarak enjeksiyon yoluyla dört küçük top nakletti. Doğum lekesi çıkarıldıktan sonra kalacak olan boş alanlara bu dokular eklenecek'' diye konuştu. Yapılan para yardımları sonrası ameliyat parasını da toplayan Yan, şimdi yeni yüzüne kavuşacağı o anı bekliyor.
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Melanositik nevüs, vücudun her yerinde olabilir. Ancak genelde baş, bacaklar ve kollarda görülür. Vücudun yüzde ikiden fazlasını kaplayabilir. Çıkarılması için birden fazla kesi gerekir. Ameliyatla lekeler yok edilebilir, ancak yara izi kalması yüksektir. Lazer tedavisiyle cilt pigmentasyonunu azaltabilir.
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DOKTOR HER ŞEYİN YOLUNDA GİTTİĞİNİ SÖYLEDİ AMA...

DOKTOR HER ŞEYİN YOLUNDA GİTTİĞİNİ SÖYLEDİ AMA...
Her ebeveyn gibi onlar da bir an önce ultrason görüntülerini görmek istiyordu. Doktoru her ziyaret ettiklerinde her şeyin yolunda gittiği söylendi.
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Courtney ve Evan zamanı gelince bebeklerinin kız olacağını öğrendiler. Connor’un da bir kız kardeşi olacaktı.
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YARALAR İÇİNDE DÜNYAYA GELDİ

YARALAR İÇİNDE DÜNYAYA GELDİ
Yılbaşından hemen önce minik bebek dünyaya geldi.Kızları Brenna’nın suratında deformasyon vardı. Hareket etmiyordu, vücut ısısı çok yüksekti ve hemen her yerinde yaralar vardı.
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YOĞUN BAKIMA ALDILAR

YOĞUN BAKIMA ALDILAR
Brenna’yı hemen yoğun bakıma aldılar. Courtney ve Evan kızlarını doğumdan ancak iki hafta sonra kucaklarına alabildiler.Doktorlar bebeğe Harlequin tipi iktiyozis teşhisi koydular. Hastalığı nedeniyle Brenna’nın cildi normalden 10 kat daha hızlı gelişiyordu.
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HAYATİ TEHLİKESİ VAR

HAYATİ TEHLİKESİ VAR
Ayrıca vücudunda kızarıklıklar vardı. Tedavisi olmayan hastalığın aynı zamanda ölümcül olduğu biliniyor. Aile gerek kızlarını gerekse de kendilerini zorlu günler beklediğini biliyordu.
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TEPKİLER ONLARI RAHATSIZ EDİYOR

TEPKİLER ONLARI RAHATSIZ EDİYOR
Courtney, Brenna ile dışarıya çıktığında insanların bakışlarına ve can yakıcı yorumlarına maruz kalıyor. Üzülse de görmezden gelmeye çalışıyor.
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Ve işte küçük kızın şimdiki hali...
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KURT KIZ BÜYÜDÜ! İŞTE SON HALİ

KURT KIZ BÜYÜDÜ! İŞTE SON HALİ
2011 yılında Guinnes Dünya Rekorları kitabına girince Sasuphan'ın hayatı değişti ve küçük kız okulunun en popüler ismi oldu.
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Hatalı kromozomların yol açtığı bir hastalık olan hirsutizm nedeniyle bu durumda olan Sasuphan bu şekilde yaşamaya alışmıştı.
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Hastalığının diğer adı ambras sendromu. Kadınlarda androjene hassas bölgelerde meydana gelen erkek tipi kıllanmaya bu isim veriliyor.
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Hursutizm nedeniyle Sasuphan'ın yüz, kulak, kol, bacak ve sırtında aşırı derecede kıl bulunuyor.
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Sasuphan 18 yaşına geldi. Şimdi onu görenler tanıyamıyor. Genç kız lazer tedavisi gördüğünü ancak hala kıllarından tam olarak kurtulamadığını söyledi.
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Babası Samrerng, kızının hastalığının devam ettiğini ancak artık tüm tüylerini aldığını söyledi.
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Genç kız 17 yaşında hayatının aşkını buldu ve evlendi. Sasuphan evlendikten sonra tüylerini düzenli tıraş ettiğini ekledi.
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Vadoma kabilesi 'ektrodactyly' olarak adlandırılan nadir bir rahatsızlıktan muzdarip ve bu durumun nüfusunun dörtte birini etkilediği biliniyor.
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Vadomalar arasında genetik havuz küçük olması nedeniyle bu genetik hastalık Vadoma'da yaygın olarak kalmaktadır. Bir başka deyişle üyelerin grup dışında evlenmesi kabile yasalarına aykırı...
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Bu hastalığa Ektrodaktili veya "ıstakoz pençesi sendromu" adıda verilliyor. Ektrodaktili 90.000 doğumda bir görülen nadir bir durum...
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Bu hastalık yüzünden vücudundaki kabarcıklıklarla yaşamayı öğrenen De Santos'un vücudu görünüşte ürkütse de mücadelesi takdire şayan.
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17 yaşında, 3 çocuğunun babası Jose ile evlenen Sandra De Santos'un aşktan yana şansı gülmüş. Jose, eşine deliler gibi aşık olduğunu söylüyor.
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10'lu yaşlarda 20'lerin başında ortaya çıkan duyma kaybı genlikle ilk semptomdur.
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NF1'in Nörofibromatozisin en sık tipi olması itibari ile bu yönergelerdeki medikal bilgi NF1'e odaklanmıştır. Tabiî ki temel fikir bu ağı genişletmek ve mümkün olduğunca NF2 ile etkilenen bireylerin takip edilmesine yönelik tavsiyeleri de bir araya getirmektir.
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Hindistan'da şiddetli ağrı şikayetiyle dişçiye giden gencin ağzından 6 saat süren operasyonla tam 232 küçük diş çıkarıldı.
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Mumbai'de yaşanan ve dünya dişçilik tarihine geçecek olay, Maharashtrayan eyaletinin Buldhana bölgesinde yaşayan 17 yaşındaki Ashik Gavai'nin sağ alt çenesindeki ağrı üzerine ailesi tarafından doktora götürülmesiyle başladı.
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Doktor Sunanda Dhivare ve operasyona katılan doktorların, dişçilik tarihi açısından önemli gördükleri bu operasyon için Guinness Rekorlar Kitabı'na başvurmayı düşündükleri belirtildi.
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Gencin dişindeki rahatsızlığın, bir tür kompleks diş tümörü olarak adlandırılan ''odontoma'' olduğu bildirildi.Bu hastalık kişinin yemekleri öğütmesinde ve yutkunmasında ciddi zorluklara neden oluyor.
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Sulami eğilemiyor, doğru düzgün hareket edemiyor. Sürekli düz bir durumda olması gerekiyor. Aksi halde acı çekiyor.
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Hastalık sağlam bir fizyoterapi ve egzersiz tedavisiyle ortadan kaldırılabiliyor.
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Ancak, genç kadının birlikte yaşadığı 90 yaşındaki babaannesinin bunu karşılaması imkansız.
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Hastalığın kendisi ölümcül olmasa da sürekli aynı pozisyonda durmak başka hastalıklara davet çıkarabiliyor.
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GARİP AMA GERÇEK!

GARİP AMA GERÇEK!
Perulu Alejandro Ramos Martinez, balık tutmak için denize daldı. Hızlı bir şekilde denizden çıkan adam nadir görülen bir hastalığa yakalandı.
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DENİZE DALDIKTAN SONRA VÜCUDU NİTROJEN DOLDU!

DENİZE DALDIKTAN SONRA VÜCUDU NİTROJEN DOLDU!
Vücudunun belirli kısımlarının nitrojen dolduğu belirtilen adam, doktorların müdahalesine rağmen vücudundaki havalardan kurtulamıyor... Doktorlar, dekompresyon rahatsızlığına yakalanan Martinez'in vücudundaki azotun yüzde 30'u aldıklarını ama tüm havayı çıkartamaycakalarını söylediler.
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VÜCUDUNDAKİ AZOTUN YÜZDE 30'U AZALTILDI AMA TÜM HAVA ÇIKARTILAMIYOR

VÜCUDUNDAKİ AZOTUN YÜZDE 30'U AZALTILDI AMA TÜM HAVA ÇIKARTILAMIYOR
Alejandro'nun, kaslarının etrafında balon benzeri kapsüllerin oluşması, bu kapsüllerin içinde azotun sıkışıp kaldığı durumun daha önce hiç görülmediği belirtiliyor.
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DOKTORLAR ŞAŞKIN! DAHA ÖNCE BU DURUM HİÇ GÖRÜLMEMİŞ

DOKTORLAR ŞAŞKIN! DAHA ÖNCE BU DURUM HİÇ GÖRÜLMEMİŞ
Martinez, çok riskli bir durumda olduğu için ameliyat edilemiyor, şu anda basınç altındaki bir odada oksijen tedavisi görüyor. Talihsiz adam aynı zamanda ciddi tansiyon hastası. Genellikle tüplü dalış sırasında çok hızlı yükselmenin sebep olduğu dekompresyon hastalığı ölümcül de olabiliyor.
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VURGUN VEYA DEKOPRESYON HASTALIĞI NEDİR?

VURGUN VEYA DEKOPRESYON HASTALIĞI NEDİR?
Kısa sürede yüksek basınçlı bir bölgeden alçak basınçlı bir bölgeye geçilmesi nedeniyle vücutta gaz kabarcıklarının oluşmasına bağlı olarak görülen rahatsızlık. Belirtileri şişmiş eklemler, kaşıntılı deri, beyin hasarı, felç, baş ağrısı, baş dönmesi ve mide bulantısı olarak sayılabilir.
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BU KADIN SEKS YAPINCA BAYILIYOR

BU KADIN SEKS YAPINCA BAYILIYOR
28 yaşındaki Laura Crow ender rastlanan bir hastalıktan muzdarip... Bu hastalık sebebiyle örneğin seks gibi kalp atış hızını artıracak bir eylemde bulunursa bayılıyor
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Laura Crow ile tanışın. Kendisi 3 çocuk annesi ve mutlu bir evliliği olan bir kadın. Ancak onun hayatını etkileyen sıra dışı hastalığı var. Bu hastalığı sebebiyle bir anda bayılabiliyor.
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İlk çocuğunu doğurduktan sonra Crow’a Postural Taşikardi Sendromu teşhisi konmuş. Çok nadir görülen bu rahatsızlıkta Crow’un dinlenme durumunda kalp atım hızı dakikada 110 olarak gerçekleşiyor. Bu normal bir kişiden yaklaşık 40 atım daha fazla.
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Crow, kalp atış hızını artıracak bir aktivitede bulunursa salgılanan adrenalin kalbinin daha hızlı çarpmasına sebep oluyor. Eğer kalp atım hızı dakikada 180’ni geçerse Crow bayılıyor.
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Konuyla ilgili konuşan Crow, “Eşimle birlikte olduğunda yüzde 50 şansla bayılıyorum. Bu gerçekten çok zor bir durum. Ancak biz de kendimiz göre bir önlem bulduk. Bazı seks pozisyonlarında yer çekiminden faydalanarak beynime giden kanın azalmasını önlüyoruz. Böylece bayılma ihtimalimi düşürüyoruz” dedi.
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İlk çocuğuna kadar hiçbir sağlık problemi olmayan Crow’un bu durumunu doğumun tetiklediği düşünülüyor.
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Uzmanlara göre bu hastalığın kesin nedeni tam anlaşılamamıştır. Fakat postural taşikardinin muhtemel sebeplerinden biri şeker hastalığı, multipl skleroz(MS hastalığı), lupus (immün sistemin kendi doku ve organlarını hedef alarak savaştığı, kronik inflamatuar bir hastalıktır), sarkoidoz ( bağışıklık sisteminin anormal çalışmasından dolayı ortaya çıkan, özellikle akciğerler ve lenfatik sistemi etkileyen ancak vücuttaki tüm doku ve organları tutabilen sistemik bir hastalıktır), mitokondriyal hastalıkları, Lyme hastalığı (bakterinin yol açtığı bir hastalıktır), eklem hipermobilite sendromu ve mononükleoz rahatsızlığıdır. Ayrıca hamilelik, majör cerrahi, travma ya da viral hastalıktan sonra sık görülüyor.
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DÜNYANIN EN TUHAF HASTALIKLARI

DÜNYANIN EN TUHAF HASTALIKLARI
Hayatının seyrini değiştirecek ameliyatı bekleyen Yuanhai için bağış toplanıyor.
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Yüzündeki doku büyümesi sebebiyle yıllar içerisinde yüzü giderek büyüyen 53 yaşındaki Xia Yuanhai'ye 'uzaylı' lakabı takılmış.
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Dailymail'de yer alan habere göre; Durdurulamayan doku büyümesi, Yuanhai'nin dişlerinin ezilmesine ve sağır olmasına neden oldu. Hayatının seyrini değiştirecek ameliyatı bekleyen Yuanhai için bağış toplanıyor.
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Çin'de yaşayan Xia Yuanhai'nin 66 yaşındaki abisi Xia Yuanchang, kardeşi Xia Yuanhai'nin hastalığının yetişkinlik döneminde ortaya çıktığını ve tedavi için yüklü miktarda para gerektiğini açıkladı.
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Maddi imkansızlık nedeniyle Xia Yuanhai daha gençken tıbbi yardım alamadı. Geçen yılların ardından ise yüz deformitesi iyice ağırlaştı. Kardeşinin zor durumda olduğunu söyleyen abi Xia Yuanchang, tedavi masraflarını karşılayabilmek için bağış topluyor.
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Rahma Harunasağlıklı bir bebek olarak dünyaya geldi. Ancak 6 ay sonra sebebi bilinmeyen bir şekilde uzuvları gelişmemeye başladı. O gün bugündür kolları, ayakları ve vücudu normal bir gelişim göstermeyen talihsiz genç kız hayatını başta annesi ve kardeşlerinin yardımlarıyla sürdürüyor.
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Eşi benzeri görülmemiş bir yöntemle Rahma plastik bir leğen içinde taşınıyor. Yemeğini annesi yediriyor, banyo ve tuvalet gereksinimlerini yine annesi karşılıyor. Aile genç kızın yaşamını dopdolu geçirebilmesi için ellerinden geleni yapıyor.
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Anne kızını yaşıtlarına göre oldukça zeki ve her şeye rağmen mutlu bir genç kız olduğunu söylüyor. Rahma da "Ailem bana her zaman yardımcı oluyor. Bunu nasıl yapıyorlar? İhtiyacım olan her şeyi bana sağlıyorlar.” Sözleriyle annesinin söylediklerini adeta kanıtlıyor.
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Rahma'nın 10 yaşındaki erkek kardeşi Fahad ise "Ona yardımcı olmamın bir sürü yolu var. Onu her gün dışarı gezmeye çıkarıyorum. İnsanların ona yardımcı olduğunu görünce kendimi mutlu hissediyorum.
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Akrabalarımızı ziyarete gitmek onu çok mutlu ediyor. Ben de onu gezdirmekten hoşlanıyorum” diyor.
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Genç kızın babası ise 15 yıl boyunca kızına tedavi bulabilmek için uğraştığını, faturaları ödemek için bir sürü işte çalıştığını anlatıyor.
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Baba Hussaini bütün varlığını harcasa da ne yazık ki kızına bir tedavi bulamamış.
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Cesur genç kızın en büyük hayali ise bir gün kendi ihtiyaçlarını alabilmek için tek başına alışveriş yapabilmek.
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Hindistan'da yaşayan 25 yaşındaki bu genç adam 20 kiloya ulaşan kolundan muzdarip...
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Gün geçtikçe büyüyen kolu yüzünden evlatlıktan reddedilen ve şeytanın çocuğu olan adlandırılan bu genç adamın bir gününü yerel gazetecilerden biri görüntüledi...
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Yaşadığı yeri terk etmek zorunda kalan bu genç adam için doktorlar, hastalığın çok ilerlediğini ve kolunun normal boyutlara ulaşamayacağını söylüyor.
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Çin'de yaşayan Zhang Ruifang isimli bu kadın geçtiğimiz bundan 5 yıl önce doktorları hayrete düşüren bu boynuzu yüzünden gündeme gelmişti. 100 yaşını geçen bu yaşlı kadının 6 santimetrelik boynuzu görenleri hayrete düşürmüştü. En son 2011 yılında görüntülenen yaşlı kadının son hali şaşırttı..
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Zhang Ruifang'ın o son görüntüsü.
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Hypertrichosis aka "Werewolf Syndrome" Aşırı kıllanma şeklinde ortaya çıkmaktadır. Bu hastalığa yakalanan çocukların yüzlerinde ve diğer bölgelerinde uzun siyah kıllar çıkmaktadır. Hastalar kurtlara benzediklerinden, söz konusu hastalık, kurt adam sendromu olarak adlandırılmıştır.
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Neurofibromatosis Neurofibromatosis (NF) kemikleri, yumuşak dokuyu, deriyi ve sinir sistemini etkileyen genetik bir hastalıktır.
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Noma Dişeti veya yanakta siyaha yakın renkte bir ülser yani yara şeklinde başlar. Kısa zamanda etrafa yayılır.
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Macrodactyly El ve Ayak parmaklarının aşırı iri oluşu
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Epidermodysplasia Verruciformis
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Maggot Infestation
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Polymelia
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Diprosopus
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Haemangioma
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Haemangioma
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Haemangioma
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Cutaneous Horns Korn kutaneum (deride boynuzsu çıkıntı), uzunluğu birkaç milimetre ile birkaç santimetre arasında değişen, boynuzumsu görünümde hiperkeratotik lezyonlardır. Korn kutaneum sıklıkla yüz, kulaklar ve güneş gören diğer alanlarda görülür.
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Anahtar Kelimeler:
ABD hastalık göz Sarah McDaniel
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Anahtar Kelimeler:
ABD hastalık göz Sarah McDaniel

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